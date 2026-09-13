Canarias entra en prealerta por calor y calima desde este lunes: temperaturas de hasta 37 grados y calidad del aire desfavorable

Canarias afrontará desde este lunes un episodio de temperaturas elevadas acompañado de calima, con valores que podrán alcanzar los 37 grados en algunas zonas del archipiélago. El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas para todo el territorio autonómico a partir de las 11:00 horas del lunes 14 de septiembre.

La Dirección General de Emergencias ha adoptado esta decisión a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El episodio tendrá distinta intensidad dependiendo de la isla y los valores más elevados se esperan durante el lunes y el martes. Emergencias mantiene el seguimiento de la evolución del fenómeno ante la posibilidad de actualizar las previsiones.

Fuerteventura y Lanzarote, las zonas con más calor

Fuerteventura será una de las islas más afectadas, con temperaturas máximas de hasta 37 grados e incluso posibilidad de superar puntualmente ese valor. El calor se concentrará inicialmente en las zonas de interior durante el lunes y tenderá a extenderse hacia los litorales del sur y sureste el martes.

En Lanzarote, las temperaturas podrán alcanzar los 36 grados. Al igual que en Fuerteventura, el episodio afectará principalmente a las zonas interiores durante el lunes, antes de extenderse hacia el litoral sur y sureste durante el martes.

Gran Canaria también registrará valores elevados. Durante el lunes se alcanzarán 34 grados en amplias zonas del sur y oeste, con máximas puntuales de 35. El martes, los termómetros podrán llegar localmente a los 37 grados en la mitad sur de la isla, mientras que estos valores podrán extenderse al litoral sureste. Las medianías del norte también podrán alcanzar entre 34 y 35 grados.

Tenerife llegará a los 36 grados

En Tenerife, las temperaturas se situarán el lunes entre 32 y 33 grados en las medianías y cumbres del sur y oeste, así como en determinadas zonas del área metropolitana.

El martes se producirá un nuevo ascenso y podrán alcanzarse localmente los 35 grados en las medianías del sur, mientras que la vertiente sur del área metropolitana podrá registrar hasta 36 grados.

En La Gomera, las temperaturas alcanzarán el martes entre 34 y 35 grados en zonas de cumbre y medianías del sur, con posibilidad de que estos valores lleguen al litoral oeste.

La isla de La Palma llegará el lunes a los 30 grados en las medianías de Tijarafe, La Caldera de Taburiente y El Paso. El martes podrá alcanzar los 32 grados en estos puntos y en las medianías del noroeste, mientras que las medianías y cumbres de la isla podrán registrar hasta 31 grados.

En El Hierro, el martes se esperan entre 31 y 32 grados en prácticamente todas las zonas, con temperaturas algo más moderadas en las costas. En El Pinar y las cumbres del nordeste se podrán alcanzar entre 33 y 34 grados.

La calima se suma al episodio de calor

El calor coincidirá con otro fenómeno adverso. La Dirección General de Emergencias ha declarado también la situación de prealerta por calima en todo el archipiélago desde las 00:00 horas del lunes.

Las mayores concentraciones de polvo sahariano se esperan en las zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura, donde podrán superar los 100 microgramos por metro cúbico desde la mañana del lunes.

En las medianías y cumbres del resto de las islas, las concentraciones podrán superar los 75 microgramos por metro cúbico e incluso alcanzar los 100. El índice de calidad del aire podrá situarse entre desfavorable y muy desfavorable, especialmente en las zonas medias y altas de Gran Canaria y La Palma, aunque existe incertidumbre sobre la evolución del episodio.

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El Gobierno de Canarias advierte de que tanto las altas temperaturas como la presencia de polvo en suspensión pueden afectar especialmente a determinados grupos de población, por lo que recomienda seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias y mantenerse atentos a la evolución de ambos fenómenos.