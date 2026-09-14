La Policía alerta a los conductores canarios si encuentran un billete de 50 euros en su parabrisas: puede ser una trampa

Encontrar un billete de 50 euros en el parabrisas del coche puede parecer un golpe de suerte, pero detrás de esa situación puede esconderse una técnica utilizada por algunos delincuentes para distraer a los conductores y acceder al interior del vehículo.

La Policía alerta de este método de robo, que también puede afectar a conductores de Canarias, y recuerda que una reacción impulsiva puede dejar el coche y sus pertenencias expuestas durante unos segundos clave.

El procedimiento es sencillo: los delincuentes colocan un billete, normalmente falso, en una zona visible del vehículo para que el conductor lo descubra al volver al coche o al iniciar la marcha. La curiosidad por comprobar si el dinero es real puede llevar a la víctima a salir del automóvil y dejar abiertas las puertas.

Así funciona la estafa del billete en el parabrisas

El objetivo de esta técnica es aprovechar un momento de distracción.

Cuando el conductor detecta el supuesto billete, lo habitual es que detenga el vehículo, baje para recogerlo y compruebe si se trata de dinero real. En esos instantes, los ladrones pueden aprovechar para acceder al interior del coche y llevarse bolsos, teléfonos móviles u otros objetos de valor.

En algunos casos, si el vehículo permanece encendido y sin vigilancia, también existe el riesgo de que intenten hacerse con el propio coche.

Qué hacer si encuentras un billete en tu coche

Las recomendaciones de seguridad pasan por no bajar inmediatamente del vehículo.

Ante una situación de este tipo, los conductores deben:

Mantener las puertas cerradas.

Arrancar y desplazarse hasta un lugar seguro si es posible.

Comprobar la situación en una zona concurrida.

Avisar a la Policía si hay personas sospechosas cerca del vehículo.

La clave es evitar una reacción automática y no dejar el coche abierto mientras se investiga qué ocurre.

Otras técnicas de distracción que utilizan los ladrones

El método del billete forma parte de otras estrategias utilizadas para conseguir que los conductores abandonen sus vehículos durante unos segundos.

Una de ellas es el conocido como “método de la siembra”, en el que una persona avisa al conductor de que se le han caído unas llaves o monedas. Mientras la víctima comprueba lo ocurrido, otra persona puede aprovechar para acceder al habitáculo.

También existe la técnica del “pincha-ruedas”, en la que los delincuentes alertan de un supuesto problema en el vehículo, como un pinchazo. La situación se aprovecha para distraer al conductor mientras otra persona sustrae objetos del interior.

La importancia de no bajar la guardia

Los cuerpos de seguridad recuerdan que muchas de estas técnicas no requieren grandes maniobras: se basan en provocar una distracción de apenas unos segundos.

Por eso, ante cualquier situación extraña alrededor de un vehículo, la recomendación es mantener la calma, asegurar las puertas y comprobar el entorno antes de actuar.

Un simple gesto cotidiano, como recoger un billete que aparece en el parabrisas, puede convertirse en una oportunidad para los delincuentes si no se toman las precauciones adecuadas.