Roberto Herrera rompe su silencio tras abandonar 'Cerca de ti' después de 15 años al frente del programa de RTVE Canarias: "Es mi decisión"

Roberto Herrera ha anunciado su despedida de 'Cerca de ti', el programa de Televisión Española en Canarias que ha dirigido y presentado durante los últimos 15 años, una etapa que el comunicador cierra después de una larga trayectoria marcada por el contacto directo con los espectadores de las islas.

El presentador ha explicado en sus perfiles oficiales en redes sociales que su salida responde a una decisión propia y que no obedece a un relevo impuesto por la cadena. "Me voy porque así lo he decidido, después de mucho tiempo de reflexión, con la tranquilidad de saber que es el momento de cerrar esta etapa y comenzar una nueva", ha señalado en un mensaje publicado para comunicar su despedida.

Herrera ha querido dejar claro que se trata de una elección personal y ha agradecido a RTVE Canarias que haya "entendido y respetado" su decisión, además de haberle permitido desarrollar durante todos estos años un proyecto que considera "una parte fundamental" de su vida.

Quince años de historias y cercanía con la audiencia canaria

Durante su despedida, el presentador ha puesto el foco en el recorrido de un programa que nació con la vocación de acercarse a la ciudadanía y contar historias de personas anónimas.

"Han sido quince años de historias, de emociones, de encuentros, de momentos difíciles y también de muchísimas alegrías", ha recordado Herrera, quien ha destacado que el espacio permitió "estar cerca de la gente, escucharla y acompañarla".

El comunicador ha agradecido especialmente el trabajo del equipo que ha formado parte del programa durante este tiempo, tanto quienes estuvieron desde sus primeros pasos como quienes se incorporaron posteriormente. También ha reconocido la labor de los profesionales que trabajaron delante y detrás de las cámaras para hacer posible cada emisión.

"Me llevo muchísimo más de lo que puedo expresar con palabras: aprendizajes, experiencias, cariño y sobre todo, el recuerdo de todas las personas que hicieron de 'Cerca de ti' algo mucho más grande que un programa de televisión", ha señalado.

RTVE Canarias inicia una nueva etapa en su programación

La salida de Roberto Herrera coincide con un proceso de renovación de la programación territorial de RTVE Canarias, que ha anunciado cambios en varios de sus formatos con el objetivo de atraer a nuevos públicos y actualizar sus contenidos.

Dentro de esa remodelación, la periodista Sara Fez será la nueva presentadora de 'Cerca de ti', un relevo que forma parte del giro planteado por la dirección de RTVE Canarias para esta temporada. La nueva etapa del programa incorpora una orientación más vinculada a la actualidad diaria, con conexiones en directo y mesas de análisis.

El director de RTVE Canarias, Miguel Ángel Guerra, explicó durante la presentación de la nueva programación que la cadena afronta una "pequeña revolución" en su parrilla con nuevos formatos y narrativas, aunque manteniendo los informativos como uno de los pilares principales de la oferta territorial.

Un adiós con agradecimiento a los espectadores

En su mensaje de despedida, Roberto Herrera ha reservado un espacio especial para la audiencia, a la que ha agradecido haber acompañado al programa durante tres lustros.

"Gracias a ustedes, nuestra audiencia. Por acompañarnos durante estos quince años, por abrirnos las puertas de sus casas y por hacer que todo este camino tuviera sentido", ha escrito.

El presentador cierra así una etapa ligada a uno de los espacios más reconocibles de la televisión pública en Canarias, después de haber convertido 'Cerca de ti' en un formato basado en testimonios, encuentros y protagonistas vinculados al día a día de las islas.

Herrera también ha extendido su agradecimiento a sus compañeros y colaboradores, destacando el esfuerzo colectivo que permitió mantener el programa en antena durante 15 años.

"Hoy cierro esta etapa con gratitud, con orgullo y con muchísimo cariño", ha resumido antes de despedirse con una frase que resume su vínculo con el espacio: "Gracias por haber estado cerca de nosotros y por habernos permitido estar cerca de ustedes".