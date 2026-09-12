Las temperaturas volverán a subir este sábado en Canarias y se esperan alcanzar hasta 34 grados

Las temperaturas volverán a subir en Canarias este sábado, cuando se espera alcanzar hasta 34 grados en determinadas latitudes de las islas, en un día de cielos casi despejados y viento moderado con rachas fuertes locales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 26 en Las Palmas de Gran Canaria y las mínimas en las capitales serán de 22 y 24 grados, conforme a su pronóstico, que detalla que el viento se espera moderado del norte o del nordeste con intervalos de fuerte locales.

En las aguas de Canarias se prevén vientos también de norte o nordeste y fuerza 4 a 5 con posibles repuntes de 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo de norte o nordeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Poco nuboso en general con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. Calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en el interior sur y sureste de la isla.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 29

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. Calima en altura. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el sureste, donde se podrán superar los 30 °C. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en Jandía y en zonas de interior al sur, sin descartar alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 30

GRAN CANARIA

Nuboso en zonas costeras del norte que tenderá a intervalos durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado con calima ligera en altura. Temperaturas máximas en ligero ascenso, que será moderado e incluso notable en zonas altas. Las mínimas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en costas. Se superarán los 30 °C en amplias zonas de medianías del sur y sin descartar localmente los 34 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, y sin descartar alguna racha muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 26

TENERIFE

Nuboso en el nordeste, con algún intervalo en el resto de la vertiente norte. Poco nuboso o despejado en el resto con calima ligera en altura. Temperaturas máximas en ligero ascenso que será moderado o incluso notable localmente en medianías. Las mínimas en ligero descenso. Se superarán los 30 °C en zonas de la vertiente este. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en el extremo oeste. En altas cumbres, viento flojo del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 30

LA GOMERA

Nuboso en zonas bajas del norte, que tenderá a intervalos durante las horas centrales del día. Poco nuboso en el resto con calima ligera en altura. Temperaturas máximas en ligero ascenso, moderado en el interior. Las mínimas con pocos cambios o algún ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 28

LA PALMA

Nuboso en zonas bajas del norte y nordeste, que tenderá a intervalos en las horas diurnas con apertura de algún claro. En el resto de zonas, poco nuboso con calima ligera en altura. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 28

EL HIERRO

Intervalos nubosos en zonas bajas del norte, poco nuboso o despejado en el resto con calima ligera en altura. Temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas altas, las mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste, así como en la zona de El Pinar, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 24