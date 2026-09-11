Todo a media luz, tanto Gobierno como oposición

El pleno estaba, sinceramente, como a media luz, todo a media luz, y a media luz los dos, Gobierno y oposición, y algo similar a un tango melancólico recorría los huesos de ilustrísimas y señorías, a pesar del aire acondicionado, las fuentes interminables de café y las recientes vacaciones. Las señales del otoño de la legislatura son evidentes y tanto el Gobierno como la oposición saben que a esto le quedan tres o cuatro meses. En Navidades quedará todo el pescado presupuestario y legislativo vendido y se acabó, salvo el debate sobre el llamado estado de la nacionalidad, que en el último año de legislatura es invariablemente una postal publicitaria particularmente amuermante.

Por lo demás resulta cada vez más evidente cierta incomodidad creciente ante los próximos comicios. Todo el musgoso lago electoral se ha poblado de cisnes negros. Las elecciones generales se pueden celebrar a finales de año o a finales de julio, lo que no será irrelevante para las elecciones autonómicas y locales de mayo. Algunos olfatean cambios como los tiburones olfatean una gota de sangre a una docena de kilómetros. La decisión de CC de apoyar el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central es percibida como una apertura coalicionera a un pacto con el PSOE y Clavijo ha lanzado algún besito volado. Y eso se nota, muy ligera y superficialmente, pero se nota. Hasta Nira Fierro –por no hablar de Nayra Alemán– se ha cuidado de ser demasiado agresiva con CC. El presidente del Gobierno –que se incorporó este jueves al pleno– se mostraba tan tranquilo y seguro de sí mismo como es habitual. A su lado Manuel Domínguez parecía pensar en un agujero negro que le absorbía tirándole de la corbata.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias de este jueves. / Miguel Barreto / EFE

Después del león de la Metro con la que empieza toda sesión parlamentaria de control (Casimiro Curbelo, cada vez más estadista) tomó la palabra y la retorció un rato Juan Manuel García Casañas, del PP, que parecía dispuesto a detener personalmente a Pedro Sánchez pagándose incluso el pasaje a Madrid: así estaba de indignado el herreño. Se acercó tanto al pescuezo de Sánchez que se le pegó algo y recomendó a sus señorías un libro para entender más y mejor la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos. Raúl Acosta, de la AHI, se indigna menos, pero se le entiende más, y pidió luces largas tanto en lo que se refiere a la inmigración como a Marruecos y su futuro político y económico.

Después llegó una exhibición de furia y ruido más cercana al Anís del Mono que a William Faulkner por parte del portavoz de Vox, Nicasio Galván, que casi construyó una guerra civil para jugar el solo a destruir al PSOE, al que acusó a ser corrupto, ladrón, mentiroso, cobarde, traidor, urdidor de conspiraciones interminables para destruir España y de un vil intento de pucherazo electoral. “¿Qué le falta, señor Clavijo, para romper de una vez con el PSOE y con el Gobierno de Sánchez?”. Galván siempre se sobreexcita cuando el jefe del Gobierno canario declara que CC nunca pactará con Vox. “¿Prefiere usted pactar con el PSOE siempre? ¿Es necesario que le recuerde que Vox gobierna con su partido en varios ayuntamientos?”. Es curioso porque uno de los que debería explicar las razones por las que los ultras mantienen dichos pactos con una fuerza nacionalista que cierra acuerdos con el PSOE es el señor Galván. Lo cierto es que en esos consistorios –como Granadilla de Abona– los concejales de Vox apenas hacen otra cosa que cobrar y posar para las fotos (en algunas no aparecen, como los vampiros).

El portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias , Luis Campos, durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias en la mañana de este jueves. / Miguel Barreto / EFE

Luis Campos insistió de nuevo con los 480 millones en acuerdos extrajudiciales que el Gobierno ha acordado con los hoteleros que emprendieron acciones legales contra la moratoria de 2002. El señor Campos tiene como preocupación principalísima insistir en que tales acciones no tienen nada que ver ni con la moratoria ni con las directrices de ordenación y del turismo promulgadas en 2003, sino en el incumplimiento del artículo 17.1 de la ley de Medidas Urgentes, y desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico lleva razón. Lo que ocurre es que dicha norma se dictó, precisamente, para ordenar el caos jurídico que podría seguir generando la moratoria original y sus efectos en el tiempo. La realidad es muy tozuda: la responsabilidad está escalonada y tanto Román Rodríguez como Paulino Rivero eran presidentes de Coalición Canaria y sus gabinetes estuvieron apoyados por el Partido Popular. Me parece curioso que Campos arguya sobre los perversos motivos del Gobierno en pagar los 480 millones a los hoteleros: “Quieren introducir la percepción de que las moratorias turísticas son peligrosas”.

Lo cierto es que en 2003 las plazas turísticas eran unas 220.000 y actualmente son unas 270.000. Pero más de un 90% de esas 50.000 plazas de crecimiento en más de veinte años no son hoteleras, sino que corresponden al alquiler vacacional. Canarias actualmente no requiere moratorias. Requiere estabilizar el número de turistas, mejorar la sostenibilidad de la industria, exigir mayores ahorros a los hoteleros en consumo de agua y energías, frenar los parques acuáticos y los campos de golf, regular la oferta del alquiler vacacional como se está haciendo en la presente legislatura, abrir el turismo a otros sectores económicos isleños, como la agricultura y la moda.

La presidenta del grupo Socialista, Nira Fierro, (i) y Sebastián Franquis (d) durante el pleno del Parlamento. / Miguel Barreto / EFE

Tal y como ocurre desde que los dinosaurios dominaban la Tierra Sebastián Franquis eligió una de esas preguntas que parece extraer de una tómbola. “¿Usted cree que las familias canarias viven hoy mejor que cuando usted asumió la Presidencia del Gobierno?” Como se comprenderá fácilmente el lector Fernando Clavijo quedó aterrorizado. La pregunta forma parte de las más antiguas retóricas electorales, pero la modernizó Ronald Reagan en la campaña presidencial de 1980 y la inflación hizo el resto para hundir al pobre Carter en cáscaras de cacahuetes.

Por supuesto el pleno fue más amplio y generoso. Miguel Ángel Pérez del Pino recordó de nuevo por enésima vez que el colapso de la sanidad pública canaria nos matará, mientras Esther Monzón afirmó lo contrario: las cosas no dejan de mejorar en las consultas y en los quirófanos. Ambos presentan minuciosas estadísticas en apoyo a sus respectivas tesis. Al final casi luce como una cuestión de fe, esperanza y caridad. Tal vez lo pareciera menos si Pérez del Pino –que tiene una excelente cabeza analítica y sintética– tuviera más cintura oratoria que un armario europeo y supiera deslizar una ironía explosiva de vez en cuando.

Monzón siempre parece padecer un cólico nefrítico y la convicción de que el mundo es injusto porque trabaja doce horas diarias y mira lo que me dicen. Matilde Asián le dijo a Hernández Cerezo que ella seguía pensando lo mismo: el modelo de financiación no la convencía plenamente porque (por ejemplo) a Canarias no había llegado un céntimo de las partidas específicas para las islas en 2026, Ni un céntimo, remarcó. Por último un chiste: Vox pretendió que se aprobara una proposición no de ley en defensa de la libertad de expresión. Galván profirió un montón de sandeces. En la votación le mandaron al cuarto oscuro, de donde nunca debió haber salido.