La isla de Canarias que busca llegar a los Oscar: paisajes volcánicos y playas infinitas

Hay una isla de Canarias que podría acabar paseando sus paisajes por una de las alfombras rojas más importantes del mundo. Fuerteventura fue durante siete semanas el escenario de rodaje de ‘El ser querido’, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por Javier Bardem y Vicky Luengo, una de las cintas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los próximos Premios Oscar.

Más allá de la historia que cuenta la película, la isla majorera se convierte en uno de sus grandes protagonistas. Sus paisajes volcánicos, sus carreteras solitarias, sus playas abiertas al Atlántico y sus extensiones prácticamente sin construcciones fueron utilizados para recrear el Sáhara español de los años treinta.

La producción llevó el cine hasta algunos de los rincones más espectaculares de Fuerteventura, con localizaciones repartidas principalmente entre los municipios de Pájara y La Oliva y la participación de cerca de 300 figurantes locales.

Fuerteventura, un paisaje que parece otro continente

Rodrigo Sorogoyen encontró en Fuerteventura el escenario perfecto para una historia que necesitaba transmitir aislamiento, dureza y amplitud.

La isla ofrecía una combinación difícil de encontrar: grandes espacios naturales, terrenos áridos, montañas desnudas y un horizonte dominado por el océano.

Esa apariencia casi desértica permitió transformar diferentes zonas de Fuerteventura en una recreación del antiguo Sáhara español sin necesidad de recurrir a grandes decorados.

Jandía, el gran escenario de Javier Bardem

Uno de los grandes protagonistas visuales del rodaje fue el extremo sur de la isla.

La península de Jandía, en el municipio de Pájara, concentró buena parte de las localizaciones de la película. Allí aparecen algunos de los paisajes más salvajes de Fuerteventura, con espacios protegidos donde conviven playas kilométricas, acantilados y formaciones volcánicas.

Entre los lugares vinculados al rodaje destaca Punta de Jandía, uno de los rincones más aislados de la isla. El acceso hasta esta zona atraviesa un paisaje prácticamente lunar, con caminos sin asfaltar, montañas desnudas y el Atlántico como telón de fondo.

El faro de Punta de Jandía, situado en el extremo suroeste de Fuerteventura, es uno de los puntos más reconocibles de esta zona y uno de los grandes símbolos del paisaje majorero.

Morro Jable y la costa del sur

Aunque la película buscaba una Fuerteventura más salvaje y alejada de los núcleos urbanos, el rodaje también pasó por zonas más conocidas de la isla.

Morro Jable fue uno de los puntos utilizados por el equipo de producción. La localidad, situada al sur de la isla, combina la actividad turística con la cercanía de algunos de los grandes paisajes naturales de Jandía.

En sus alrededores se encuentran algunos de los grandes arenales de Fuerteventura, como la playa del Matorral y la playa de Jandía, espacios donde el océano y la arena dominan el paisaje.

El norte de Fuerteventura también llega al cine

El rodaje de ‘El ser querido’ también llevó sus cámaras hasta el municipio de La Oliva, donde la isla ofrece una imagen diferente.

Uno de los lugares más reconocibles es El Cotillo, un antiguo pueblo marinero que conserva sus casas blancas y su relación con el Atlántico. Sus pequeñas calas y su costa abierta ofrecen un contraste con los paisajes más áridos del sur.

La zona norte muestra otra de las caras de Fuerteventura: volcanes, pueblos tranquilos y espacios naturales donde todavía se mantiene una fuerte sensación de aislamiento.

Una película con Canarias como protagonista

La presencia de Fuerteventura en la carrera hacia los Oscar vuelve a poner de relieve el papel de Canarias como escenario cinematográfico internacional.

La luz, la variedad de paisajes y la posibilidad de recrear diferentes territorios han convertido al Archipiélago en un destino habitual para rodajes nacionales e internacionales.

En esta ocasión, Fuerteventura no es solo el lugar donde se grabó una película: sus playas, volcanes y paisajes infinitos forman parte de la identidad visual de una historia que podría acabar representando a España en los premios cinematográficos más importantes del mundo.