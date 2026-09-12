Dime algo sobre Cuba

«Esta ciudad nació en la sal del puerto / y allí creció caliente, deschavada, / el sexo abierto al mar, / el clítoris guiando a los marinos / como un faro de luz en la bahía […]». No se explicita la noche y, sin embargo, sabemos que es de noche, en el arranque del poema que, a modo de un réquiem por La Habana, urden los adolescentes letraheridos de Las palabras perdidas (1992), primera novela que escribió Jesús Díaz (La Habana, 1941-Madrid, 2002) en su exilio tardío, ese mismo año. La imagen nos habla, sobre todo, de un magnetismo dislocado, eternamente presente y eternamente diferido, hacia una inminencia que, estrofas más tarde, desemboca en el pasado.

Nadie como el historiador Manuel Moreno Fraginals (La Habana, 1920-Florida, 2001) ha desmontado con tanta lucidez el hábil «secuestro de la historia» por parte del castrismo, para fabricarse un edénico patriotismo a la carta. En la articulación del doble mito de la Revolución Inconclusa y la Tierra Prometida, el destino primero y último de la lucha por la independencia cubana había sido cumplimentar la Revolución castrista. Por arte de birlibirloque, José Martí y todos los próceres de la independencia, y cada uno de los mambises, pelearon duro con el objetivo prioritario de allanarle el terreno a Fidel Castro. De ahí que, en muchas plazas y avenidas de la isla, los grandilocuentes monumentos de los caídos por la independencia se den la mano con el recordatorio de los mártires de la Revolución. Y de ahí que la tumba con las cenizas de Fidel se situara junto al mausoleo de Martí, en el centro del cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, a donde se trasladaron también, exhumados desde la otra punta del recinto, los restos de María Grajales, la madre de los generales mártires José y Antonio Maceo, y de Carlos Manuel Céspedes, el prócer de la guerra previa (1868), «de los diez años», en la que murió, retrotrayendo de ese modo, otros 30 años más, el pistoletazo de salida de la lucha final… Claro que Moreno Fraginals hubo de aguardar a su exilio aún más tardío, ya septuagenario, en Miami, para dar a la luz su exhaustivo y riguroso estudio Cuba / España - España / Cuba: historia común, luego de pasar décadas en La Habana condenado al ostracismo.

«Pavorreal del trópico extasiado / en los vitrales y ocelos de su cola / reflejada en el mar, / graznaba a prima su profundo dolor / radioescuchando novelones, / serpientes de la desesperanza inventada por ella. / Luego, en las noches, / sacaba los colmillos de vampira, / y ya en la madrugada / se jugaba la suerte hasta las nalgas / que solía perder con gran contento, / se entregaba a gozar y a raros ritos / y amanecía bailando, la cabrona» […], proseguían, a seis manos, los sufridos protagonistas de la novela de Díaz.

Tragicomedia

La marcha del también autor de Dime algo sobre Cuba (1998) -la tragicomedia de un médico balsero en su arribada a Miami-, por tardía e inesperada, resultó especialmente dolosa para el castrismo, pues, además de editor y cineasta, había sido uno de los más lúcidos y brillantes promotores culturales del Régimen, y, de pronto, en desplazamiento oficial, en un encuentro internacional de escritores en Zúrich, se descolgaba con un duro alegato contra el sistema cubano, Los anillos de la serpiente, para no regresar jamás. «Te has vendido por un plato de lentejas; te llamas Jesús, pero deberías llamarte Judas», le respondió, en una dura misiva, el ministro de Cultura, Armando Hart, con la más que segura supervisión, si no el dictado, del propio Fidel Castro, uno de los dictadores con mayor proximidad y conocimiento de sus letrados detractores.

«El control cultural ha sido determinante en el devenir del Régimen», manifiesta Ernesto Hernández Busto (La Habana, 1968), que, aunque más joven, salió de la isla a la par que Díaz, en plena crisis del llamado «período especial», tras la caída del bloque soviético, que la sufragaba. El éxodo masivo de escritores ha provocado que las mejores obras estén en el exterior: «La literatura cubana es una criatura del exilio», define el autor de Inventario de saldos -además de la reciente biografía de José Lezama Lima.

Ilustración de Fidel Castro. / Pablo García.

Y es que, en el interior, «los discursos y las prácticas multiculturales son manipulados, nacionalmente, por sujetos que podríamos definir como subalternos hegemónicos», sostiene el historiador y ensayista Rafael Rojas (Santa Clara, 1965) en Tumbas sin sosiego. Muchos de los más reconocidos escritores del exilio cubano son gentes que creyeron inicialmente en la Revolución, algunos, incluso, situados a la izquierda de Fidel. Es significativo que, entre Guillermo Cabrera Infante (Gibara, 1929-Londres, 2005), uno de los más madrugadores en marcharse, a mediados de los 60, y Raúl Rivero (Camagüey, 1945 - 2021), uno de los más recientes, tras su excarcelamiento, en 2005, no haya habido una década sin la marcha de autores reconocidos, casi todos ellos señalados de primera mano por el dictador y sus adláteres de la política cultural.

Triste habanera

Pero, entre tanta desbandada, ¿en qué punto de la triste habanera de marras nos encontramos? ¡Ah, sí!: «Se enamoró de la virtud como una puta, / pidió perdón hincada de rodillas, / y para expiar sus múltiples pecados / sacrificó sus congas, sus mentiras; / gritó pura y feliz hasta quedarse ronca / e hizo una cola larga, interminable».

Tras patentar lo de «habanidad de habanidades y todo habanidad», son célebres las paranomasias del autor de Vidas para leerlas contra el Régimen, desde la endémica «castro-entiritis aguda» a su denuncia de la Reichvolución cubana. Luego, entre Cabrera y Rivero, la lista de antimambises prófugos la componen, entre otros: Heberto Padilla (Pinar del Río, 1932-Alabama, 2000), que se fue al término de los 70, tras la infamante palinodia del caso Padilla, en 1971, que marcó un antes y un después en la aceptación exterior del Régimen, al que (des)calificó como un «estalinismo tropical» en toda regla. A la par lo haría Reinaldo Arenas (Holguín, 1943-Nueva York, 1990), símbolo de los disidentes del Mariel, en 1980, y, al inicio de los 90, Jesús Díaz, componiendo, entre ellos, tres arquetipos de escritores exiliados duros de tragar para el castrismo. Acaso porque, finalmente, como en una cadena de refuerzos, entre los respectivos modelos -el disidente, el activista y el traidor- la trama concuerda. Y, además, literalmente, pues Padilla, el hombre al que Fidel le había confiado puestos de máxima responsabilidad en Nueva York y en Moscú, y anfitrión predilecto de la crema de la intelectualidad extranjera, se había descolgado con el duro poemario Fuera del juego (1968) -«La historia es esa rata que cada noche sube la escalera», espeta-; ya se le miraba con ojeriza desde la aparición de un artículo en El caimán barbudo, donde denunciaba el silencio oficial sobre Tres tristes tigres, del ya exiliado y repudiado Cabrera Infante (que acababa de obtener el Premio Biblioteca Breve-Seix Barral), y el director de la publicación no era otro que… ¡Jesús Díaz!

«No bastó con aquella entrega, / los hijos de puta, nosotros, sus bastardos, / la negamos tres veces, ya no tuvo / pinturita de uñas, ni siquiera / un buchito de alcohol de reverbero / que llevarse a la boca en sus delirios; / y si gritó de sed no la escuchamos, / andábamos clamando por el mundo / como una llamarada de pureza […]».

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Convencido de que a Fidel Castro la Historia le «absorberá», si no ha empezado a hacerlo ya, Juan Abreu (La Habana, 1952) observa que ya no hay liderazgo único en el régimen cubano, sino una «élite política exclusivamente interesada en preservar su pellejo y multiplicar sus finanzas». Amigo de Reinaldo Arenas, con quien salió en el Mariel, en la novela Cinco cervezas hace extensible su crítica a la «imagen bucólica y la nostalgia militante» que aturde e inmoviliza, a su juicio, a los propios exiliados cubanos, como si nunca hubieran salido de la isla. Reafirma, al cabo, la palinodia colectiva en que se emplean los muchachos de Las palabras perdidas, para concluir: «[…] Casi murió de lepra, las legañas / nos la dejaron ciega, el gran silencio / le produjo sordera, el desamor / le descarnó los labios, la demencia / le arrancó los cabellos, la tristeza, / le fue secando el sexo. Una mañana / la fealdad la asesinó del todo. / Queda tan sólo un triste simulacro: / este fantasma de una vieja puta / o de una virgen tuerta y sin altar, / estos fabio, ¡ay dolor! que ves agora, / campos de soledad, mustio collado: Dicen que fue candela / que encendía el rumbón con la cintura, / que alguna vez, la pobre, estuvo viva».

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