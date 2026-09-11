Hospitales Universitarios San Roque y UROINTEC, desde Canarias, sitúan a España en el mapa internacional de la telecirugía robótica

UROINTEC participa en ERUS26, el principal encuentro europeo dedicado a la cirugía robótica urológica, que reúne en Padua (Italia) a más de 1.000 especialistas y que este año sitúa la telecirugía entre los grandes protagonistas de su programa científico. Uno de los hitos del encuentro será la conexión entre Padua y Hospitales Universitarios San Roque en Las Palmas de Gran Canaria para realizar una nefrectomía parcial asistida por robot a un paciente ubicado en Canarias.

La intervención será dirigida a distancia desde Padua por el prestigioso cirujano Ketan K. Badani, del Mount Sinai de Nueva York. En el quirófano de Hospitales Universitarios San Roque estará la Dra. Andrea Noya, cirujana robótica de UROINTEC, junto al equipo quirúrgico local, mientras que el Dr. Pablo Juárez del Dago, director de UROINTEC y jefe del Servicio de Urología de Hospitales Universitarios San Roque, participará desde Padua en la moderación de la intervención.

La conexión Padua–Las Palmas forma parte de los ocho casos de cirugía conectada o telecirugía incluidos en ERUS26, que durante sus tres jornadas enlazará el Palacio de Congresos de Padua con hospitales de diferentes países.

Consola Dr Badani Juarez Padua / LP/DLP

Canarias, conectada con la cirugía robótica internacional

La participación en ERUS26 supone un nuevo paso en el proyecto conjunto desarrollado por UROINTEC junto a Hospitales Universitarios San Roque para impulsar desde Canarias la cirugía robótica de alta complejidad, la formación y la innovación quirúrgica.

El equipo canario mantiene una presencia activa en el congreso a través de cirugías en directo, formación, moderación científica y telecirugía. Entre otras intervenciones, los doctores Richard Gaston y Alberto Breda, referentes internacionales en cirugía robótica urológica, participan también en el programa científico de ERUS26.

“Participar en el principal encuentro europeo de cirugía robótica con un papel activo en cirugía, formación y telecirugía demuestra el nivel que estamos alcanzando desde Canarias. Nuestro objetivo es seguir construyendo una estructura capaz de combinar excelencia clínica, especialización, tecnología, formación e innovación”, señala el Dr. Pablo Juárez del Dago.

Esta experiencia da continuidad al programa clínico de telecirugía desarrollado durante 2026 entre Hospitales Universitarios San Roque y la Fundació Puigvert de Barcelona, con la participación del Dr. Alberto Breda, presidente de ERUS, y del Dr. Juárez del Dago. El proyecto permitió avanzar hacia un modelo de cirugía robótica a distancia basado no solo en la conexión tecnológica, sino también en la coordinación entre equipos quirúrgicos altamente especializados.

Quirófano Las Palmas / LP/DLP

“La telecirugía no consiste únicamente en trasladar la imagen y el movimiento de un robot a través de una conexión. Consiste en conectar equipos, conocimiento y experiencia. Para hacerlo posible necesitamos profesionales preparados, protocolos, coordinación y una verdadera cultura de colaboración”, explica Juárez del Dago.

Sebastián Sansó, Director General de Hospitales Universitarios San Roque: “Que uno de nuestros quirófanos pueda conectarse con un encuentro internacional de esta relevancia como es el ERUS26 y participar en una cirugía dirigida a distancia demuestra hasta dónde puede llegar la combinación de tecnología y profesionales altamente especializados con el respaldo de un gran hospital. La apuesta de Hospitales Universitarios San Roque es que nuestros pacientes puedan acceder desde Canarias a una medicina cada vez más avanzada y conectada con los principales referentes internacionales.”

ERUS26 en cifras

Más de 1.000 especialistas en cirugía robótica urológica.

8 casos de telecirugía dentro del programa científico.

Conexión internacional Padua–Las Palmas de Gran Canaria.

Participación de Hospitales Universitarios San Roque y UROINTEC desde Canarias-Gran Canaria.

Ketan K. Badani, Mount Sinai de Nueva York, dirige la intervención Padua–Canarias.

Dra. Andrea Noya, en el quirófano de Las Palmas de Gran Canaria.

Dr. Pablo Juárez del Dago, desde Padua y en la moderación de la telecirugía.

La conexión con Padua demuestra que la distancia geográfica deja de ser una barrera para que equipos médicos y hospitales de Canarias colaboren en tiempo real con algunos de los principales especialistas internacionales, favoreciendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de procedimientos quirúrgicos cada vez más avanzados.

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Para ambas organizaciones, este modelo se sustenta en tres pilares: alta especialización quirúrgica, colaboración entre profesionales y centros de referencia, y tecnología al servicio del paciente.