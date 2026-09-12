Las ondas sísmicas del Sahel

Dice el diccionario, ese vestigio del pasado, que el Sahel es la franja de territorio situada entre el desierto y la sabana que a lo largo de más de 5.000 kilómetros recorre África de este a oeste y que incluye a una decena de países. Desde Mauritania hasta Eritrea, incluye a Senegal, Gambia, Malí, Burkina Faso, Níger, el norte de Nigeria, Chad y Sudán, aunque algunos le añaden Guinea y Sudán del Sur. Sin embargo, se trata de mucho más que un concepto geográfico. A lo largo de la historia, el Sahel ha sido una tierra fértil de historias y cuna de grandes civilizaciones, así como el fascinante lugar de encuentro, a veces encontronazos, entre pueblos del norte y del sur.

Su historia es maravillosa, como atestiguan los imperios de Ghana, Malí o Songhai. Punto de contacto de los pueblos árabo-bereberes del desierto y las comunidades negroafricanas, el Sahel vio nacer en 1235, por citar solo un ejemplo, la Carta del Manden, también llamada Kurukan Fuga, considerada la primera declaración de derechos humanos de la historia. Esta constitución fundacional, dictada por el mítico Sundjiata Keita y transmitida oralmente de generación en generación, consagra el respeto a la vida humana, a la libertad individual, al medio ambiente y la hospitalidad, así como reconoce que la mujer debe participar en la gestión pública. Hace la friolera de 800 años, en plena Edad Media europea.

En la actualidad, sin embargo, pocos lugares en el mundo se enfrentan de manera tan descarnada a los principales desafíos que afronta el planeta. La pobreza estructural, el abandono, la ineficacia de los estados a la hora de proveer servicios y bienestar a sus ciudadanos, el cambio climático, la malnutrición, la demografía, el radicalismo religioso, la inestabilidad política, la perversa herencia del colonialismo, los golpes de Estado, la violencia, los desplazamientos forzosos y la guerra son, todos ellos, elementos que conviven y se retroalimentan en esa gran coctelera llamada Sahel.

Entre 1984 y 1985, el fotógrafo rasileño Sebastiao Salgado ya retrató con maestría la sequía y el hambre en esta región. Cuarenta años después, la tozuda realidad nos muestra que la situación no solo no ha mejorado, sino más bien todo lo contrario. Lo que entonces parecía una crisis, una emergencia, se ha convertido, cuatro décadas más tarde, en el crónico día a día para millones de personas. Las cifras son elocuentes: siete de los ocho países más pobres del mundo pertenecen al Sahel, según los indicadores del Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas.

Para entender las razones hay que bucear en la historia y la economía global. La esclavitud y el colonialismo europeo, cuyas huellas aún perduran, adjudicaron a África el papel de suministrador de mano de obra y materias primas, lastrando su desarrollo. Los estados surgidos tras las independencias hace más de sesenta años, maniatados desde fuera, no han podido alzarse contra unas estructuras que perpetúan la injusticia. En un Sahel atravesado por conflictos que se nutren de esa pobreza y amenazado por la sequía o las lluvias torrenciales de un cambio climático que sus habitantes están lejos de haber provocado, la sensación de frustración es palmaria.

La insurgencia yihadista, la pretensión de unos pocos de imponer su particular visión del mundo, se ha colado por todas las rendijas y deja tras de si un rastro de terror y sufrimiento difícil de mesurar si no se pisa terreno. Desde 2012, fecha en la que se fija el inicio de esta guerra, más de 70.000 personas han sido victimas directas de la violencia en Malí, Níger y Burkina Faso y la cifra de refugiados y desplazados sobrepasa los cinco millones. La llegada de miles de ciudadanos malienses a Canarias es solo la punta de un gigantesco iceberg. La inestabilidad es crónica y el riesgo de golpes de Estado o atentados, permanente.

Para acabar de agravar las cosas, en los últimos cinco años, Rusia se ha convertido en el gran actor internacional en la zona. Atraído por sus recursos, sobre todo el abundante oro, y por la penetración de nuevos mercados, Moscú ofrece ayuda frente al yihadismo a las juntas militares que gobiernan en estos tres países. Las poblaciones sahelianas, hastiadas del fracaso de la vía occidental, recibieron a sus nuevos “salvadores” entre vítores. Sin embargo, sus métodos implacables no han hecho sino empeorar la situación. Sus mercenarios y contratistas, que campan por Bamako, Uagadugú y Niamey, protegen a los regímenes liberticidas y cometen, ellos mismos, todo tipo de atrocidades contra parte de la población civil.

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La cuestión es que esta no es una guerra lejana, como pudiera parecer. Sus ondas sísmicas atraviesan el desierto y el mar y llegan hasta este archipiélago empeñado en ignorar el corazón de su identidad africana. Y no hablo solo de geografía. Buena parte de lo que nos define es la pertenencia a un continente al que miramos de reojo con una mezcla de ignorancia y desdén, como si con nosotros no fuera la cosa. Entender los procesos y dinámicas de una región que asoma a varios abismos, no siempre fácil de desentrañar, tendría que ser parte del temario básico de quienes toman las decisiones. Casi nunca es así.