Miaumorsito, el joven canario que protege a los gatos: “Lo primero es llevarlo al veterinario y lo segundo, llamar a la Policía”

Encontrarse un gato en la calle puede generar muchas dudas: ¿está abandonado?, ¿se ha perdido?, ¿hay que recogerlo o avisar a alguien? Detrás de Miaumorsito está un joven canario que ha convertido la ayuda a los felinos en una de sus principales causas y que utiliza las redes sociales para concienciar sobre la protección animal.

En una entrevista difundida por Volcanicacommunity, Miaumorsito explica cuáles son los primeros pasos que debe seguir una persona cuando encuentra un gato que parece necesitar ayuda y recuerda que actuar correctamente desde el principio puede ser clave para encontrar una solución para el animal.

El primer paso: comprobar si tiene dueño

Ante la aparición de un gato solo en la vía pública, Miaumorsito recuerda que lo primero es intentar averiguar si el animal tiene propietario.

“Lo primero es llevarlo al veterinario y lo segundo, llamar a la Policía”, explica, señalando que una de las primeras actuaciones debe ser comprobar si el felino tiene microchip para poder localizar a su familia.

Imagen de archivo. Gatos callejeros en las calles canarias / LP/DLP

En caso de que no sea posible identificar al dueño, los servicios correspondientes pueden activar los protocolos existentes junto a protectoras y asociaciones para hacerse cargo del animal y buscar una solución.

No todos los gatos que están en la calle están abandonados

Uno de los mensajes que transmite Miaumorsito es que no todos los gatos que una persona encuentra en la calle necesitan ser recogidos.

Un felino que presenta buen aspecto, está limpio o tiene un peso adecuado puede estar siendo cuidado por personas que atienden colonias felinas o puede tratarse de un animal doméstico que se ha perdido.

Por eso, antes de intervenir, es importante observar la situación y valorar si realmente necesita ayuda.

Los gatos que sí necesitan ser rescatados

La situación cambia cuando el animal presenta señales claras de abandono, enfermedad o deterioro.

Miaumorsito explica que muchos de los gatos que acaban siendo rescatados son aquellos que llegan a un punto en el que ya no pueden continuar en la calle y necesitan atención veterinaria, alimentación o un hogar.

Gatos callejeros. / LP/DLP

En esos casos, la intervención de particulares, protectoras y asociaciones puede marcar la diferencia.

Una ayuda que empieza con un pequeño gesto

La protección de los animales callejeros se apoya muchas veces en la colaboración ciudadana: desde avisar cuando aparece un animal en mal estado hasta ayudar a localizar a sus propietarios o facilitar que reciba atención.

El mensaje de Miaumorsito es claro: antes de actuar por impulso, es importante saber cuál es la mejor forma de ayudar.

Porque, en muchas ocasiones, un simple gesto como acudir a un veterinario o realizar una llamada puede ser el primer paso para cambiar la vida de un gato.