Lopesan Hotel Group ha presentado las nuevas cartas de cócteles de SURU Cocktail Bar, situado en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, y de Bar Central, ubicado en el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa. Las propuestas profundizan en la evolución de la coctelería de autor, la innovación técnica y en el producto local de la Finca de Veneguera como elementos vertebradores de una oferta adaptada al segmento del lujo experiencial.

En SURU Cocktail Bar su oferta evoluciona mediante la filosofía «Less is More», centrada en composiciones minimalistas que buscan la máxima expresión y precisión de cada ingrediente. Entre sus novedades destacan elaboraciones como el cóctel Delichioso, a base de ginebra cocinada a baja temperatura con pera y lichi, o el Mezcaloma, una reinterpretación del clásico mexicano que emplea piña tropical y zumo de pomelo rosa de la Finca de Veneguera, asados previamente en un horno Josper.

Por su parte, en Bar Central, la nueva oferta se articula bajo el concepto «Timeless», una mirada contemporánea a algunos de los grandes clásicos de la mixología. La carta reinterpreta recetas imprescindibles, como el DubaiEspresso Martini, que incorpora nata de pistacho elaborada con helado artesanal de la pastelería del propio hotel; el Tommy’s Margarita N5, enriquecido con cilantro y licor de bergamota; o el Adonis Canario, que integra licor de plátano como guiño al sabor e identidad del territorio.

Lopesan Hotel Group presenta las nuevas cartas de SURU Cocktail Bar y Bar Central manteniendo su apuesta por el producto de kilómetro cero / La Provincia

Técnica y ritual al servicio del sabor y la experiencia

El desarrollo de ambas cartas supone un importante salto cualitativo en la aplicación de técnicas de vanguardia, perfeccionado procesos como la cocción al vacío, las clarificaciones mediante milk wash y el lavado con grasa o fat wash. Esta última técnica, es la utilizada en el cóctel Gofioni para integrar el tradicional gofio de millo canario a través de un aceite de coco, logrando un resultado limpio que suaviza la intensidad del cereal.

La puesta en escena de las bebidas también experimenta una transformación orientada a potenciar la experiencia del cliente. En SURU Cocktail Bar se consolida el servicio íntegro en mesa, incorporando la elegante cristalería soplada «Blow Glassware», que se complementa con excepcionales piezas de cerámica artesanal canaria. Simultáneamente, Bar Central introduce rituales participativos, como el Central Martini, servido en petaca para que el huésped personalice su cóctel, y experiencias inmersivas como el pop-up vespertino Espresso Martini Twist Afternoon.

Lopesan Hotel Group presenta las nuevas cartas de SURU Cocktail Bar y Bar Central manteniendo su apuesta por el producto de kilómetro cero / La Provincia

Dos conceptos, una misma visión creativa

La presentación de las nuevas cartas de Bar Central y SURU Cocktail Bar se ha desarrollado in situ en cada uno de los escenarios protagonistas, permitiendo que los asistentes pudieran catar una selección de las creaciones recién añadidas. Al evento, fueron invitados periodistas y perfiles destacados de la industria de la hospitalidad de Canarias, así como blogs gastronómicos especializados, tanto regionales como nacionales.

«Estas nuevas cartas reflejan nuestro firme compromiso con la excelencia y el respeto por el territorio. La utilización de las técnicas más avanzadas no busca añadir complejidad innecesaria al cóctel, sino extraer la esencia de nuestra tierra y ofrecer una experiencia a la altura de los mejores destinos internacionales», señala el director creativo de coctelería de Lopesan Hotel Group, Raimondo Palomba.

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Las renovadas propuestas de SURU Cocktail Bar y Bar Central representan así dos maneras diferentes de aproximarse a la coctelería contemporánea, una desde la depuración y el minimalismo; y otra desde la reinterpretación de los grandes clásicos. Ambas comparten una misma visión fundamentada en el producto, la creatividad, la técnica y una conexión inequívoca con Gran Canaria.