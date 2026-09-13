El general Salom, con el rey de Teror a Ceuta

La visita del rey Felipe VI a Ceuta está próxima, se escucha entre los militares. La presencia del Jefe del Estado al lado de sus tropas en suelo español ceutí es un mensaje para el Reino de Marruecos. «Te felicito por haber acudido junto a tus soldados», dijo Hasán II al rey Juan Carlos, cuando se conocieron, tras la visita al Sáhara con motivo de la Marcha Verde. Al vecino del sur le encantan los gestos «y el más apreciado es que un capitán se ponga al frente de sus tropas». Lo cuenta el rey emérito en su libro de memorias Reconciliación, en las que remite, en palabras del recordado monarca alauí, «a la próxima generación» para tratar sobre Ceuta y Melilla. Su hijo Felipe, que carece de amistad «íntima» con Mohamed VI como han tenido sus padres, ya se ha puesto «al timón». La Casa del Rey hizo público el encuentro, celebrado el pasado lunes, con una simbólica fotografía de la cúpula del Ejército y de la ministra Margarita Robles para abordar la situación de Ceuta «desde el punto de vista de la defensa». Allí estaban, entre otros, el jefe del Mando de Operaciones, el teniente general José Antonio Agüero; el jefe del Mando Operativo Terrestre, el teniente general Julio Salom, y el comandante general de Ceuta, el general de división Luis Jesús Fernández Herrero. La imagen y el encuentro en la Casa del Rey acreditan la defensa, con firmeza, de los intereses de España, sin olvidar la paz y la amistad con Marruecos, y subrayan el patrimonio histórico y la soberanía de Ceuta, española desde 1668.

Una casual coincidencia en este agitado periodo ha hecho coincidir en Canarias el mando de un trance que desangra al Gobierno de España. En las Islas, tan hermanadas a Ceuta por geografía e historia, se encuentra el ministro Ángel Víctor Torres, nombrado mando único por el presidente Pedro Sánchez para coordinar a las administraciones implicadas en la resolución de las crisis que se agolpan, tras la entrada de unas 80.000 personas, en su mayoría marroquíes, los pasados 30 y 31 de julio. Junto a Torres sobresale la labor del teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, en el que se integran las unidades de Canarias como la Brigada Canarias XVI, el Regimiento de artillería antiaérea 94, el Batallón de helicópteros de maniobra VI y el Regimiento de guerra electrónica 32, y las comandancias generales de Ceuta y Melilla y Baleares. Militar de experiencia internacional, respetado legionario, Melilla aparece en su hoja de servicios como Irak o Bosnia-Herzegovina. La moderación, el equilibrio y la positividad son notas del carácter de un general que «manda mucho y bien». Dos días antes de que se produjese el asalto a la frontera, el Jefe del Mando de Canarias, desde Tenerife, ya tenía en guardia a los cuarteles de Ceuta y Melilla ante la amenaza, bien conocida y monitoreada, incluso desde La Isleta, donde se ubican efectivos del Regimiento de Guerra Electrónica 32. Desde entonces no ha descansado, con un ejercicio profesional modélico y una ejemplaridad intachable. Su radical voluntad de servicio a España se funde con su vocación militar y con la calidad de su persona. Julio Salom Herrera (Madrid, 1963) despachó el pasado lunes con el rey Felipe VI, en el encuentro con la cúpula militar, y se subió a un avión de madrugada en Madrid para recibir en Teror al presidente Fernando Clavijo, que representaba a su Majestad en la Fiesta de la Virgen del Pino. Salom ultima ya con el Gobierno de España la visita del Felipe VI a la Ciudad Autónoma con la responsabilidad operativa de las tropas. Sabe muy bien de lo que se trata. Conoce al rey, al que sirvió como ayudante de campo, al igual que antes lo hizo con su padre, Juan Carlos I. El Mando de Operaciones en Madrid se creó poco después de la «acción de guerra» española que desalojó a los marroquíes de Perejil, y que había mostrado deficiencias operativas. No existía en ese momento una estructura operativa capaz de hacerse cargo de forma conjunta de las operaciones y de integrar a los Ejércitos y la Armada. La experiencia de aquella crisis con Rabat ha tenido consecuencias en la organización de la Defensa Nacional, explican jefes del Ejército. Precisamente el Mando Operativo Terrestre, ahora bajo el general Salom, se creó en 2020 por las singularidades operativas y geográficas que comparten Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, y que exigen una defensa común y coordinada. Con seguridad también tendrá consecuencias multitudinario del pasado julio. «Todo empezó en Ceuta en el año 1860», explicaba el teniente general César Muro, Jefe del Mando de Canarias en 2012, en una conferencia en la ULPGC sobre la guerra de África. Entonces el general Prim al frente del Ejército español sofocó una revuelta del sultán de Fez. Es cierto que la historia no da marcha atrás. Sirve de lección y, se suele decir, que quien la ignora está condenado a revivirla. No de la misma manera, obviamente, pero con parecida gravedad.