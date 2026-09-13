"El número de solicitudes muestra el problema que hay de vivienda": la yincana para conseguir residencia universitaria en Canarias

Con el inicio del curso en Canarias, los estudiantes universitarios de fuera del Archipiélago vuelven a tener que enfrentarse a uno de sus mayores retos: encontrar alojamiento. Entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) suman un total de 1.007 plazas en colegios mayores y residencias, una reducida cifra que convierte las semanas anteriores al comienzo de las clases en una auténtica yincana para todos los jóvenes que llegan desde las islas no capitalinas, la Península o el extranjero.

Este año, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha recibido 1.088 solicitudes para sus plazas residenciales. Solo han podido dar alojamiento a 474 estudiantes. Y es que la falta de habitaciones para los alumnos es un problema del que la propia entidad se ha dado cuenta.

"Solo por el número de solicitudes que tenemos se denota el problema de la vivienda", cuenta el vicerrector de estudiantes, David Sánchez. Él explica que en los últimos años el número de solicitudes ha aumentado de manera descontrolada, y que desde la Universidad se sienten desprotegidos ante la problemática: "Es inviable conseguir el alquiler de un piso normal en la ciudad".

Una tensión similar se vive al otro lado del canal. En la Universidad de La Laguna (ULL), la disponibilidad pública se encuentra al límite tras ofertar un total de 533 plazas residenciales en su convocatoria ordinaria. De esa cifra, solo sobrevivieron nueve vacantes tras agotar la lista de espera, lo que obligará a la institución tinerfeña a abrir una convocatoria extraordinaria el próximo 15 de septiembre.

Esta oferta de la ULL se distribuye entre el Colegio Mayor San Agustín (120 plazas), el Colegio Mayor Santa María (135), el Colegio Mayor San Fernando (108) y la Residencia Universitaria Parque de las Islas (170 plazas), esta última con tarifas más reducidas al no disponer de servicio de comedor.

La jungla del alquiler privado

Pero el problema no se queda solo en entrar en la residencia. Para aquellos que buscan fuera de los entornos universitarios es igual de difícil. "Fuimos a ver un piso y era superantiguo", expresa Ainara, alumna madrileña que se encuentra ya afincada en la capital grancanaria. "Era un piso de madera, pero que daba miedo. Nos asustamos un poco y salimos corriendo por patas de allí", dice con disgusto.

Además, muchos lidian con sus caseros: "No tenía ni salón. No me permitía ir desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué se supone que iba a hacer todo el día?", cuenta Aitor, alumno extremeño en la ULPGC. Y no es el único. La granadina Laura tuvo que vivir en un piso en el que pagaba todos los meses 400 euros en efectivo. Además, relata que recibía informes de quejas por música alta, tuvo que firmar un inventario de los objetos del piso y no podía traer visitas: "Acepté porque no me quedaba otra".

La situación es tan conocida que hasta usuarios de redes han comenzado a crear vídeos en forma de parodia. El usuario de TikTok "@los.dlou", por ejemplo, ha forjado una carrera haciendo videos en los que enseña lugares abandonados o construidos a base de basura y les pone precio, imitando a los anuncios de alquiler de la capital tinerfeña. Actualmente, cuenta con 15.400 seguidores en dicha red social.

No solo españoles

Los alumnos extranjeros tampoco lo tienen fácil. Ioana, de Rumania, explica que al no poder tener su empadronamiento, previo a la llegada a la Isla, le era imposible conseguir un lugar de residencia estable. Reito, de Japón, comparte que para él era muy difícil conseguir un piso que le gustara, los baños eran muy distintos a los típicos de su país natal. Incluso algunos, como Benni, de Alemania, siguen sin tener casa.

La gran mayoría utiliza webs como Idealista, la más mencionada. No obstante, incluso esta página, ofrece solo menos de 100 viviendas actualmente. Otros muchos, como Peter o Elli, también de Alemania, explican que consiguieron encontrar donde quedarse preguntando a amigos y compañeros que ya habían venido de Erasmus otros años. De hecho, se ha convertido en un tema tan solicitado que organizaciones como Erasmus Life Las Palmas (ELLP) ofrecen en su web grupos de WhatsApp donde contactar con otros estudiantes para buscar residencia.

Otras páginas mencionadas son: El Paso, Spotahome, Booking, grupos de Facebook, Tripadvisor o hasta Instagram. Max, de Alemania, dice haber enviado mensaje a más de mil personas en esta red social, para intentar contactar con alguien que le pudiera dar un alojamiento: "Tenía que conseguirlo como fuera. No cabía en mi cabeza llegar sin saber dónde quedarme". La web Fotocasa, otra de las que nombran, sitúa el alquiler medio a unos 1.183 euros al mes.

Engaños y miedos

Algunos casos parecen casi surrealistas. Paula, de Tenerife, se quedó sin residencia debido a no ser mayor de edad, aún tiene 17 años. Lewin, alumno alemán, no consiguió habitación porque para el momento en el que fue aceptado su certificado de movilidad ya se habían cerrado todas las plazas en las residencias estudiantiles. Pero quizás el mayor miedo que tienen es ser estafados. Comentan que en muchos anuncios las viviendas no se corresponden con las fotos.

Lucía, madrileña estudiante de ADE, cuenta que en una ocasión fue a ver un piso. Al llegar allí, descubrió que no se alquilaba en su totalidad: solo se arrendaba una habitación de este, que además debía compartir. Laura explica que muchos caseros ni siquiera mandaban fotos del piso o del contrato hasta que ella pagara una fianza de alquiler, para un piso que no había visto. Kristina, alumna rusa, tuvo también problemas con sus papeles: "No podía registrarme como inquilina. Solo mi casero conocía mi situación, por lo que tenía miedo de que me echara del piso en cualquier momento". Louis, de Francia pero estudiante en la ULPGC, recuerda una ocasión en la que fue a ver una casa repleta de cucarachas. Una vez allí, se enteró de que él, un estudiante de 20 años, debería compartir la casa con el dueño, un hombre de unos 50.

A todo esto hay que sumar la gran cantidad de solicitudes. En ocasiones, el tiempo que toman para decidir si aceptar o no el piso provoca que lo pierdan ante otra persona que tiene más necesidad. Los precios tampoco ayudan. Muchos de estos apartamentos se encuentran en el centro de la ciudad, lo que hace que el valor del metro cuadrado sea inalcanzable para jóvenes universitarios. "Serían 30 metros cuadrados, muy pequeñito. Estaba en la zona de San Telmo y nos costaba 700 euros", comenta también Ainara.

Un número inviable de solicitudes

En el curso 2023/2024 la ULPGC recibió un total de 711 solicitudes de residencia. Este número aumentó a 862 en el curso 2024/2025. Para el curso 2025/2026, ya llegaba a 873. Este año ya ha alcanzado los 1088 solicitantes. Actualmente, la Universidad solo cuenta con 474 plazas de alojamiento, lo que deja fuera a 614 solicitantes.

Entre ellos, 279 son de Tenerife, 192 de Lanzarote, 154 de Fuerteventura, 103 de La Palma, 26 llegan desde la Gomera y 12 de El Hierro. De Gran Canaria hay 55 estudiantes que viven en el sur o suroeste de la Isla, zona que suele estar muy presente en las residencias. Del extranjero hay 62 solicitudes y de la España peninsular, 205. De estas últimas, muchas de ellas son de Sicue, aunque también otras de másteres y doctorados.

El desajuste habitacional en Tenerife coincide con un periodo en el que la matriculación general en la ULL ha experimentado cierto retroceso, pasando de 5.295 alumnos de nuevo ingreso hace cinco años a 4.871 en el último curso (424 estudiantes menos), situándose en 4.672 a la espera de la fase extraordinaria.

Pese a ello, la presión habitacional no cede, condicionada por la insularidad y los costes añadidos de movilidad que sufren los desplazados, así como por la fuerte atracción de grados como Medicina, que rozó las 1.500 solicitudes atrayendo a aspirantes de todo el país. Cabe destacar que las mujeres representan el 58,4% de los nuevos alumnos en la ULL, con 2.728 matriculadas frente a 1.944 hombres.

Distribución de la oferta pública y costes

La ULPGC cuenta con una residencia en el Campus de Tafira, con 252 plazas, y otra en la ciudad, con 58. Además de eso, tienen 152 plazas en apartamentos y 58 en bungalós, también en Tafira. Los precios mensuales son 598, 440, 310 y 1.200 euros, respectivamente. Su web anuncia también otras viviendas externas, que han acordado un convenio con la universidad, para intentar mitigar la problemática.

El grado con mayor número de solicitudes es Arquitectura. Se trata de una carrera con historia en la ULPGC y no ofrecido en tantas universidades en el país. Solo de este grado hay 116 solicitudes. A este le siguen Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Derecho, que empatan con 66 solicitudes cada uno. En tercer lugar, está Ciencias del Mar, con 55 estudiantes. Un grado ampliamente solicitado en el Archipiélago por la gran biodiversidad en nuestro fondo marino.

Los estudiantes se sienten desprotegidos

Pese a los mayores intentos de los centros universitarios, muchos alumnos admiten no sentir que se les ayude lo suficiente. La universidad cuenta con carteles, repartidos por el campus, en los que anuncian posibles residencias. Incluso tienen un vicerrectorado de internacionalización y otro de estudiantes con una oficina en el Campus de Tafira. Además, por si se quisiera visualizar de manera telemática, poseen una página web desde la que dan consejos sobre cómo encontrar un posible alojamiento. Sin embargo, la gran mayoría denuncia una evidente falta de visibilidad de estos medios. Según el propio vicerrector de estudiantes, jamás han recibido una solicitud directa de ayuda para encontrar una residencia.

La barrera del idioma también es algo que les preocupa. Varios recomiendan aprender español antes de llegar a las Islas, puesto que los caseros suelen aprovechar esto para incluir en los contratos cláusulas que jueguen a su favor, y estafan a los extranjeros. Lo mismo dicen de las visitas presenciales. Los videos y fotografías puestos en internet no suelen corresponderse con la realidad, lo que muchas veces deja a los jóvenes atrapados en un contrato ya firmado, para un apartamento que poco o nada se parece al del anuncio.

En ocasiones, han tenido relaciones tan abusivas con sus caseros, que estos podían aparecer sin avisar por la vivienda, abriendo con su propia llave. Esto provocaba, según ellos, una de las peores situaciones que puedes vivir como inquilino: "No sentirte ni seguro, ni en casa".

Gente desesperada

Caseros abusivos, pisos en malas condiciones o sin la cantidad de espacio necesario. Mal situados, precios excesivos y una larga lista de problemas. Quizás sea eso lo que demuestra la gravedad de la situación. Si estos pisos siguen apareciendo será probablemente, porque hay gente desesperada que las acepta. Carla, de Madrid, reflexiona sobre esto: «Es una locura. Si colaba, colaba, pero si no, pues nada. Ya habría alguien a quien sí».

Todos estos problemas desencadenan una situación secundaria: la diferenciación social. El hecho de no conseguir alojamiento de calidad, o alojamiento a secas, provoca que muchas personas se queden sin poder estudiar donde les gustaría.