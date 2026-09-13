‘Operation Leg’

Douglas Bader fue un piloto de la aviación británica cuya vida cambió para siempre tras un trágico accidente. Nació en febrero de 1910 y, desde muy joven, sintió una profunda vocación por volar. Con apenas 18 años ingresó en la Real Fuerza Aérea y poco después obtuvo su licencia como piloto. Sin embargo, apenas un año más tarde, mientras realizaba maniobras acrobáticas, su avión se estrelló. Logró sobrevivir contra todo pronóstico, pero cuando se despertó estaba en un hospital y le habían amputado las dos piernas, una por encima de la rodilla y otra por debajo.

Bader nunca fue un hombre dispuesto a rendirse. Su perseverancia y su férrea determinación le permitieron aprender a caminar con dos prótesis, sin necesidad de muletas. En 1940 logró algo que parecía imposible, consiguió regresar al servicio activo. Hacía ocho años de su accidente y no había vuelto a pilotar un avión desde entonces. En un principio, la Real Fuerza Aéra le ofreció un puesto de oficina, pero Bader rechazó la oferta y se presentó a los cursos superando con nota los exámenes de pilotaje.

Gracias a esto, en enero de 1940 fue asignado al 19º escuadrón, cerca de Cambridge. Por su buena labor durante este periodo, se le puso al mando del 242º escuadrón y en marzo de 1941 fue ascendido a jefe de Ala, teniendo bajo su mando a tres escuadrones.

Consiguió numerosas victorias frente a las tropas de Adolf Hitler, consolidándose como uno de los pilotos más destacados de su tiempo. Sin embargo, en 1941 fue derribado sobre Francia y capturado por los nazis. Una de sus prótesis se quedó en el avión, la dejó atrás al saltar para salvarse. La otra se rompió con el impacto. Hace unos años la encontraron durante una excavación en la zona.

Mientras se recuperaba de sus heridas, el as alemán Adolf Galland fue a visitarlo. A la salida del hospital, incluso organizó una fiesta en su honor. Entre ambos surgió una inesperada amistad, y Bader le confesó que tenía dos prótesis de repuesto en su apartamento de Londres y que le gustaría que se las enviaran. Su nuevo amigo no dudó en iniciar los trámites necesarios para devolver al piloto británico la posibilidad de caminar.

Los británicos aceptaron la petición de hacer llegar las piernas, pero decidieron que el viaje no sería en vano. Así nació la llamada Operation Leg, durante la cual aprovecharon la misión para bombardear la base aérea alemana.

Tras recuperarse del accidente, fue trasladado a un campo de prisioneros en Warburg, Alemania. Allí logró ganarse el respeto de los soldados alemanes, quienes incluso permitieron que su país le enviara por avión un nuevo par de prótesis.

Pero Bader no estaba dispuesto a pasar el resto de sus días en aquel campo de prisioneros, así que comenzó a trazar un plan de fuga. Para llevarlo a cabo contó con la ayuda del mayor Tom Stallard, también del ejército británico. Ambos idearon una solución sencilla, pero efectiva que consistía en construir escaleras plegables que les permitieran superar el muro de la prisión. Las fabricaron en la sala de música del cuartel, aprovechando que estaba insonorizada y el ruido no levantaría sospechas.

El 30 de agosto de 1942 pusieron en marcha el plan, aprovechando un descuido de los vigilantes. No pretendían escapar solos, otros 41 soldados británicos se unieron a la huida. Sin embargo, solo 28 lograron superar el muro, ya que una de las improvisadas escaleras se rompió en pleno intento. El infortunio quiso que Bader estuviera asignado precisamente a esa escalera defectuosa, por lo que quedó en tierra.

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Como castigo y para impedir nuevos intentos de fuga, los nazis le retiraron una de sus prótesis y lo trasladaron a una prisión de mayor seguridad.