La policía vigila los puertos de Agadir, Tan tan y El Aaiún como puntos de salida de pateras

La crisis de Ceuta mantiene bajo vigilancia los puntos desde los que parten cayucos y pateras de la costa marroquí. La Policía presta especial atención a los puertos de Agadir, Tan-Tan y El Aaiún ante su posible utilización para el envío de embarcaciones hacia Canarias. Así consta en la documentación relativa a los acontecimientos registrados en la ciudad autónoma, difundida después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera el pasado 3 de septiembre y anunciara su publicación para que la ciudadanía «pudiera conocer y examinar directamente la información de la que dispusieron las instituciones».

El repositorio de Moncloa reúne 40 comunicaciones y entre ellos figura una Nota informativa: alerta riesgo moderado, emitida el 31 de julio - en plena entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta - a las 14.53 horas y dirigida a la Jefatura Superior de Policía de Canarias. El mensaje enviado a Canarias era claro: «Desde el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, y a partir de la monitorización llevada a cabo por el grupo de Fuentes Abiertas, se considera necesario establecer una alerta migratoria sobre posibles entradas irregulares en el territorio de las Islas Canarias, con especial atención a las siguientes zonas de salida de embarcaciones: Agadir, Tan-Tan y El Aaiún». Fue una de las dos comunicaciones de este tipo que recibió la Comunidad Autónoma en el contexto de la entrada de 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La segunda, emitida el 4 de agosto, volvió a incluir a Canarias junto a las jefaturas superiores de Policía de Ceuta, Melilla, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental.

Eso sí, la misma documentación entregada a Canarias apunta a que, según la información monitorizada, a las 13.10 horas del 31 de julio de 2026 no se disponía de suficiente evidencia digital en fuentes abiertas y redes sociales que indicara que, de forma inminente, «se fuese a producir una llegada masiva de inmigrantes a territorio canario, ni a corto plazo». Pese a ello, la Policía sí consideró que, tras lo sucedido en la ciudad autónoma y al conocer la nacionalidad de los migrantes - marroquíes - , estaba justificado emitir «una alerta sobre una posible repercusión migratoria que pudiera afectar al territorio, aún de manera preventiva».

La cooperación entre países

La posibilidad de un repunte migratorio no ha dejado de estar sobre la mesa. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, reconoció que «hay un riesgo». Los últimos datos del Ministerio del Interior apuntan a que, hasta el 31 de agosto, las llegadas por la ruta canaria han descendido un 57% respecto al mismo periodo del año anterior.

La previsión de cara a los próximos meses es positiva y los informes desclasificados por Madrid apuntan a la cooperación con los países africanos como uno de los factores que contribuyen a contener las salidas de pateras hacia Canarias. Si bien la Policía reconoce que existe una mayor probabilidad de salida de embarcaciones desde la costa atlántica de Marruecos y del Sáhara Occidental debido a las condiciones meteorológicas favorables para la navegación, también señala que en Gambia las salidas han ido disminuyendo, desplazando las partidas hacia el sur, en concreto hacia la región senegalesa de Casamance. Este desplazamiento alarga las travesías por la ruta atlántica, lo que tiende a provocar un mayor número de naufragios, así como de interceptaciones y desembarcos en las costas mauritanas.

Otro de los puntos que destacan los informes es el compromiso de las autoridades senegalesas, que «seguirá evitando la salida de embarcaciones desde sus costas». Por el momento, el análisis no apunta a que la situación política del país vaya a repercutir en un aumento de las salidas, pero el fin de la temporada de pesca "podría llevar a los pescadores a buscar nuevas formas de generar ingresos mediante la organización de salidas de migrantes hacia las Islas Canarias".