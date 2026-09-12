Instagram, TikTok y masificación: los rincones 'secretos' de Canarias se vuelven virales

Solo basta con poner «Canarias», «Tenerife» o «Gran Canaria» en el buscador de redes sociales como Tik Tok o Instagram para encontrar un sinfín de vídeos relacionados con las Islas. Aunque siempre habrá alguno que hable de guanches, que explique la indumentaria típica o que cuente la historia que se esconde tras el nombre de una calle, la mayoría tiene un contenido bastante similar: una lista de sitios imprescindibles si visitas el Archipiélago. Detrás de este aluvión de recomendaciones hay un claro porqué: suelen ser los favoritos de los usuarios o, al menos, los que más visualizaciones y me gustas acumulan.

Entre las recomendaciones más repetidas suelen haber lugares que históricamente han estado vinculados al turismo, como Las Teresitas (Tenerife) o el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote), pero también hay muchos otros enclaves recónditos que están dejando de serlo. Cada vez es más habitual encontrar vídeos en los que se explica paso a paso cómo llegar a un tubo volcánico o a un charco escondido.

Además del ya tradicional turismo de sol y playa –y de los muchas otros tipos– hay una nueva modalidad que está ganando popularidad entre los visitantes: el turismo de todo por la foto. La población local, sin embargo, no parece estar contenta con estos vídeos y suele responder a ellos con firmeza. «Ese sitio de secreto ya no tiene nada, las redes han destruido la Isla», advierte un usuario en los comentarios de un vídeo de Tik Tok.

Los Azulejos de Veneguera, Gran Canaria / LP/DLP

Los Azulejos de Veneguera, Gran Canaria Tras las intensas lluvias de marzo, multitud de influencers sacaron a la luz el estado de este paraje. Esto implicó una gran masificación en un momento en el que el Cabildo de Gran Canaria pidió extremar la precaución, debido a que la lluvia ablandó el terreno por el que transitaba la gente, con el enorme riesgo que eso conlleva.

Más allá del malestar que genera entre vecinos, la llegada del turismo masivo a sitios recónditos también tiene consecuencias para el propio entorno. El profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna (ULL), Abel López, critica que las plataformas digitales están convirtiendo espacios naturales en auténticos productos. «Son enclaves especialmente sensibles, por lo que el impacto ambiental es enorme; desde mayor riesgo de incendios en determinadas épocas a degradación del suelo o acumulación de basura», añade.

Aun así, insiste en que las redes sociales en ningún caso son las únicas culpables, pero sí que han sido un potente acelerador. «Lo que tradicionalmente iba popularizándose poco a poco, a través de los medios tradicionales, ahora puede ocurrir en cuestión de meses si un vídeo se hace viral», argumenta.

Con modelos como el de sol y playa, subraya, el groso de visitantes se concentraba en áreas muy bien definidas, como Costa Adeje o Los Cristianos, en el sur de Tenerife. «Ahora estamos quemando todos los rincones y el vecino que iba a esos espacios solitarios huyendo de la masificación de las áreas urbanas ahora se encuentra con que están saturados; no se trata de esconder Canarias, pero sí de protegerla», sostiene.

Mirador de Chipeque, Tenerife / LP/DLP

Mirador de Chipeque, Tenerife Este balcón con vistas al Teide se viralizó tras verse afectado en el gran incendio forestal de 2023. Ahora vuelve a estar amenazado; esta vez por coches mal aparcados, colillas o drones no autorizados.

La promoción irresponsable por redes sociales no afecta sólo al propio paraje natural: también puede tener consecuencias fatales para el propio turista. Belleza y peligrosidad no son términos contrapuestos, y entornos como la playa de Cofete, en Fuerteventura, o Los Charcones, en Lanzarote, entrañan tanto riesgo como encanto. La exposición a las inclemencias del mar o los recorridos escarpados o de difícil acceso en pos de buscar el mejor encuadre para la foto son un riesgo innecesario que se ha cobrado multitud de vidas en el Archipiélago.

El presidente de la asociación para la prevención de accidentes en el medio acuático Canarias 1500 km de Costa, Chano Quintana, advierte de que muchos turistas, motivados por capturar la fotografía perfecta, ignoran los riesgos que las mareas o los terrenos complicados tienen para la integridad física. «Los influencers y las revistas turísticas especializadas son un gran monstruo al que nos enfrentamos en nuestras campañas sobre prevención de accidentes acuáticos», explica.

El Porís de Candelaria, La Palma / LP/DLP

El Porís de Candelaria, La Palma La peligrosa carretera que lleva hasta este lugar no parece ser impedimento para los miles de turistas que lo visitan cada año. Quizás porque en redes solo se menciona como «una bajadita un poco difícil».

Este tipo de lugares paradisíacos suelen carecen de servicio de socorrismo. El presidente asegura que, a pesar de tratarse de «zonas no aptas para el baño», el turista que llega de vacaciones a Canarias «piensa que se tiene que dar un baño sí o sí para poder sacarse una foto o un video».

El peligro, además, puede pasar desapercibido a simple vista. Las piscinas naturales ubicadas en zonas rocosas generan una falsa sensación de seguridad en el turista, que cree que, al estar protegido por el perímetro de la piscina, se pueden encontrar totalmente a salvo del fuerte oleaje que se registra mar adentro. Sin embargo, al llegar una serie de olas sucesivas, estas elevan rápidamente el nivel del agua del interior del paraje, provocando que el bañista flote y pierda la sujeción y el contacto con el suelo. Así, la ola que entra con fuerza, arrastra hacia mar abierto a la persona «como si fuera un corcho», debido al rebosamiento constante de agua. «Hay muchas zonas que, aunque no se aprecie a simple vista, tienen una gran inclinación. Das tres pasos en la orilla y ya estás con el agua por encima de la cintura», añade.

Playa del Bajo de la Burra, Fuerteventura / LP/DLP

Playa del Bajo de la Burra, Fuerteventura El salto a la fama de esta playa se produjo cuando un influencer la bautizó Popcorn Beach (playa de las palomitas) por sus curiosas piedras. Esta viralización se convirtió en un peligro de expolio: los visitantes se llenan los bolsillos con ellas por su curiosa forma.

Muchos de los lugares que se enseñan en las redes sociales habían permanecido debajo del foco del turismo masivo por su reconditez. Muchas de las calas y miradores preferidos por los canarios, como la playa de Güi Güi, en la costa oeste de Gran Canaria, requieren de una caminata previa con un nivel de dificultad elevado. En este mismo trayecto, pueden ocurrir accidentes que, además de poner en riesgo la salud de la persona, obligan a movilizar medios como helicópteros debido al difícil acceso. «Se trata de trayectos accidentados, en los que no hay un camino definido. En muchos puntos, son caminos estrechos de tierra en los que cualquier fenómeno meteorológico puede ablandar el suelo y darte un resbalón», expone Quintana, quien señala además que el perfil habitual de turista de sol y playa «no va con botas de senderismo, si no en cholas», un factor que aumenta el riesgo de accidente.

Por estas razones, Quintana exige a los medios especializados en estos contenidos y a los influencers que informen también de los riesgos que entrañan dichos lugares, «algo que genera menos likes que poner una foto cuando el mar está en calma», pero que puede ser la forma más eficaz de salvar vidas: «No hay mejor flotador que la información», concluye el presidente.