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Salvamento Marítimo busca una patera con un centenar de migrantes al noreste de Lanzarote

La Sociedad Estatal ha movilizado las unidades 'Acrux' y 'Al Nair' para localizar la embarcación precaria a 80 millas de la isla

Imagen de archivo de la Salvamar Al Nair con migrantes rescatados a bordo

Imagen de archivo de la Salvamar Al Nair con migrantes rescatados a bordo / Adriel Perdomo/Efe

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Aránzazu Fernández

Salvamento Marítimo busca este lunes, 14 de septiembre, una patera con alrededor de un centenar de migrantes a unas 80 millas náuticas (148 kilómetros) al noreste de Lanzarote.

La alerta se recibió a primera hora de la mañana en el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas. En concreto, a las 8.15 horas, una llamada vía satélite comunicó la presencia de una embarcación con aproximadamente un centenar de personas a bordo en aguas situadas al noreste de la isla.

Según fuentes de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, la emergencia fue atendida inicialmente por el centro de Salvamento de Marruecos, antes de pasar a la coordinación del centro ubicado en Las Palmas.

Una patera arriba por sus propios medios con 21 migrantes a Costa Teguise, en Lanzarote

Una patera arriba por sus propios medios con 21 migrantes a Costa Teguise, en Lanzarote

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Una patera arriba por sus propios medios con 21 migrantes a Costa Teguise, en Lanzarote / Adriel Perdomo/Efe

Una vez asumida la gestión de la emergencia, Salvamento Marítimo de Las Palmas activó dos de sus unidades para intentar localizar y asistir a la embarcación.

Dos embarcaciones buscan la patera

Las embarcaciones 'Acrux' y 'Al Nair' fueron movilizadas durante la mañana para participar en el dispositivo de búsqueda y rescate.

Según la información facilitada, ambas unidades acudieron hacia la zona señalada y a las 11.35 horas se dirigieron al rescate de la barca, descrita como precaria.

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Hasta el momento de la información facilitada por Salvamento Marítmo a las 13.30 horas, el dispositivo permanecía centrado en la localización y asistencia de la embarcación, en la que viajarían alrededor de 100 migrantes.

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