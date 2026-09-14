Canarias suspende este martes las clases por calor: estos son los municipios afectados

Apenas queda una semana para despedir el verano y Canarias sigue registrando temperaturas cercanas a los 40 grados en buena parte del territorio. Ante el aumento de las temperaturas y la llegada de polvo en suspensión procedente de África, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha ordenado el salto a la modalidad telemática en todos los centros de Fuerventura y en nueve municipios de Gran Canaria: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo. Aunque los colegios e institutos de esas zonas permanecerán cerrados durante la jornada del martes, la actividad lectiva no parará, sino que se impartirá en línea.

Los más pequeños, los de Infantil y Primaria, volvieron a las aulas el pasado miércoles, 9 de septiembre. Ahora, apenas seis días después, regresan a sus hogares para evitar estar expuestos a las altas temperaturas.

La recta final del verano no está dando tregua al Archipiélago que, tras superar este lunes los 40 grados, ha optado por blindar sus montes declarando la alerta por riesgo de incendio forestal en todas las Islas a excepción de Fuerteventura y Lanzarote.

Alertas y prealertas activas

En paralelo, se mantiene también activa la prealerta por polvo en suspensión y la prealerta por altas temperaturas, que solo se eleva a alerta en Fuerteventura, Lanzarote y en las zonas zonas correspondientes al este, sur y oeste de Gran Canaria. En los últimos días los termómetros se han disparado y la sensación de bochorno es muy similar a la experimentada durante el mes de agosto. La provincia oriental se llevará la peor parte, con máximas de hasta 37 grados en algunos puntos de la vertiente sur de Gran Canaria.

Durante las primeras horas de la tarde de este lunes, varios puntos de Canarias –sobre todo de la provincia de Las Palmas– superaron los 35 grados. La temperatura más alta de la jornada, al menos hasta el momento, se registró en Tasarte, donde a las 16:30 horas pasaron incluso los 40 grados (40,9 ºC). A lo largo del martes, los termómetros alcanzarán los 34 grados en amplias zonas orientadas al sur y oeste del Archipiélago, así como en el interior de las islas más orientales y, puntualmente, en medianías del norte. La vertiente sur del área metropolitana de Tenerife y otros puntos de la provincia oriental se quedarán cerca de los 40 grados. En las zonas más afectadas, las temperaturas nocturnas no bajarán de los 25 grados, por lo que más de una estación registrará una noche tropical.

La Dirección General de Salud Pública, en el ámbito del Plan de vigilancia y prevención frente al calor de Canarias, también activó este lunes avisos de distintos niveles de riesgo en la salud por altas temperaturas. Las zonas de MeteoSalud –áreas con climas similares– de Santa Cruz de Tenerife-El Rosario, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote están en aviso de nivel tres (rojo), mientras que Fuerteventura, Telde y Este, sur y oeste de Tenerife están en nivel dos (naranja) y las zonas de Norte de Gran Canaria, Este, sur y oeste de Gran Canaria, Norte de Tenerife y Oeste de La Palma, en nivel uno (amarillo).

En los enclaves en nivel rojo, está especialmente amenazada la población más vulnerable al calor –lactantes, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o menores, entre otros–. Estos días son especialmente peligrosos para los mayores de 65 años con factores de riesgo adicionales y trabajadores con exposición prolongada al sol. Asimismo, Sanidad advierte que en Fuerteventura y Lanzarote la entrada de calima puede empeorar los síntomas, ya que este fenómeno conlleva a una disminución de la humedad y contribuye a una alteración en la percepción de la temperatura real.

Medidas para el resto de Canarias

En los centros educativos de las restantes islas y municipios, la Consejería de Educación recomienda seguir las medidas preventivas previstas en el protocolo ante episodios de altas temperaturas, con especial atención al alumnado vulnerable. Entre ellas se incluye permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor; garantizar una hidratación frecuente y adaptar los espacios utilizados para impartir las clases para buscar aquellos que presenten mejores condiciones de bienestar térmico.

El protocolo también contempla ampliar los descansos para la hidratación, utilizar adecuadamente los sistemas de ventilación, mantener las persianas bajadas cuando exista incidencia directa del sol y facilitar información y recomendaciones a la comunidad educativa.

Además, los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación, según corresponda, la aplicación de medidas extraordinarias como la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.

Noticias relacionadas

En el caso de la salida anticipada del alumnado menor de edad, esta será opcional, no podrá realizarse antes de las 12:00 horas y requerirá la autorización de sus representantes legales. El alumnado que permanezca en el centro será atendido de acuerdo con su jornada lectiva, mientras que los servicios de comedor y transporte mantendrán sus horarios habituales.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife