Televisión Canaria emite en directo la romería de Lanzarote y la Bajada del Cristo de Telde

Televisión Canaria emitirá en directo este sábado 12 de septiembre dos actos significativos de las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Lanzarote, y al Santísimo Cristo de Telde, en Gran Canaria. A las 17:35 horas retransmitirá desde Mancha Blanca, en Tinajo, la romería-ofrenda a la Virgen de los Volcanes, y justo a su término, a partir de las 19:00 horas, conectará con la basílica de San Juan, en Telde, para retransmitir el descenso de la imagen del Santísimo Cristo.

Ambos eventos podrán seguirse por la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube del canal autonómico.

La presentación de la retransmisión de la romería-ofrenda a la Virgen de los Dolores correrá a cargo de Alexis Hernández, gran conocedor de las tradiciones y costumbres canarias. Junto a él, el equipo desplegado hasta Mancha Blanca, en Tinajo, contará con los reporteros Juan Antonio Cabrera y Sonsoles Castillo, que se encargarán de transmitir los testimonios de los participantes en la peregrinación y posterior romería-ofrenda a la Virgen de los Volcanes.

Además, los Servicios Informativos de Radio Televisión Canaria harán una cobertura especial desde un set instalado frente a la ermita de Mancha Blanca. Nacho Egea conducirá el espacio dedicado a la fiesta en el Telenoticias 1 y el Telenoticias 2.

Tan pronto como se termine con la retransmisión de la romería-ofrenda desde la isla de Lanzarote, se procederá a la conexión con la basílica de San Juan de Telde, en Gran Canaria. La narración de la retransmisión de la Bajada del Cristo correrá a cargo de Javier Granados, una de las voces más representativas de La Radio Canaria.

Junto a él, participarán como comentaristas el teólogo Pedro Armas y el vecino de Telde Fernando Ojeda, que fue pregonero en 2010 de las fiestas del Cristo. Ambos aportarán sus conocimientos para ilustrar con datos históricos y religiosos el evento, además de explicar el origen de esta tradición y sus aspectos cultural y artístico.

Además de las retransmisiones en directo y la cobertura especial en los informativos de Televisión Canaria, La Radio Canaria, la web rtvc.es y las redes sociales del grupo RTVC ofrecerán toda la información sobre la peregrinación de los fieles y la romería-ofrenda a la patrona de Lanzarote, así como de la Bajada del Santísimo Cristo de Telde.

Conmemoración del 'milagro de 1736' de la Virgen de los Dolores

Aunque la festividad de la Virgen de los Dolores se celebra el martes 15 de septiembre, será este sábado 12 cuando todos los fieles dirijan sus pasos hasta Mancha Blanca para rendirle honores y cumplir sus promesas. La romería-ofrenda comenzará a las 16:30 horas desde el campo de fútbol de Tinajo y terminará en la ermita de los Dolores, en Mancha Blanca. De esta forma se conmemora el denominado 'milagro de 1736', cuando la lava de las erupciones volcánicas se detuvo justo antes de arrasar el pueblo. El recorrido está amenizado por parrandas, timples y guitarras, seguido de festejos populares como el tradicional baile del romero, que en esta edición contará con la participación de las parrandas Pal Porrón, Tinasoria, Son del Norte, La Polvajera y Pa'Lante de Gran Canaria.

Cristo Telde / RTVC

675 aniversario de la fundación de Telde

La tradicional Bajada del Santísimo Cristo de Telde es uno de los momentos más esperados para los devotos de Gran Canaria. Este año, además, el acontecimiento cobra una relevancia especial al enmarcarse en la celebración del 675 aniversario de la fundación de Telde, una efeméride que está marcando la programación cultural, social e institucional del municipio.

El acto comenzará a las 19.00 horas con la celebración de la eucaristía. Alrededor de las 20.00 horas dará comienzo la Bajada del Santísimo Cristo, protagonizada por los seis cargadores habituales. En un ambiente marcado por la emoción, el recogimiento, los aplausos y los vítores de los asistentes, los cargadores descenderán la imagen desde el retablo gótico-flamenco que preside el altar mayor de la Basílica Menor de San Juan para colocarla cuidadosamente, como marca la tradición, en su trono-móvil.