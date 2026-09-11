Rene, el francés que se fue a trabajar a Canarias sin decírselo a su jefe: usaba ropa de invierno en las videollamadas para que no lo descubrieran

Canarias es una tierra con encanto propio. Un lugar que, casi sin pensarlo, te enamora y que a Rene lo conquistó por completo. El francés tenía una idea clara: huir del invierno alemán sin dejar de trabajar y encontró en el Archipiélago el destino perfecto para hacerlo.

En 2021, cuando el teletrabajo todavía estaba transformando la forma de entender las oficinas, en gran medida impulsado por la pandemia de la covid-19, este joven residente en Berlín decidió hacer algo poco habitual: trasladar su jornada laboral a Canarias sin comunicar a su empresa que estaba trabajando desde el extranjero.

Su historia fue recogida por Euronews dentro de un reportaje sobre trabajadores que, durante la expansión del teletrabajo, comenzaron a desplazarse a otros países mientras mantenían sus empleos habituales.

Rene, de 28 años y trabajador de una marca deportiva, viajó primero a Tenerife para escapar del invierno y aprovechó esos días para trabajar a distancia desde la isla. Después regresó a Berlín, pero poco tiempo después una amiga le propuso viajar a Fuerteventura, donde decidió repetir la experiencia.

El problema: su empresa no permitía trabajar desde otro país

La decisión tenía un inconveniente. La empresa para la que trabajaba no permitía a sus empleados teletrabajar desde el extranjero, por lo que Rene decidió no pedir autorización porque sabía que probablemente la respuesta sería negativa.

Archivo - Teletrabajo. Rene engañó a su jefe gracias a la ropa de abrigo y su cámara. / Europa Press - Archivo

"No tenía sentido preguntar", explicó entonces, ya que la política de la compañía impedía trabajar desde fuera del país.

Su preocupación era que alguien descubriera que no estaba trabajando desde Alemania, especialmente durante las videollamadas con sus compañeros. Pero encontró una solución tan sencilla como curiosa.

Rene sabía que no podía mantener siempre la cámara apagada durante las reuniones porque normalmente la utilizaba. Así que preparó una pequeña estrategia: llevarse ropa de invierno para ponérsela durante las videollamadas. La idea era que nadie sospechara que estaba trabajando desde un lugar donde las temperaturas rondaban los 20 grados.

"Lo que no planeé fue ponerme moreno", reconocía después. El joven explicaba que era difícil ocultar el cambio de aspecto cuando pasaba los fines de semana al sol de Canarias.

De Berlín a Fuerteventura: trabajo por la mañana y surf por la tarde

La experiencia terminó cambiando su rutina.

Cuando Euronews habló con él, Rene seguía en Fuerteventura, donde había descubierto una nueva forma de organizar su vida. El joven se aficionó al surf y encontró una comunidad de trabajadores remotos que también habían elegido la isla como lugar para vivir temporalmente.

Eso no significaba que estuviera de vacaciones. Su jornada laboral continuaba siendo de 8.30 a 17.30 horas, pero al terminar podía disfrutar de algunas horas en la playa, practicar surf y compartir tiempo con otros residentes.

El teletrabajo permitió a Rene plantearse una nueva forma de vida desde las islas, combinando empleo y calidad de vida / Istock

Para él, uno de los elementos imprescindibles era algo menos romántico: una buena conexión a internet. El propio Rene recomendaba comprobar siempre el wifi antes de instalarse en un alojamiento, ya que una mala conexión podía levantar sospechas durante las reuniones de trabajo.

Canarias, el destino de una nueva forma de trabajar

La historia de Rene reflejó un fenómeno que creció con fuerza durante los años del teletrabajo: profesionales que dejaron de estar vinculados físicamente a una oficina y empezaron a elegir dónde vivir en función del clima, la calidad de vida o el entorno.

Para este francés, Canarias no fue solo un lugar de vacaciones. Tenerife y Fuerteventura se convirtieron en el escenario de una experiencia que combinaba trabajo y una forma diferente de disfrutar del tiempo libre.

Una historia curiosa de un trabajador que cambió el frío de Berlín por el sol de las islas y que, durante unas semanas, tuvo que resolver un problema inesperado: cómo parecer que estaba en invierno mientras trabajaba bajo el sol de Canarias.