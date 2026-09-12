La Aemet anuncia más calor y calima en Canarias este domingo: las temperaturas seguirán subiendo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 13 de septiembre, una jornada marcada por la calima, el ascenso de las temperaturas y el predominio de los cielos poco nubosos o despejados en buena parte de Canarias.

En las zonas bajas de la vertiente norte de las islas montañosas habrá intervalos nubosos durante las primeras horas. Esta nubosidad tenderá a disminuir durante las horas centrales, dando paso a cielos poco nubosos.

En el resto de zonas del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante la jornada.

La calima estará presente y afectará principalmente a las medianías y zonas altas de las islas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso generalizado.

El viento soplará entre flojo y moderado del nordeste en medianías y zonas bajas, mientras que en las cumbres predominará la componente este.

El pronóstico por islas

LANZAROTE — Calima y temperaturas en ascenso

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante la jornada. La calima estará presente, especialmente en niveles elevados. Las temperaturas subirán ligeramente. El viento será flojo a moderado del nordeste en zonas bajas y medianías.

Arrecife: 23 / 32 °C

FUERTEVENTURA — Cielos despejados y ambiente más cálido

La isla tendrá una jornada con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Habrá calima y las temperaturas registrarán un ligero ascenso. El viento soplará entre flojo y moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 22 / 29 °C

GRAN CANARIA — Nubes al norte y calima en medianías y cumbres

Las zonas bajas del norte comenzarán con intervalos nubosos, que tenderán a desaparecer durante las horas centrales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. La calima afectará a medianías y zonas altas y las temperaturas subirán ligeramente. El viento será del nordeste, flojo a moderado en zonas bajas y medianías, con predominio del este en cumbres.

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 32 °C

TENERIFE — Más claros durante el día y calima en altura

Las zonas bajas de la vertiente norte tendrán intervalos nubosos inicialmente, con tendencia a quedar poco nubosas durante las horas centrales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Habrá calima en medianías y zonas altas y las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. El viento será del nordeste en zonas bajas y medianías y del este en cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: 21 / 30 °C

LA GOMERA — Intervalos al norte y cielos más abiertos después

En las zonas bajas del norte aparecerán intervalos nubosos durante las primeras horas, disminuyendo durante las horas centrales. En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos o despejados. La calima afectará a medianías y zonas altas, con temperaturas ligeramente más altas. Viento flojo a moderado del nordeste en cotas bajas y medias, y del este en las zonas altas.

LA PALMA — Nubosidad inicial en el norte y subida térmica

Las zonas bajas de la vertiente norte tendrán intervalos nubosos al comienzo del día, que tenderán a poco nuboso durante las horas centrales. En el resto se esperan cielos poco nubosos o despejados. La calima afectará a medianías y zonas altas y las temperaturas subirán ligeramente.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 29 °C

EL HIERRO — Calima, más calor y pocas nubes

El norte podrá presentar intervalos nubosos en zonas bajas a primeras horas, con tendencia a cielos poco nubosos durante el centro del día. En el resto predominará el ambiente despejado. La calima estará presente en medianías y zonas altas y las temperaturas subirán ligeramente.

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Valverde: 21 / 27 °C