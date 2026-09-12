Incendio forestal en Canarias: cuándo actuar y cuándo salir corriendo

Hay momentos en los que ser un héroe consiste precisamente en no hacerse el héroe. Si caminan por el monte de Gran Canaria y ven una columna de humo, llamas entre la pinocha o un fuego que empieza a ganar terreno, la tentación puede ser acercarse con la idea de apagarlo antes de que vaya a más. La intención es buena, sin duda, pero según el dicho popular el "el infierno está empedrado de buenas intenciones". Porque un incendio forestal no es una vela que se apaga de un soplido. Hay que valorar todo antes de zambullirse de lleno en el 'fregao'

Con alerta por riesgo de incendios forestales, la prioridad debe estar muy clara: avisar cuanto antes a los servicios de emergencia, facilitarles toda la información posible y ponerse a salvo. El 112 Canarias recomienda llamar inmediatamente ante cualquier signo de incendio. Insiste el servicio canario en ese punto el servicio de emergencias canario, incluso si lo que se observa parece algo pequeño. La rapidez, clave para que los equipos puedan llegar antes de que el fuego se propague.

Tras pasar una ola de calor y calima intensa en Canarias, muchos respiran tranquilos porque los días de alerta máxima por riesgo de incendios forestales se rebaja. Pero, como es habitual en esta época del año en el Archipiélago, se acerca una nueva oleada de altas temperaturas. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, pone fin al aviso en El Hierro, La Palma, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria a partir de las 07:00 horas de mañana viernes, 11 de septiembre de 2026. Sin embargo, desde el Ejecutivo se recuerda que estas mismas islas permanecen en situación de prealerta por el boletín 02/2026/INFOCA.

Aviso de riesgo de incendios forestales, prealerta, del Gobierno de Canarias. / Gobierno de Canarias

Ante estos datos, y tras las advertencias pertinentes, aparece la duda que puede surgir a muchos 'héroes': ¿hay que intentar apagar las llamas o es mejor no tocar nada? La respuesta oficial tiene un matiz importante. El 112 indica que, si el incendio está cerca y el foco es pequeño, se puede intentar apagarlo. Pero si no es posible hacerlo, hay que alejarse rápidamente y mantener la calma. Es decir, ayudar sí; jugarse el pellejo, no.

El teléfono es la primera herramienta contra el fuego

Si se detecta un incendio forestal, la primera misión no consiste en buscar una rama, una botella de agua o ponerse a dar golpes contra las llamas. La primera misión es llamar al 112. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad funciona las 24 horas y el número es gratuito. El servicio coordina la respuesta de los dispositivos públicos que intervienen en emergencias, incluidos los relacionados con la extinción de incendios.

La llamada debe aportar la mayor cantidad de información posible. No hace falta convertirse en experto forestal ni saber distinguir veinte especies de pinos. Lo importante es explicar dónde está el fuego y desde dónde se está viendo. ¿Está claro? No vale "estoy en la Cumbre y veo unas pequeñas llamas entre los pinos". No, hay que asegurarse, aunque es una situación para actuar con celeridad. Compruebe si hay algún tocón con el logo de la carretera o vía en la que está. Si hay algo destacable que ayude a acotar el lugar donde está el posible fuego. O si ha pasado por alguna localidad reconocible para los agentes de emergencias. También es útil describir qué se observa: si hay una llama pequeña o varias, si existe una columna de humo, de qué color es, si hay viviendas cerca, qué tipo de vegetación está ardiendo y cualquier referencia que ayude a localizar el punto.

Y una cosa importante: no hay que esperar a estar completamente seguro de que se trata de un incendio. Si hay humo o fuego en el monte, el 112 recomienda comunicarlo de manera inmediata. El tiempo que se gana con una llamada temprana puede ser decisivo.

¿Apagar las llamas o ponerse a salvo?

Aquí está la parte más delicada. Porque sí: el propio 112 Canarias contempla que un ciudadano intente apagar un foco pequeño si se encuentra cerca del incendio. Pero esa recomendación viene acompañada de una condición fundamental: hacerlo solo cuando sea posible y sin asumir un riesgo. Dicho de una manera más sencilla: si encuentras un pequeño foco y tienes una posibilidad clara de sofocarlo sin acercarte a una zona peligrosa, puede tener sentido actuar. Si para hacerlo tienes que entrar entre vegetación seca, acercarte a llamas que crecen, atravesar humo o colocarte en una zona de la que después no sabes cómo salir, la respuesta cambia completamente. Ahí ya no toca jugar a los bomberos.

Un incendio puede cambiar de comportamiento muy rápido, sobre todo cuando existen condiciones de calor, viento y baja humedad. De hecho, las alertas activadas por el Gobierno de Canarias se establecen precisamente teniendo en cuenta factores meteorológicos que pueden favorecer la propagación del fuego. En los episodios recientes de riesgo en Gran Canaria, Emergencias ha advertido de temperaturas elevadas, humedad baja y viento como elementos que pueden incrementar el potencial de propagación. Por eso, si el fuego no se puede controlar de forma inmediata y segura, hay que abandonar la zona.

La prioridad es que el incendio no te alcance

Si las llamas empiezan a crecer, el objetivo cambia. Ya no se trata de evitar que el fuego avance, sino de evitar que una persona quede atrapada. El 112 recomienda alejarse del incendio, mantener la calma y abandonar el lugar por las zonas laterales y en sentido contrario al viento. También aconseja no correr ladera arriba y buscar vías de escape seguras, preferentemente hacia zonas con poca vegetación o ya quemadas.

Y hay otra advertencia especialmente importante: nunca hay que intentar atravesar una zona con fuego, ni a pie ni en vehículo. Parece algo obvio, pero en una situación de urgencia, el miedo, puede llevar a tomar decisiones precipitadas. Si el humo aumenta, la visibilidad empeora o las llamas empiezan a cerrar el paso, lo último que conviene hacer es meterse todavía más dentro del incendio para intentar salir por el otro lado.

Tampoco hay que dirigirse hacia los barrancos. Las recomendaciones oficiales señalan expresamente que deben evitarse como vía de huida.

El fuego no es el único problema. El humo también puede ser peligroso y dificultar muchísimo la orientación. Si existe humo en la zona, el 112 recomienda cubrirse boca y nariz con un pañuelo húmedo. Pero, sobre todo, insiste en no intentar atravesar a pie o en vehículo las zonas afectadas por las llamas.

La escena cinematográfica de alguien avanzando entre humo para salvar el día funciona estupendamente en una película. En un incendio forestal real, bastante mejor que el protagonista conserve todas sus extremidades y pueda explicar después a los bomberos dónde estaba el fuego.

Simulacro de incendio en Caideros, Gáldar. / David Delfour

Porque esa es otra de las claves: una persona atrapada por intentar ayudar se convierte en una nueva emergencia que los equipos tienen que atender.

El mejor héroe es el que consigue que lleguen los bomberos

La historia del turista que, avisó de un conato en la cumbre de Gran Canaria, pone sobre la mesa una cuestión muy sencilla: un ciudadano puede ser decisivo sin necesidad de enfrentarse directamente al fuego. Una llamada rápida, una ubicación precisa y una buena descripción de lo que está ocurriendo pueden facilitar enormemente la actuación de los servicios de emergencia.

El propio Gobierno de Canarias insiste durante los episodios de riesgo forestal en que si se ve humo o fuego en el monte hay que llamar al 112, indicando la zona en la que se divisa y el lugar desde el que se observa. Eso significa que el ciudadano puede convertirse en una pieza fundamental de la respuesta sin convertirse en bombero por un día. Y hay una diferencia importante entre ambas cosas. El ciudadano detecta, avisa, informa y se protege. Los equipos especializados valoran la situación, acceden al lugar y se encargan de la extinción con los medios adecuados.

¿Y si el fuego parece diminuto? Ahí puede estar la trampa. Una llama pequeña parece algo que se puede resolver en cuestión de segundos. Pero en una jornada de alto riesgo de incendio forestal, el entorno puede estar especialmente preparado para que el fuego avance.

El Gobierno de Canarias mantiene durante la época de peligro recomendaciones preventivas como no tirar colillas ni cerillas, no lanzar artefactos con fuego y respetar las restricciones establecidas por cabildos y ayuntamientos en las zonas forestales. Por eso, aunque el foco parezca insignificante, el aviso al 112 no sobra nunca. Y si además se puede aportar una localización exacta, mejor todavía. En una emergencia, unos minutos pueden marcar una diferencia enorme.

Un efectivo del Brifor observa a un helicóptero sobre la zona afectada por el incendio forestal. / /

La regla de oro: ayudar sin convertirse en víctima. Entonces, ¿qué hacemos si vemos fuego en el monte durante una alerta forestal? La respuesta podría resumirse en cinco pasos: avisar, informar, observar desde una distancia segura, seguir las indicaciones y marcharse si existe peligro. Si el foco es muy pequeño y se puede apagar sin asumir ningún riesgo, las propias recomendaciones del 112 contemplan esa actuación. Pero si las llamas crecen, hay viento, existe mucho combustible vegetal, aparece humo denso o no tenemos una salida clara, lo sensato es no intervenir directamente y alejarse.

Porque apagar un pequeño fuego puede ser una buena acción. Entrar en un incendio forestal para intentar apagarlo por cuenta propia puede ser una temeridad. Y entre ambas cosas hay una frontera que conviene tener muy clara.

Reseña, por último que, en Canarias, donde las cumbres y medianías pueden enfrentarse a episodios de calor, viento y baja humedad, la prevención no es una cuestión menor. Gran Canaria, además, ha permanecido este año dentro del ámbito de vigilancia y riesgo forestal durante la época de peligro alto. El Gobierno autonómico estableció la prealerta por riesgo de incendios forestales desde el 1 de junio hasta, al menos, el 30 de septiembre, dentro del marco de INFOCA