Manuel Artiles, enfermero de Recursos Aéreos: “Tu reacción a tiempo marca la diferencia”

Una caída, una quemadura, un atragantamiento o una intoxicación pueden ocurrir en cualquier momento y convertir una situación cotidiana en una emergencia. En esos primeros minutos, la reacción de quien se encuentra junto al afectado puede ser decisiva.

Así lo explica Manuel Artiles, enfermero de Recursos Aéreos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que recuerda la importancia de conocer unas nociones básicas de primeros auxilios y mantener la calma cuando ocurre un accidente.

“Tu reacción a tiempo marca la diferencia”, destaca este profesional, que insiste en que cualquier ciudadano puede formar parte de la cadena de supervivencia hasta la llegada de los equipos sanitarios.

El teléfono también forma parte de los primeros auxilios

Artiles pone el foco en la importancia de pedir ayuda cuanto antes. Cuando una persona llama al 112, los coordinadores sanitarios pueden guiar paso a paso a quien está atendiendo la emergencia.

Esa asistencia telefónica permite indicar qué hacer y qué evitar mientras los recursos sanitarios se desplazan hasta el lugar del incidente.

Los primeros minutos pueden ser decisivos ante una emergencia. / Istock

Actuar bien antes de que lleguen los sanitarios

Los primeros auxilios no sustituyen la intervención de los profesionales, pero sí pueden ayudar a evitar que una lesión empeore.

Entre las situaciones más habituales que requieren una primera actuación están las caídas, heridas, quemaduras o intoxicaciones, muchas de ellas dentro del propio hogar.

Ante una caída, el consejo es no mover innecesariamente a la persona, proteger la zona afectada y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Las quemaduras y los cortes, dos accidentes frecuentes

En el caso de las quemaduras, el SUC recuerda que la primera actuación debe ser aplicar agua fría durante varios minutos y evitar remedios caseros como cremas o productos que puedan empeorar la lesión.

En las heridas con hemorragia, la recomendación es aplicar presión directa sobre la zona afectada con material limpio y no retirar la primera gasa si queda empapada, sino colocar otra encima.

Los primeros auxilios pueden ser determinantes durante los primeros minutos de una emergencia. / Istock

“Mantener la calma también es ayudar”

El enfermero de Recursos Aéreos recuerda que, ante una emergencia, los nervios pueden dificultar la actuación.

Por eso, conocer unas pautas básicas permite tomar mejores decisiones hasta que llegan los equipos especializados.

Una llamada al 112, una actuación correcta y una reacción rápida pueden ser determinantes para la evolución de una persona accidentada.