El diablo o el demonio representa en muchas culturas la personificación del mal. En la elaboración de este concepto han intervenido, con mayor o menor protagonismo, la teología, la mitología, el folclore y la literatura popular, el arte y la psiquiatría. Aunque su figuración y atributos cambian según que tradición, lo más común en la cultura judeocristiana son los estereotipos que del demonio vienen representados en la iconografía religiosa a partir de los siglos IV y V, un ser con aspecto antropomorfo, grotesco y deforme, de baja estatura, con cuernos, a veces tuerto y cojo, y alado [«alas» que nos recuerdan su condición de «ángel caído» y presuponía que el tal Lucifer ocupaba un lugar destacado entre las huestes celestiales]. De modo que la «mala reputación» de la que viene precedido hoy el demonio sería comparable a pura propaganda de desprestigio contra el antagonista de la divinidad por excelencia. No obstante, la negación del dualismo religioso del cristianismo, la misma iglesia se ha encargado de atribuir al mentado sujeto la responsabilidad de gran parte de los males del mundo; convirtiéndolo en una especie de chivo expiatorio sobre el que descargar todas las culpas. [La figura arquetípica del «chivo expiatorio» tiene origen en la tradición hebraica y se refería al macho cabrío que era sacrificado por el sumo sacerdote para expiar las culpas de los israelitas. De modo que no parece casual que la imagen del «chivo» haya sido adoptada por la iconografía demonológica como representación del mismísimo Belcebú].

El dogmatismo y la demonología han dotado al diablo de la condición de ser real, aunque de naturaleza espiritual, esto es, no corpórea, pero en realidad esa imagen alimentada por la fantasía, la superstición o el folclore ha servido para infundir temor en los adeptos a la iglesia y condicionar a quienes se desvíen del camino recto e incumplan sus preceptos. El dicho «el diablo son las cosas» se aparta de esta idea difundida por la doctrina para persuadir a sus fieles. En lo que la sabiduría popular da muestras de no seguir siempre el guion dictado por el dogmatismo religioso, demostrando razonar por cuenta propia. Con esta expresión que podemos escuchar en Canarias y en Cuba se afirma que en cualquier lugar y circunstancia puede acechar el peligro y el mal. El recurso al término «cosas», como si fuese una especie de alter ego del demonio, parece referirse a cualquier elemento material o inmaterial que se designa recurriendo a este sustantivo genérico (por ejemplo, «son cosas que pasan», en lo que se puede entrever un elemento tabuizado); y son «cosas» también una situación que por cualquier motivo puede propiciar ciertas consecuencias (de esta idea participa el viejo refrán castellano que dice: «Es la ocasión la que hace al ladrón»). En definitiva, se diría que más que el demonio es la vida misma la que nos coloca delante de las situaciones adversas en la que podrían perjudicarnos o nos lleva a tropezar con gente poco recomendable como si el azar o el destino nos pusiera a prueba ante las propias vicisitudes.