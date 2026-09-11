Informe Pisa: Canarias sigue a la cola en matemáticas y lectura, pero resiste mejor que España la caída educativa

Canarias vuelve a situarse por debajo de España en las principales competencias educativas evaluadas por PISA 2025, pero el análisis detallado de los resultados deja una fotografía más compleja que un simple suspenso. El alumnado de las Islas obtiene peores resultados en Matemáticas, Lectura y Ciencias, aunque el retroceso registrado es menor que el del conjunto del país en varias áreas.

El dato que concentra buena parte de la preocupación es que el 21,1% del alumnado canario de 15 años no alcanza el nivel básico en las tres competencias al mismo tiempo. Es decir, uno de cada cinco estudiantes presenta dificultades simultáneas en comprensión lectora, razonamiento matemático y competencia científica.

No significa que esos jóvenes no sepan leer o no sepan hacer matemáticas, sino que no llegan al nivel 2 de rendimiento que PISA considera el mínimo necesario para aplicar esos conocimientos en situaciones habituales de la vida académica y social.

Matemáticas, el principal problema

La competencia matemática vuelve a ser el principal desafío del sistema educativo canario. Los estudiantes de las Islas obtienen 442 puntos, frente a los 457 de España, una diferencia de 15 puntos que mantiene a Canarias en la parte baja de la clasificación autonómica.

Solo la Comunidad Valenciana obtiene una puntuación inferior entre las comunidades autónomas, mientras que Ceuta y Melilla aparecen también por debajo en la comparación territorial.

Un escolar repasa en su casa unos problemas de matemáticas. / O. P.

El problema alcanza a una parte importante del alumnado: el 39,3% de los estudiantes canarios no alcanza el nivel básico en matemáticas. Esto supone que casi cuatro de cada diez jóvenes tienen dificultades para resolver problemas que requieren aplicar conocimientos, interpretar información o razonar con datos.

PISA no mide únicamente si un estudiante sabe realizar operaciones o recordar fórmulas. Evalúa si es capaz de utilizar las matemáticas para enfrentarse a situaciones reales, analizar información y escoger una estrategia adecuada para resolver un problema.

Canarias pasa de 447 puntos en 2022 a 442 en 2025, un descenso de cinco puntos. Sin embargo, España registra una caída mucho mayor, al pasar de 473 a 457 puntos. Por eso, aunque las Islas empeoran sus resultados, también reducen la diferencia respecto al promedio nacional.

La comprensión lectora pierde fuerza

La lectura es otra de las grandes preocupaciones del informe. Canarias alcanza 445 puntos, frente a los 451 de España, pero el dato más llamativo aparece cuando se compara con la edición anterior.

El Archipiélago pasa de 463 puntos en 2022 a 445 en 2025, una pérdida de 18 puntos. España también retrocede, desde los 474 hasta los 451 puntos.

La comprensión lectora que analiza PISA va mucho más allá de leer un texto correctamente. Evalúa la capacidad para interpretar información, distinguir ideas principales, valorar argumentos y utilizar lo leído para resolver situaciones nuevas.

La comprensión lectora es la que registra el retroceso más fuerte. / ShutterStock

Esta competencia tiene además un efecto transversal. Un alumno con dificultades para entender un enunciado matemático puede encontrar también problemas para resolver ejercicios científicos, interpretar gráficos o analizar información compleja.

Por eso, el reto no afecta únicamente a la asignatura de Lengua. Mejorar la comprensión lectora tiene impacto directo sobre buena parte del aprendizaje.

Ciencias mantiene mejor el tipo, aunque sigue por debajo

Las ciencias ofrecen la fotografía menos negativa de las tres competencias principales. Canarias obtiene 469 puntos, frente a los 477 de España. La diferencia continúa existiendo, pero la caída respecto a 2022 es más moderada. Las Islas pasan de 473 a 469 puntos, mientras que España baja de 485 a 477.

El dato muestra una tendencia común en el informe: Canarias pierde rendimiento, pero lo hace menos que el conjunto nacional. Eso permite reducir la brecha, aunque no porque el sistema canario esté mejorando, sino porque la caída española ha sido más intensa.

PISA 2025 incorpora además la evaluación de la resolución computacional de problemas, una competencia cada vez más importante en un entorno educativo marcado por la digitalización. Canarias obtiene 488 puntos, frente a los 499 de España y los 495 de la Unión Europea. La prueba no mide únicamente si los estudiantes saben utilizar dispositivos tecnológicos. Analiza si son capaces de identificar un problema, diseñar una estrategia y utilizar herramientas digitales para encontrar una solución.

El resultado vuelve a poner sobre la mesa una idea clave: disponer de tecnología en las aulas no garantiza que el alumnado sepa utilizarla como herramienta de aprendizaje.

La principal lectura de PISA 2025 es una paradoja. Canarias continúa por debajo de España en las tres competencias analizadas, pero la diferencia se ha reducido. En matemáticas, la distancia baja de 26 puntos en 2022 a 15 en 2025. En lectura pasa de 11 a seis puntos. Y en ciencias, de 12 a ocho. Pero esa reducción no responde a una mejora del sistema educativo canario. Se explica principalmente porque España ha sufrido un retroceso mayor.

Por eso, los datos no permiten hablar ni de un fracaso absoluto ni de una mejora clara. Canarias ha resistido mejor una caída generalizada del rendimiento educativo, pero continúa con un nivel bajo en competencias básicas.

El gran reto: mejorar sin dejar atrás al alumnado

Los resultados de PISA no sirven para definir a una generación entera ni para medir la calidad de cada alumno individual. Su utilidad está en mostrar tendencias y detectar problemas del sistema.

Y la fotografía de 2025 deja varias tareas pendientes: reforzar las matemáticas, recuperar la comprensión lectora, consolidar los conocimientos científicos y preparar al alumnado para resolver problemas en un mundo cada vez más complejo.

El indicador del 21,1% de estudiantes que no alcanza el nivel básico en las tres competencias resume buena parte del desafío. Detrás de ese porcentaje hay miles de adolescentes que tendrán que continuar sus estudios, incorporarse al mercado laboral y tomar decisiones en un entorno donde interpretar información, manejar datos y resolver problemas será imprescindible.

El objetivo para Canarias no debería ser únicamente mejorar una posición en un ranking internacional. El verdadero reto es conseguir que más jóvenes terminen su educación obligatoria con las herramientas necesarias para comprender lo que leen, utilizar los números, interpretar el mundo que les rodea y encontrar soluciones cuando aparecen dificultades.