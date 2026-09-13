Comen, se van sin pagar y hasta piden las sobras en este restaurante de Canarias

Primero comieron. Después pidieron bandejas para llevarse lo que había sobrado. Y, finalmente, se marcharon sin pagar. Ese es el episodio denunciado por el guachinche El Cañonazo, situado en El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife, donde una pareja abandonó el establecimiento tras finalizar el almuerzo sin abonar la cuenta. Las cámaras de seguridad registraron el momento de la salida.

El detalle que más indignación provocó entre los responsables del negocio fue precisamente ese último gesto: los clientes no solo se fueron sin pagar, sino que antes solicitaron envases para llevarse los restos de la comida.

El incidente ocurrió el sábado 22 de agosto. Las imágenes de videovigilancia muestran a los dos clientes marchándose del establecimiento con aparente normalidad después de haber terminado de comer.

Según explicaron los responsables del guachinche, la pareja aprovechó un momento de alta afluencia para abandonar el local. La dirección del establecimiento difundió el episodio públicamente para denunciar la sensación de impotencia que les producen este tipo de situaciones.

“Encima se llevan la comida”

La indignación del negocio quedó reflejada en el mensaje compartido tras revisar las cámaras. Los responsables lamentaron las dificultades que encuentran para reaccionar ante este tipo de impagos y mostraron su frustración después de comprobar cómo los clientes abandonaban el establecimiento.

La situación resulta especialmente llamativa por la naturalidad con la que habría transcurrido todo: almuerzo, solicitud de envases para las sobras y salida del restaurante sin pasar por caja.

Tenerife acumula varios casos durante 2026

El episodio de El Tablero no ha sido el único registrado este año.

Apenas diez días antes, el restaurante japonés Aiko Sushi, en Santa Cruz de Tenerife, denunció un impago de 144,50 euros atribuido a dos mujeres que habían acudido a cenar. El establecimiento trató posteriormente de contactar con ellas mediante el número facilitado en la reserva.

También en junio, el restaurante La Vespa, en La Matanza de Acentejo, relató otro caso en el que una pareja acompañada por dos menores aseguró tener problemas con la tarjeta y prometió regresar con dinero en efectivo. Poco después, el personal comprobó que se encontraban en una parada de guaguas.

En La Laguna, el guachinche El Fogón también ha sufrido varios episodios durante este 2026. En uno de ellos, varios jóvenes dejaron sin pagar una cuenta cercana a los 200 euros. El caso terminó de una forma poco habitual: el padre de uno de ellos regresó posteriormente para abonar la deuda y pedir disculpas.

Gran Canaria tampoco se libra de los ‘simpas’

El fenómeno no se limita a Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria, el restaurante El Timón de los Locos denunció en marzo un ‘simpa’ protagonizado por una pareja de personas mayores que dejó sin abonar una cuenta de 57,80 euros. El establecimiento aseguró que los clientes habían pedido incluso rones y que aprovecharon el ajetreo del Martes de Carnaval para marcharse por la puerta de atrás.

Las cámaras permitieron reconstruir la salida: uno de ellos habría fingido dirigirse al baño mientras el otro abandonaba después el local. El negocio decidió finalmente no presentar denuncia, aunque sus responsables expresaron públicamente su malestar por lo sucedido.

Mucho mayor fue la cantidad reclamada en otro episodio conocido en julio. Una mujer fue localizada en el aeropuerto de Gran Canaria después de dejar supuestamente sin pagar una factura hotelera de 2.483 euros, cuando se disponía a abandonar la Isla.

La elevada cuantía convirtió aquel caso en uno de los ‘simpas’ más llamativos conocidos en Canarias durante 2026.

Frente a los pequeños impagos de bares y restaurantes, este episodio demuestra que la práctica también puede alcanzar facturas de varios miles de euros y afectar al sector hotelero.

Desde dejar un móvil hasta volver para pagar

La hemeroteca de este año deja también episodios casi increíbles. En otro establecimiento de Cruz Chica, dos clientes se marcharon sin pagar, pero olvidaron su teléfono móvil sobre la mesa, lo que permitió que fueran identificados con rapidez.

Y en el caso de El Fogón de La Laguna, la historia terminó precisamente al contrario: alguien regresó para pagar. Entre unos y otros, la sucesión de casos muestra una realidad incómoda para la hostelería canaria: cuentas pequeñas, facturas de miles de euros, excusas con tarjetas, huidas discretas y hasta sobras preparadas para llevar antes de marcharse.