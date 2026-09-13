La isla de Canarias que conquista a Xuso Jones (37 años): un café único en Europa y playas paradisíacas

No hace falta salir de una misma isla para caminar entre cafetos por la mañana y terminar el día frente a una inmensa extensión de arena junto al océano. Esa variedad parece ser una de las razones por las que Xuso Jones ha vuelto a elegir Gran Canaria para disfrutar de una escapada.

El artista murciano, cuyo nombre real es Jesús Segovia, compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram diferentes momentos de un recorrido que lo llevó desde el verde valle de Agaete, en el noroeste, hasta las playas y dunas del sur.

Su visita muestra una Gran Canaria alejada de una única postal. En pocos kilómetros, el cantante pasó de conocer cómo se cultiva y elabora uno de los cafés más singulares de Europa a descansar en uno de los principales destinos de playa del Archipiélago.

Un café que crece entre montañas

Una de las paradas centrales del viaje fue la Finca La Laja, situada en el valle de Agaete. Allí, Xuso pudo caminar entre cafetos y descubrir el proceso artesanal que hay detrás de uno de los productos más particulares de la gastronomía grancanaria.

El café llegó al valle hace más de dos siglos y ha sobrevivido gracias a unas condiciones climáticas poco habituales. Las temperaturas suaves, la protección que ofrecen las montañas y los suelos de origen volcánico permiten que el cultivo prospere a menos de 400 metros de altitud.

En otras regiones cafeteras, las plantas necesitan crecer a alturas muy superiores. En Agaete, sin embargo, el microclima ayuda a que los frutos maduren en pequeñas explotaciones donde la recolección continúa realizándose de manera manual.

Entre las variedades presentes se encuentra la arábica Typica, una de las más antiguas y valoradas. Su limitada producción convierte cada cosecha en un producto difícil de encontrar fuera de Gran Canaria.

La historia familiar detrás de la finca

La visita permitió al cantante acercarse también a la historia de la familia Lugo, que lleva generaciones vinculada a estas tierras. Sus antepasados trabajaron para los antiguos propietarios de la finca antes de adquirirla hace aproximadamente tres décadas.

Actualmente, el proceso mantiene buena parte de su carácter artesanal. Los frutos se recogen a mano, los granos se someten a un tratamiento cuidadoso y la producción anual es reducida.

FINCA BODEGA LOS BERRAZALES / LP / DLP

En el mismo espacio se encuentra la Bodega Los Berrazales, donde se elaboran vinos cuyas etiquetas llevan obras del artista grancanario Pepe Dámaso. La finca también fue elegida en 2020 como escenario de una final de MasterChef, una aparición que ayudó a dar a conocer el paisaje agrícola de Agaete fuera de Canarias.

El artista completó su paso por el norte de la Isla con una visita a Casa Romántica, un restaurante centrado en la cocina canaria y los productos del entorno. El café, el vino y la gastronomía local se convirtieron así en la primera parte de una escapada diseñada para conocer el territorio a través de sus sabores.

Un cambio completo de paisaje

Después de recorrer el valle, el artista se desplazó hasta el sur de Gran Canaria. El paisaje de montañas y cultivos dejó paso a Playa del Inglés, una extensa franja de arena conectada con la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

El contraste ayuda a explicar el atractivo que la Isla ejerce sobre el cantante. En una misma escapada puede descubrir una explotación agrícola familiar, probar productos locales y, pocas horas después, disfrutar de una playa de más de tres kilómetros.

Las temperaturas suaves permiten, además, acudir al sur durante cualquier época del año. A las posibilidades de baño se suman los deportes acuáticos, la gastronomía, los espacios de bienestar y la oferta de ocio de Maspalomas.

Jones ya había visitado anteriormente Gran Canaria y su regreso refleja una relación que va más allá de una primera toma de contacto. En esta ocasión, su recorrido volvió a combinar el interior y la costa, la tranquilidad del valle y el ambiente turístico del sur.

Ese contraste parece encontrarse detrás del encanto que la Isla despierta en el artista: Gran Canaria le permite pasar del aroma del café recién tostado a la brisa del Atlántico sin abandonar el mismo destino.