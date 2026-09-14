El PSOE de Canarias arranca sus primarias sin rival para Ángel Víctor Torres por la candidatura a la presidencia del Gobierno

El PSOE de Canarias pondrá en marcha esta semana el proceso de primarias para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico en las elecciones de mayo de 2027. Salvo sorpresa (sorpresa mayúscula), el procedimiento servirá para ratificar a Ángel Víctor Torres, que ya ha comunicado a la ejecutiva regional de su partido su decisión de concurrir por tercera vez y no espera encontrar oposición interna.

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática formalizará este miércoles su candidatura antes de que el jueves 17 se abra el plazo para la presentación de precandidaturas. Los afiliados interesados podrán dar el paso hasta el lunes 21. Por ahora, ningún otro dirigente ha trasladado al partido su intención de competir, según explicó el propio Torres tras la reunión celebrada este lunes en Las Palmas de Gran Canaria.

Abierto a la militancia

Aunque cualquier militante puede presentarse, el secretario general de los socialistas canarios considera improbable que haya más aspirantes. Si finalmente su candidatura es la única, no será necesario completar las siguientes etapas del calendario específico aprobado para las Islas con el visto bueno de la dirección federal.

En el supuesto de que surgiera otro candidato, la recogida de avales se desarrollaría entre el 22 y el 29 de septiembre. Después se abriría una campaña de información a la militancia, desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre, y la votación tendría lugar el sábado 10. Una eventual segunda vuelta prolongaría el proceso hasta el 17 de octubre.

«Volver a ganar»

Torres justificó su decisión en el propósito de «volver a ganar las elecciones en Canarias», después de que el PSOE fuese la fuerza más votada tanto en 2019 como en 2023. En la primera de esas citas logró acceder a la Presidencia mediante el denominado pacto de las flores, formado junto a Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera. Cuatro años después obtuvo cerca de 296.000 votos, pero la suma parlamentaria alcanzada por Coalición Canaria y el Partido Popular apartó a los socialistas del Ejecutivo.

El dirigente socialista sostuvo que se presenta porque está convencido de que «las cosas se deben y pueden hacer de otra manera» a como, a su juicio, las afronta el actual Gobierno canario. En su balance de la legislatura que presidió destacó la gestión de una etapa marcada por la pandemia, el desplome de la actividad turística y la erupción volcánica de La Palma.

Repaso de su etapa

Entre los avances de aquel mandato citó el desbloqueo del convenio de carreteras con el Estado, la transferencia a Canarias de las competencias en materia de costas, el impulso a la educación pública de cero a tres años y el incremento de las aportaciones a las universidades públicas. También reivindicó las medidas aplicadas para mejorar el sistema de atención a la dependencia.

«Se hizo un buen trabajo y así lo reconoció la ciudadanía canaria», afirmó Torres, quien subrayó, no obstante, la legitimidad de la mayoría parlamentaria alternativa que permitió gobernar a CC y al PP tras los últimos comicios. De cara a 2027, adelantó que el PSOE hará también «autocrítica» sobre sus cuatro años al frente de la comunidad.

En defensa de la labor de los socialistas

El ministro defendió además la labor realizada por los socialistas durante los últimos tres años y medio, tanto desde la oposición en Canarias como desde el Gobierno central. Entre las iniciativas que vinculó con esa actuación enumeró la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para distribuir entre las comunidades autónomas a menores migrantes no acompañados, la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica y el denominado decreto Canarias.

Según Torres, esta última norma permitirá a la comunidad disponer de más de 600 millones de euros procedentes del superávit e incluirá medidas específicas para La Palma. El decreto será debatido este jueves en el Congreso de los Diputados y el propio ministro se encargará de defenderlo.

Para recuperar la Presidencia, el líder del PSOE canario situó entre sus prioridades una mejor redistribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades. Reivindicó para ello la historia, la experiencia y la capacidad de gestión de su organización, frente a una política que, aseguró, debe centrarse en resolver las dificultades de los ciudadanos.

Torres resumió su oferta electoral en «trabajo, tesón, humildad» y en permanecer «al lado de la solución de los problemas y no en la generación de conflictos». También insistió en que la llegada de un Gobierno con presencia de la ultraderecha en España sería perjudicial para Canarias. Antes de afrontar esa disputa electoral, deberá completar unas primarias que comienzan sin que, por el momento, se vislumbre ningún adversario dentro del partido.