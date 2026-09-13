La noche tendrá 25 horas: así será el cambio de hora en Canarias

Canarias volverá a cambiar la hora el próximo domingo 25 de octubre de 2026, pero lo hará en un momento distinto al de la Península. Cuando en las Islas sean las 02:00 horas, los relojes deberán retrasarse hasta la 01:00. En la Península y Baleares, el cambio llegará una hora más tarde: a las 03:00 volverán a ser las 02:00.

El ajuste marcará el final del horario de verano y dejará una de esas noches que parecen alargarse: oficialmente, ese domingo tendrá 25 horas.

A qué hora hay que cambiar el reloj en Canarias

La regla es sencilla. Durante la madrugada del domingo 25 de octubre: En Canarias: de las 02:00 a la 01:00. En la Península y Baleares: de las 03:00 a las 02:00.

La diferencia horaria entre Canarias y la Península seguirá siendo exactamente la misma después del cambio.

Una hora más para dormir

El efecto más fácil de recordar es que esa madrugada se ganará una hora. Al retrasarse el reloj 60 minutos, la noche se alarga oficialmente y muchas personas podrán dormir una hora más.

Los móviles, relojes inteligentes y otros dispositivos conectados suelen actualizarse automáticamente. Los relojes analógicos y aparatos sin conexión deberán ajustarse de forma manual.

Por qué el cambio se hace el 25 de octubre

El horario de verano termina el último domingo de octubre. En 2026, esa fecha cae precisamente el día 25.

La normativa española fija que el horario de verano comienza el último domingo de marzo y concluye el último domingo de octubre. El calendario de cambios continúa vigente también para los próximos años.

Amanecerá antes, pero también oscurecerá antes

El cambio de hora no altera la diferencia entre Canarias y el resto del territorio peninsular. Lo que sí cambia es la relación entre el reloj y las horas de luz.

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Desde ese domingo, amanecerá antes según la hora oficial, pero también comenzará a oscurecer más temprano durante la tarde. Así que la forma más fácil de no equivocarse es quedarse con una sola idea: en Canarias, a las dos de la madrugada volverá a ser la una.