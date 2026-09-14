Canarias busca en Kioto inversiones para impulsar los videojuegos y los semiconductores

El Gobierno de Canarias, a través de Proexca, ha iniciado este lunes en Kioto la primera fase de una misión en Japón destinada a abrir nuevas oportunidades de diversificación económica y trasladar a sectores como los videojuegos, la microelectrónica y otras industrias digitales el camino iniciado hace 17 años con la apuesta por el audiovisual.

La delegación, encabezada por el viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, desarrolla en esta primera etapa una agenda de carácter institucional y de prospección para establecer alianzas con uno de los principales polos tecnológicos y creativos de Japón, identificar nuevos nichos de actividad y presentar las capacidades de Canarias para acoger proyectos vinculados a las industrias audiovisuales, digitales y tecnológicas.

La jornada comenzó con un encuentro con la responsable de promoción internacional de startups, Akane Shioayama, y el asesor de Inversión Extranjera de la Oficina de Promoción y Atracción de Empresas, Carlos Naranjo. Posteriormente, la delegación visitó el Centro de Creación de Industrias de Crecimiento de Kioto, donde mantuvo reuniones con su director, Kazuyuki Hirao, y con el responsable del Centro de Tecnología Química Avanzada, Hirukazi Murai.

Durante los encuentros se analizaron las políticas con las que Kioto favorece la implantación y el crecimiento de empresas innovadoras, así como posibles vías de cooperación y las condiciones que ofrece Canarias para atraer nuevas compañías.

Cabello destacó que la misión forma parte de una estrategia de diversificación concebida a medio y largo plazo. "La diversificación se construye identificando sectores en los que podemos competir, generando talento, creando las condiciones para que crezcan nuestras empresas y saliendo a buscar inversión y nuevas oportunidades. Eso es lo que estamos haciendo en Japón", afirmó.

Del audiovisual a los videojuegos

El viceconsejero puso como referencia la evolución del sector audiovisual en las islas. La estrategia iniciada hace casi dos décadas permitió pasar de una actividad centrada principalmente en la captación de rodajes a un ecosistema que incluye creación, producción, postproducción y servicios digitales especializados.

"Hace 17 años el Parlamento de Canarias identificó el audiovisual como un sector estratégico. Hoy aquella decisión se traduce en inversión, empleo, empresas y talento. El siguiente paso es aprovechar todo lo aprendido para hacer crecer ámbitos como la animación, los efectos visuales, los videojuegos y otras industrias digitales", señaló.

El objetivo, según Proexca, no consiste únicamente en atraer compañías extranjeras, sino en lograr que esa inversión contribuya a fortalecer el tejido productivo canario, generar conocimiento y facilitar la internacionalización de las empresas de las islas.

"Estamos en Japón para abrir puertas en las dos direcciones. Queremos que las empresas japonesas conozcan Canarias, pero también abrir este mercado a nuestras empresas", explicó Cabello.

Proexca combina para ello promoción exterior, formación de talento, internacionalización empresarial y captación de inversión, con la intención de favorecer proyectos capaces de generar empleo cualificado y actividad estable en las islas.

"No buscamos inversión por la inversión. Queremos proyectos que dejen actividad económica, empleo cualificado, conocimiento y oportunidades para nuestro talento", añadió el presidente de Proexca.

Canarias mira a los semiconductores

La agenda en Kioto también ha servido para avanzar en otro de los sectores considerados estratégicos por el Ejecutivo autonómico: la microelectrónica y los semiconductores, ámbito para el que Canarias cuenta con la estrategia CanaryChip.

Durante la misión, Cabello conoció proyectos y startups vinculadas a una industria ampliamente consolidada en Japón. "Canarias tiene que aprovechar las oportunidades que están generando las nuevas industrias tecnológicas y hacerlo desde una posición propia. No partimos de cero: tenemos conocimiento, talento, empresas y centros de investigación", indicó.

El sector de la microelectrónica generó en Canarias más de 700 empleos altamente cualificados y un volumen de negocio cercano a 78 millones de euros en 2024, además de contar con una creciente comunidad científica y empresas conectadas con mercados internacionales.

La estrategia CanaryChip pretende reforzar a Canarias como destino de inversión, ampliar sus capacidades dentro de la cadena de valor y favorecer la formación, atracción y retención de talento especializado.

Entre las capacidades existentes figuran aplicaciones en ámbitos como el aeroespacial, las telecomunicaciones, la industria, la salud, el medio marino y la astrofísica. Cabello citó como ejemplo a Wooptix, empresa que ha atraído inversiones de Intel y Samsung, así como al Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

La agenda incluyó también una visita a Kyocera, dentro del acercamiento a un país considerado uno de los grandes polos mundiales de la industria de los semiconductores y que en los últimos años ha reforzado sus capacidades de fabricación, diseño, equipos y materiales.

"Si queremos atraer inversión y conseguir que nuestras empresas formen parte de cadenas internacionales de valor, tenemos que estar presentes allí donde se están tomando decisiones y desarrollando tecnología", concluyó Cabello.

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La misión busca así abrir nuevos canales de cooperación con empresas y agentes tecnológicos japoneses y detectar proyectos que puedan contribuir a una economía canaria más diversificada, innovadora y vinculada al conocimiento.