CCOO denuncia una "caótica gestión" en los nombramientos de docentes interinos en Canarias

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este lunes la "caótica gestión" de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en los nombramientos de docentes interinos y ha exigido que se cumpla la planificación acordada en la mesa técnica del pasado 28 de agosto.

En un comunicado, la Federación de enseñanza de CCOO recuerda que en ese encuentro resultó aprobado, a propuesta de la propia Consejería, un calendario para la organización de las plazas vacantes y de las sustituciones para todo el curso 2026-2027. Con lo cual, "resulta especialmente preocupante" que sea la propia administración quien "está incumpliendo lo pactado".

El sindicato expone que está recibiendo "una avalancha" de quejas y solicitudes de información debido a "la confusión" generada por la Consejería en los nombramientos de estos primeros días de curso.

Como ejemplo, cita que se hayan efectuado, primero, nombramientos hasta diciembre de este año y, dos días después, hasta junio de 2027, de tal manera que desde la Dirección General de Personal "se perjudica a quienes más derechos tienen".

CCOO exige a la Consejería que aclare si esas plazas ya estaban disponibles cuando se hicieron los primeros nombramientos y pide que "recoloque de manera inmediata a todas esas personas que han visto mermados sus derechos".

Otras quejas

Otra queja del sindicato es que no se actualicen las solicitudes de no disponibilidad, pues se están produciendo nombramientos de personas que la habían formalizado.

Esto provoca que el centro espera a alguien que no se va a incorporar y así se retrasa la llegada de otro docente, lo que perjudica a quienes ya están incorporados, pues se les sobrecarga de trabajo para poder atender correctamente al alumnado.

Por otra parte, CCOO denuncia los "nombramientos fallidos" que se están produciendo, algo que, en un territorio como Canarias, implica una serie de dificultades añadidas como consecuencia de los desplazamientos.

En estos casos, las personas nombradas "se encuentran, al llegar al centro, que esa vacante ya no existe, perdiendo días de nombramiento que no serán repuestos por la administración, además de gastos de traslado, alojamiento y consecuencias en la conciliación de la vida personal y familiar".

CCOO Canarias demanda que se resuelva de manera inmediata toda esta situación y que la Consejería actúe con "la máxima transparencia" y restituya los derechos de todas y todos los docentes afectados.

"La Consejería debe respetar el orden de las listas y los centros necesitan completar sus plantillas cuanto antes", subraya la organización sindical, que insiste en que los fallos administrativos "no pueden seguir castigando al profesorado, a los centros y al alumnado".