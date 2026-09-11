Qué es la cresta africana y cómo afectará a Canarias: el pronóstico del tiempo de la Aemet tras el fin de semana

Canarias se prepara para un nuevo episodio de temperaturas elevadas a partir de este fin de semana debido a la entrada de una masa de aire muy cálida de origen africano, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El cambio de las condiciones atmosféricas coincidirá con una cresta anticiclónica sahariana, que favorecerá un ambiente más estable y hará que los termómetros vuelvan a subir después de unos días con temperaturas algo más contenidas.

Los pronósticos apuntan a que el calor se intensificará especialmente durante los primeros días de la próxima semana. Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura serán algunas de las islas donde se podrían superar los 35 ºC en puntos concretos, según Meteored, y tampoco se descarta que se alcancen valores similares en zonas muy localizadas de las islas occidentales.

El episodio llegará acompañado además de calima, especialmente en medianías y zonas altas a medida que avance la situación. Al mismo tiempo, el régimen de alisios continuará condicionando el tiempo en el norte de las islas montañosas, donde se mantendrán las nubes y podría producirse alguna precipitación débil.

¿Qué es una cresta africana y por qué aumenta el calor?

La denominada cresta africana hace referencia, en este contexto meteorológico, a la extensión hacia el norte de una zona de altas presiones asociada a aire muy cálido procedente del norte de África. La configuración atmosférica puede favorecer la llegada de masas de aire cálido y seco hacia Canarias y otras zonas de España.

En este nuevo episodio, la entrada de aire cálido se producirá a partir del viernes 11 de septiembre, con una evolución que apunta a varios días de temperaturas altas. El calor será especialmente notable durante las horas centrales del día, mientras que el ambiente se mantendrá en general estable.

Según las previsiones recogidas en la información meteorológica, los valores más elevados se esperan entre el domingo y el miércoles, aunque la situación puede variar en función de la evolución de la masa de aire y de otros factores locales.

En Canarias, el episodio no afectará de la misma manera a todas las islas ni a todas las zonas. La influencia de los alisios, la orientación de las vertientes y la altitud harán que existan diferencias importantes entre el norte, las costas y las zonas interiores.

El alisio seguirá dejando nubes en el norte

El ascenso térmico convivirá con el viento del nordeste, que continuará soplando con intensidad en diferentes puntos del Archipiélago. En las vertientes norte de las islas montañosas se mantendrá una mayor presencia de nubosidad, especialmente en las zonas costeras.

Durante las primeras horas de algunos días todavía podrían registrarse lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve. Sin embargo, la tendencia general será hacia una reducción de la nubosidad y un aumento de los claros conforme avance cada jornada.

En las zonas situadas al sur y en otras vertientes, el cielo permanecerá mucho más despejado. Esta diferencia entre vertientes será uno de los elementos destacados de la situación meteorológica durante el fin de semana.

El viento también podrá alcanzar intensidad fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en determinadas zonas interiores de Lanzarote y Fuerteventura. En algunos puntos no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Viernes 11: descenso inicial y viento fuerte

La jornada del viernes estará marcada todavía por unas condiciones diferentes a las que se esperan durante los primeros días de la próxima semana.

En el norte de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada. Posteriormente habrá intervalos nubosos.

En el resto de vertientes se esperan intervalos de nubes durante la primera mitad del día, con una baja probabilidad de alguna precipitación débil por la mañana, antes de que los cielos tiendan a quedar poco nubosos.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán en general cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos en las zonas norte y oeste.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que podría ser moderado en el caso de las máximas en áreas interiores de las islas montañosas. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en determinados sectores.

Sábado 12: comienza a subir el termómetro

El sábado marcará el comienzo de una tendencia ascendente de las temperaturas. En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá algunos intervalos en el oeste a primeras y últimas horas.

En las islas montañosas continuará la nubosidad en las zonas costeras del norte, que tenderá a reducirse durante el día. El resto de las vertientes presentará cielos poco nubosos o despejados.

Uno de los primeros efectos del cambio de masa de aire será la aparición de calima ligera en altura, con mayor incidencia prevista en Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, con un aumento más acusado en el interior. Las mínimas también tendrán comportamientos diferentes según la provincia: se esperan pequeños ascensos en las islas orientales y ligeros descensos en las occidentales.

El viento continuará soplando del nordeste, moderado y con intervalos fuertes en determinadas zonas.

Domingo 13: más calor y calima en medianías y cumbres

El domingo continuará el ascenso térmico. Las zonas bajas del norte de las islas montañosas mantendrán algunos intervalos nubosos, aunque tenderán a disminuir durante las horas centrales.

En el resto del Archipiélago se esperan cielos poco nubosos o despejados. La calima ganará presencia y afectará especialmente a las medianías y zonas altas.

Las temperaturas subirán ligeramente respecto al sábado, mientras que el viento será flojo o moderado del nordeste en medianías y zonas bajas. En las cumbres predominará la componente este.

Lunes 14: la calima gana protagonismo

El lunes se mantendrá el ambiente cálido y estable. Los cielos estarán poco nubosos en general, aunque aparecerán algunos intervalos en Lanzarote y Fuerteventura.

La calima estará presente y las temperaturas volverán a experimentar un ligero ascenso. En las zonas costeras predominará un viento flojo del nordeste, mientras que en medianías y zonas altas se espera viento moderado de componente sureste.

Este escenario coincide con la previsión de que el episodio de calor alcance uno de sus momentos destacados durante el comienzo de la próxima semana.

Temperaturas previstas en las capitales canarias

Las previsiones facilitadas por la Aemet para las dos capitales del Archipiélago muestran una evolución desigual. Santa Cruz de Tenerife mantendrá máximas de hasta 34 ºC durante algunos días, mientras que Las Palmas de Gran Canaria tendrá valores más moderados.

Las temperaturas previstas son las siguientes:

Martes 15 de septiembre

Las Palmas de Gran Canaria: 25 ºC de mínima y 29 ºC de máxima.

25 ºC de mínima y 29 ºC de máxima. Santa Cruz de Tenerife: 24 ºC de mínima y 34 ºC de máxima.

Miércoles 16 de septiembre

Las Palmas de Gran Canaria: 22 ºC de mínima y 28 ºC de máxima.

22 ºC de mínima y 28 ºC de máxima. Santa Cruz de Tenerife: 24 ºC de mínima y 33 ºC de máxima.

Jueves 17 de septiembre

Las Palmas de Gran Canaria: 24 ºC de mínima y 28 ºC de máxima.

24 ºC de mínima y 28 ºC de máxima. Santa Cruz de Tenerife: 24 ºC de mínima y 31 ºC de máxima.

Los datos muestran que el calor será más acusado en Santa Cruz de Tenerife, aunque la situación será diferente en función de la isla y de la zona concreta.

Canarias afronta varios días de ambiente muy cálido

La previsión dibuja, por tanto, un episodio de calor de varios días que comenzará a ganar intensidad durante el fin de semana y que tendrá continuidad al inicio de la próxima semana. La combinación de aire cálido procedente del norte de África, estabilidad atmosférica y presencia de calima favorecerá el aumento de las temperaturas.

No obstante, el tiempo no será uniforme en todo el Archipiélago. Mientras las medianías, cumbres y determinadas zonas interiores estarán más expuestas al ascenso térmico y a la calima, el norte de las islas montañosas seguirá bajo la influencia de los alisios, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia débil.

La situación prevista vuelve a poner el foco en la evolución de las temperaturas en Canarias durante septiembre, un mes en el que pueden producirse nuevos episodios de calor pese al progresivo acercamiento del otoño.