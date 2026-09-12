Gates también avisa

A Bill Gates conviene escucharlo y conviene, al mismo tiempo, desconfiar de él. Quienes, desde fortunas privadas gigantescas y sin haber recibido mandato democrático alguno, han adquirido capacidad para orientar políticas públicas que afectan a cientos de millones de personas, son sospechosos de todo, aparte de tener mesmerizado al ganado lanar de políticos y jefes de estado que llevan la chapa de la Agenda 2030. La Fundación Gates llegó a convertirse en uno de los actores privados más influyentes de la sanidad mundial, financiando a organismos internacionales, iniciativas de vacunación, sistemas de producción de datos y programas sanitarios hasta sentarse prácticamente en la misma mesa que gobiernos y organizaciones multilaterales, y claro, investigadores de salud global han señalado precisamente el problema democrático que plantea semejante concentración de poder privado para decidir qué enfermedades, tecnologías y estrategias reciben prioridad. Las vacunas constituyeron uno de sus grandes instrumentos, y no eran tecnologías infalibles, como se está revelando ahora cada vez más.

Pero ahora el problema que nos interesa no es antivacunas, sino el aviso sobre la IA del mismo personaje, al que tampoco podemos dar un cheque intelectual en blanco cuando habla de inteligencia artificial, pero asimismo, es absurdo hacer oídos sordos, precisamente porque está informado, estuvo en la primera línea de la revolución informática, conserva vínculos con Microsoft, y su propia fundación colabora actualmente con OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft.

Y acaba de publicar, el 26 de agosto de 2026, una advertencia extraordinaria en su Gatesnotes. La inteligencia artificial constituye, dice, la primera tecnología capaz de sustituir e incluso superar la cognición humana. Si hacemos la comparación habitual con las anteriores revoluciones industriales, constatamos que la excavadora sustituyó músculos, la calculadora sustituyó operaciones, el tractor sustituyó campesinos en determinadas tareas, e incluso el ordenador personal necesitó durante décadas que los seres humanos aprendieran programas, diseñaran procesos y utilizaran la máquina, pero la IA aprende nuestro lenguaje, observa nuestros procedimientos, procesa nuestros documentos, escucha, ve, habla, razona y empieza a actuar.

Se ha invertido el proceso de adaptación según el cual nos adaptábamos nosotros a las máquinas, y ahora las máquinas empiezan a adaptarse a nosotros.

Por ello Gates considera que las anteriores revoluciones crearon nuevos trabajos porque seguían necesitando cognición humana, pero esta revolución puede sustituir precisamente esa cognición, de forma que todos los sectores, derecho, atención al cliente, medicina, programación, análisis financiero y después, unida a la robótica, construcción, hostelería, industria y trabajo manual entran en la misma zona de impacto.

El asunto deja de ser laboral y se vuelve sistémico ¿Qué ocurre cuando una economía puede producir muchísimo y necesita para hacerlo a cada vez menos personas? Gates considera que la IA representa un desafío estructural para la propia organización económica. El instante crítico llegará cuando la IA produzca trabajo prácticamente libre de errores (el grado de alucinación de las IA se está reduciendo aceleradamente). Mientras una inteligencia artificial necesita a una persona revisándola, tenemos cooperación humano-máquina, pero el día en que la revisión humana deje de compensar económicamente comienza otra cosa. La ecuación es sencilla, una IA más barata y suficientemente fiable implica sustitución de los humanos, y el empresario que se niegue a hacerlo podrá ser derrotado por el competidor que sí lo haga. Una empresa automatiza y reduce costes, y sus competidores automatizan para sobrevivir, por tanto, las nuevas empresas nacen ya automatizadas, los precios bajan, aumenta la presión sobre las restantes y la automatización genera más automatización. El propio Gates habla de un círculo vicioso y advierte de que las fuerzas del mercado acelerarán el proceso.

Simultáneamente veremos que el fraude, la desinformación, los deepfakes, la vigilancia, la manipulación política y los ataques informáticos podrán ser realizados por personas que antes carecían de preparación técnica suficiente, y Gates cruza, incluso, una línea que hace pocos años habría pertenecido al territorio de los alarmistas, la del riesgo biológico nacido de una IA que, si acelera el diseño de medicamentos y vacunas, puede facilitar también el diseño de agentes patógenos peligrosos.

Su tercera advertencia parece menor después de semejante apocalipsis y es que la IA puede sustituir también relaciones humanas, y como ya hemos estudiado todos los que vigilamos la evolución de la IA, un compañero artificial está siempre disponible, no se enfada, aprende cómo nos gusta que nos hablen, no se cansa de nosotros, y puede acomodarse permanentemente a nuestra personalidad. Aquí Gates lagrimea y teme especialmente su efecto sobre los niños, pero está mirando el problema al revés, pues los niños son precisamente quienes mejor pueden acoplarse al mundo que venga.

Ante semejante panorama cabría esperar que Gates propusiera frenar, y entonces se sincera diciendo que, si alguien tuviera un plan creíble para ralentizar globalmente el avance de la IA, probablemente lo apoyaría, pero reconoce que eso no se da, porque los incentivos económicos y geopolíticos empujan demasiado poderosamente en dirección contraria.

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Describe, pues, un determinismo tecnológico emergente. Las conspiraciones necesitan conspiradores, pero los sistemas emergentes únicamente necesitan incentivos. Ésa es la puerta del señor Gates, el señor Puertas, y el problema es que ya hemos pasado por ella.