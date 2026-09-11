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El PP canario inaugura la sede de la Unión Canario-Venezolana

Manuel Domínguez destaca los vínculos históricos entre las Islas y el país sudamericano y reclama apoyo a quienes defienden la democracia y la libertad

Cayetana Álvarez de Toledo; el presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, y Manuel Domínguez junto a representantes de la comunidad venezolana en la Isla.

Cayetana Álvarez de Toledo; el presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, y Manuel Domínguez junto a representantes de la comunidad venezolana en la Isla. / LP / DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, reafirmó este jueves el compromiso de su partido con Venezuela y con la comunidad venezolana residente en las Islas durante la inauguración de la sede de la Unión Canario-Venezolana en Las Palmas de Gran Canaria.

Domínguez destacó los lazos históricos entre Canarias y Venezuela, marcados por décadas de migraciones y vínculos familiares a ambos lados del Atlántico. «Venezuela, que antes era la octava isla, hoy es la novena isla y no podemos darle la espalda», señaló.

El dirigente popular defendió el apoyo a los venezolanos que reclaman libertad y democracia y recordó la iniciativa parlamentaria de su partido para pedir al Gobierno de España la recuperación de la residencia temporal por motivos humanitarios para los venezolanos afectados por el terremoto.

Durante el acto, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, valoró la apertura de este espacio como un punto de encuentro para la comunidad venezolana y reclamó que la transición democrática en Venezuela culmine con elecciones libres y el regreso de los exiliados políticos.

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El presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, subrayó también la importancia de mantener los vínculos con una comunidad «profundamente vinculada a Canarias por la historia, la cultura y los lazos familiares». La nueva sede nace como espacio de apoyo y encuentro para la comunidad canario-venezolana en las Islas.

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