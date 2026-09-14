La Aemet advierte de calima y hasta 34 ºC en Canarias para hoy: estas son las islas más afectadas
La calima podrá alcanzar concentraciones significativas en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que los 34 ºC serán probables en el interior de ambas islas y, de forma local, en medianías del sur y oeste de Gran Canaria
La Aemet prevé para Canarias este 14 de septiembre una jornada marcada por el predominio de cielos poco nubosos o despejados, la presencia de calima y temperaturas que podrán alcanzar los 34 ºC en determinadas zonas del archipiélago.
El fenómeno más significativo será la calima, que podrá presentar concentraciones importantes en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura. En estas dos islas, además, se espera un ascenso moderado de las temperaturas máximas.
En las islas montañosas habrá intervalos nubosos en zonas costeras durante la primera mitad del día, aunque en general dominarán los cielos abiertos. Las temperaturas registrarán pocos cambios en la mayor parte de Canarias, salvo el citado aumento de las máximas en las islas más orientales y un ligero ascenso en medianías orientadas al sur de las islas centrales.
La Aemet señala que será probable alcanzar los 34 ºC en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura. Ese mismo valor podrá registrarse de manera más localizada en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria.
En cuanto al viento, será flojo en las costas, donde predominará el régimen de brisas. En cumbres y medianías soplará del suroeste, con intensidad entre floja y moderada.
La principal recomendación práctica para la jornada será tener en cuenta la combinación de calima y temperaturas elevadas, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y las zonas más cálidas de Gran Canaria.
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