La Aemet anuncia más calor y calima en Canarias para este comienzo de semana: se alcanzarán hasta 35 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 14 de septiembre, una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados, la presencia de calima y un nuevo ascenso de las temperaturas máximas en Canarias.

Los intervalos nubosos quedarán concentrados principalmente en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en las vertientes norte del resto de las islas. Fuera de estas zonas, dominará el ambiente despejado.

La calima seguirá presente durante la jornada. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras las máximas subirán ligeramente.

En las costas, el viento será flojo del nordeste. En medianías y zonas altas predominará el sudeste moderado.

Pronóstico para este lunes, 14 de septiembre / AEMET

Pronóstico del tiempo, isla a isla

LANZAROTE — Calima, mucho sol y hasta 35 grados

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer algunos intervalos nubosos en el oeste. La calima continuará presente y las temperaturas máximas subirán ligeramente. En la costa, el viento será flojo del nordeste.

Arrecife: 23 / 35 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo despejado y temperaturas al alza

La jornada será poco nubosa o despejada, con algunos intervalos nubosos en el oeste. La calima seguirá afectando a la isla. Las mínimas tendrán pocos cambios y las máximas subirán ligeramente. El viento será flojo del nordeste en la costa.

Puerto del Rosario: 23 / 34 °C

GRAN CANARIA — Calima y máximas de hasta 35 grados

En el norte podrán aparecer algunos intervalos nubosos, mientras en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. La calima continuará presente. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso y las mínimas se mantendrán con pocos cambios. En costas soplará viento flojo del nordeste y en medianías y zonas altas, sudeste moderado.

Las Palmas de Gran Canaria: 24 / 35 °C

TENERIFE — Más calor y cielos despejados en buena parte de la isla

El norte podrá registrar algunos intervalos nubosos, pero en el resto dominarán los cielos poco nubosos o despejados. La calima seguirá presente y las máximas subirán ligeramente. En la costa, el viento será flojo del nordeste, mientras en medianías y zonas altas predominará el sudeste moderado.

Santa Cruz de Tenerife: 22 / 34 °C

LA GOMERA — Intervalos al norte y ambiente cálido

La vertiente norte podrá registrar algunos intervalos nubosos, mientras en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Habrá calima y las temperaturas máximas subirán ligeramente. El viento será flojo del nordeste en la costa y moderado del sudeste en zonas más altas.

LA PALMA — Calima y temperaturas en ascenso

El norte podrá presentar algunos intervalos nubosos durante la jornada, mientras en el resto dominarán los cielos poco nubosos o despejados. La calima continuará presente y las máximas subirán ligeramente.

Santa Cruz de La Palma: 23 / 29 °C

EL HIERRO — Poco nuboso y ambiente algo más cálido

La vertiente norte podrá registrar algunos intervalos nubosos, mientras el resto permanecerá poco nuboso o despejado. La calima seguirá afectando a la isla y las máximas experimentarán un ligero ascenso.

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Valverde: 23 / 28 °C