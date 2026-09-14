La Aemet avisa de más calor y calima en Canarias para mañana martes: estas son las zonas más afectadas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para Canarias este 15 de septiembre una jornada dominada por los cielos despejados, la calima y un nuevo ascenso de las temperaturas, con valores que alcanzarán los 34 ºC en amplias zonas del archipiélago y máximas todavía más elevadas en Gran Canaria.

El organismo meteorológico señala que la calima continuará presente y podrá registrar concentraciones significativas en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura hasta la mañana.

En cuanto al estado del cielo, predominará el ambiente despejado, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en zonas bajas del norte. También se formará nubosidad de evolución diurna en el interior de las islas centrales, donde no se descartan chubascos durante la tarde.

Las temperaturas experimentarán un ascenso ligero a moderado. Se alcanzarán los 34 ºC en el interior y la vertiente este de Lanzarote y Fuerteventura, así como en la vertiente sur de Gran Canaria. En esta última isla, los termómetros podrán llegar localmente a 37 ºC. Los 34 ºC también podrán alcanzarse de forma más puntual en otras zonas de medianías.

El calor también se notará durante la noche. En las áreas más afectadas, las temperaturas no bajarán de los 25 ºC, prolongando el ambiente cálido más allá de las horas centrales del día.

En las costas soplará viento flojo de componente norte, que irá ganando intensidad a partir del mediodía. También arreciará por la tarde en el interior de las islas más orientales. En las zonas interiores del resto del archipiélago predominará, en general, el viento flojo a moderado del sureste.

LANZAROTE — Calima y temperaturas de 34 ºC o más

Predominarán los cielos despejados. La calima podrá mantener concentraciones significativas en zonas bajas hasta la mañana. Las temperaturas subirán y se alcanzarán los 34 ºC en áreas de interior y en la vertiente este, con valores incluso superiores en algunos puntos según el mapa facilitado.

El viento será flojo del norte en costas y aumentará a partir del mediodía, también en el interior durante la tarde.

Arrecife: 25 / 35 °C

FUERTEVENTURA — Calima hasta la mañana y calor intenso

Cielos mayoritariamente despejados, con calima que podrá alcanzar concentraciones significativas en zonas bajas hasta primeras horas. Se alcanzarán los 34 ºC en zonas interiores y de la vertiente este, en una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas.

El viento del norte será inicialmente flojo en costas y tenderá a intensificarse durante la segunda mitad del día.

Puerto del Rosario: 26 / 35 °C

GRAN CANARIA — Hasta 37 ºC en la vertiente sur

Predominarán los cielos despejados, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en zonas bajas del norte. En el interior se desarrollará nubosidad durante el día y no se descarta algún chubasco por la tarde. La vertiente sur concentrará las temperaturas más elevadas: se alcanzarán los 34 ºC y localmente podrán registrarse hasta 37 ºC. En las zonas más afectadas, las mínimas nocturnas podrán mantenerse por encima de 25 ºC.

Viento flojo del norte en costas, aumentando desde el mediodía, y flojo a moderado del sureste en el interior.

TENERIFE — Ascenso térmico y posibles chubascos por la tarde

Predominio de cielos despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. En el interior podrá desarrollarse nubosidad de evolución diurna y no se descarta algún chubasco durante la tarde. Las temperaturas subirán, con posibilidad de alcanzar los 34 ºC de manera más localizada en medianías.

El viento será flojo de componente norte en costas y del sureste, flojo a moderado, en zonas interiores.

LA GOMERA — Cielos despejados y temperaturas en ascenso

Predominará el tiempo despejado, aunque podrán registrarse algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte. Las temperaturas experimentarán un ascenso y los 34 ºC podrán alcanzarse puntualmente en medianías.

Viento flojo del norte en costas, arreciando desde el mediodía, y flojo a moderado del sureste en el interior.

LA PALMA — Ambiente despejado y más calor

La jornada estará marcada por cielos mayoritariamente despejados, con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte. Las temperaturas subirán y los 34 ºC podrán darse de forma local en zonas de medianías.

El viento será flojo del norte en el litoral, aumentando a partir del mediodía, y del sureste flojo a moderado en el interior.

Santa Cruz de La Palma: 25 / 31 °C

EL HIERRO — Tiempo estable y ascenso de las temperaturas

Predominarán los cielos despejados, con posibilidad de intervalos nubosos en áreas bajas del norte. Las temperaturas subirán de forma general y podrán registrarse valores elevados de manera puntual en medianías.

Viento flojo del norte en costas, tendiendo a intensificarse desde el mediodía, y flojo a moderado del sureste en zonas interiores.

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Valverde: 23 / 32 °C