Canarias afronta un domingo de más calor: hasta 34 grados y calima

Las temperaturas volverán a subir en Canarias este sábado, cuando se espera alcanzar hasta 34 grados en determinadas zonas de las islas, en una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados, la presencia de calima en altura y el viento moderado del norte o nordeste, con intervalos de fuerte locales, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Tenerife, la máxima llegará a los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, aunque se superarán los 30 grados en zonas de la vertiente este. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, con un ascenso que podrá ser moderado o incluso notable en algunas medianías. Las mínimas, por su parte, experimentarán un ligero descenso.

En Gran Canaria, se esperan algunos de los valores más altos del Archipiélago, con máximas que superarán los 30 grados en amplias zonas de medianías del sur y la posibilidad de alcanzar localmente los 34 grados.

En las aguas de Canarias se prevén vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con posibles repuntes de fuerza 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o nordeste de uno a dos metros.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos por la mañana en el norte y oeste a primeras y últimas horas. Calima, afectando principalmente a zonas de interior. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. En zonas de interior será probable alcanzar 30 °C. Viento moderado de componente norte, amainando y predominando el régimen de brisas tras el mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 31

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos por la mañana en el oeste a primeras y últimas horas. Calima, afectando principalmente a zonas de interior. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, especialmente en el interior, donde será probable alcanzar 30 °C. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en el sur de Jandía durante la madrugada, amainando y predominando el régimen de brisas tras el mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 29

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en zonas bajas de la vertiente norte tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios en costas, y en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres. Temperaturas máximas con pocos cambios en la mitad sur, y en ligero a moderado ascenso en la mitad norte, especialmente en zonas de medianías. Se superarán los 30 °C en cumbres y medianías del sur, sin descartar localmente los 34 °C. Viento moderado de componente norte en zonas bajas, amainando a flojo tras el mediodía, predominando la componente este en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 28

TENERIFE

Intervalos nubosos en zonas bajas de la vertiente norte tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el sur por la tarde. Calima, afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías y cumbres. Es probable superar los 30 °C en medianías orientadas al sureste, y especialmente en zonas bajas del sureste del área metropolitana. Viento del nordeste flojo a moderado en zonas bajas, predominando la componente este en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 32

LA GOMERA

Intervalos nubosos en zonas bajas de la vertiente norte tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres. Viento moderado del nordeste, amainando ligeramente tras el mediodía. Predominio de la componente este en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 24 30

LA PALMA

Intervalos nubosos en zonas bajas de las vertientes norte y este tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en las máximas de medianías del norte. Viento del nordeste flojo a moderado en zonas bajas, predominando la componente este en medianías y cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 30

EL HIERRO

Intervalos nubosos en zonas bajas de la vertiente norte tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres. Viento del nordeste flojo a moderado en zonas bajas, amainando ligeramente tras el mediodía, y predominando la componente este en medianías y cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas

Valverde 18 23