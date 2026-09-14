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Morelos, el estado mexicano donde fue asesinada la canaria Claudia Tacoronte: el segundo con mayor tasa de feminicidios

El estado de Morelos registra 21 víctimas de feminicidio entre enero y julio de 2026, consolidándose como una de las entidades con mayor incidencia de violencia contra las mujeres en México

Asesinan en México a Claudia Tacoronte, estudiante canaria de 21 años procedente de Santa Brígida

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Europa Press

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El estado mexicano de Morelos, donde fue asesinada la estudiante grancanaria Claudia Tacoronte Aguilera durante una estancia de movilidad académica, ocupa el segundo lugar nacional en tasa de feminicidios, según los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del Gobierno de México.

La joven canaria se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, celebrada en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio del estado de Morelos, cuando fue víctima de un supuesto robo con arma blanca, según informó el propio centro cultural y recoge France Presse.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 21 víctimas de feminicidio en Morelos, lo que supone una tasa de 1,97 casos por cada 100.000 habitantes.

Aunque Sinaloa encabeza la clasificación con 54 víctimas y una tasa de 3,33 por cada 100.000 habitantes, Morelos se sitúa por delante de estados como Tamaulipas, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Guerrero en incidencia de este delito.

Entre los estados con mayor violencia feminicida

La elevada incidencia registrada actualmente en Morelos no es un fenómeno nuevo. Un estudio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre la evolución de la violencia feminicida en México entre 1985 y 2016 ya situaba a este estado entre las entidades con mayor índice de defunciones femeninas con presunción de homicidio en 2016, junto a Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas.

Las cifras oficiales más recientes vuelven a colocar a Morelos entre las entidades mexicanas con mayor incidencia de violencia feminicida. Ante esta situación, la Secretaría de las Mujeres de Morelos informó el pasado mes de julio de la puesta en marcha de actuaciones prioritarias en ocho municipios del estado dentro de una estrategia dirigida a reforzar la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

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