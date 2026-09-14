Tres islas de Canarias registran este lunes las temperaturas más altas de todo el país

Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se sitúan este lunes, 14 de septiembre, entre los puntos más calurosos de España, con registros que superan los 36 grados durante las primeras horas del día. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúan a varias localidades de las islas entre las temperaturas máximas registradas en el conjunto del país.

Hasta las 12.30 horas, siete de las diez temperaturas más altas de España correspondían a localidades de Canarias, según los datos facilitados por Aemet.

El registro más elevado alcanzó los 36,2 grados en El Matorral, en San Bartolomé de Tirajana, a las 11.50 horas. La misma temperatura se alcanzó en Antigua, en Fuerteventura, a las 12.30 horas.

La lista de valores destacados continuó con los 35,8 grados registrados en Agüimes, en Gran Canaria, a las 12.00 horas. En Fuerteventura, La Oliva llegó a 35,5 grados diez minutos antes.

También en Gran Canaria, el Centro Forestal Doramas, situado en Telde, alcanzó los 35,1 grados a las 12.00 horas. En Lanzarote, Tinajo registró 34,6 grados a las 11.50 horas.

Estos valores se producen en un contexto de temperaturas elevadas que afecta especialmente a las islas orientales y a las zonas interiores y orientadas al sur de varias islas del Archipiélago.

Prealerta por calima y alerta por riesgo de incendio forestal

El Archipiélago está en prealerta por calima (desde las 00.00 horas del 14 de septiembre) mientras que Gran Canaria y las islas de la provincia occidental (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) están en alerta por riesgo de incendio forestal desde las 13.00 horas de este lunes, según lo decretado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias

La previsión para este lunes contempla cielos poco nubosos o despejados en general, con algunos intervalos nubosos en las costas de las islas de la provincia occidental durante la primera mitad del día. Las temperaturas máximas subirán, con un incremento que podrá ser localmente notable en la provincia oriental y Tenerife.

Aemet prevé superar los 34 grados en Lanzarote, Fuerteventura y las medianías del sur de Gran Canaria, con posibilidad de alcanzar esos valores también en la vertiente sur y el extremo noreste de Tenerife. El episodio de calor tampoco descarta registros similares en las medianías del sur de La Gomera y El Hierro.

En las islas orientales, además, se mantienen avisos relacionados con la presencia de calima.

Aemet prevé más calor este martes

La situación continuará durante la jornada del martes 15 de septiembre, cuando las previsiones apuntan a un nuevo repunte de las temperaturas en buena parte de Canarias.

Según Aemet, se alcanzarán los 34 grados en amplias zonas orientadas al sur y oeste de las islas, además de en áreas interiores de Lanzarote y Fuerteventura. El calor también podrá llegar de forma puntual a las medianías del norte.

Uno de los puntos donde se espera mayor intensidad será el sur de Gran Canaria. En esta zona, las temperaturas podrían alcanzar localmente los 37 grados.

Calima en Las Palmas de Gran Canaria (14/09/2026) / José Pérez Curbelo

En Lanzarote y Fuerteventura se prevén también valores de al menos 34 grados en zonas interiores y en áreas de la vertiente este. En las zonas más afectadas, además, las temperaturas nocturnas podrían mantenerse elevadas, sin bajar de los 25 grados.

El cielo estará en general despejado, aunque habrá intervalos nubosos en las zonas bajas del norte. Durante la tarde podría aparecer nubosidad de evolución en el interior de las islas centrales, sin que se descarten algunos chubascos.

La calima será otro de los elementos destacados de la jornada. Las concentraciones podrían ser especialmente significativas en las zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura durante la mañana.

El viento soplará flojo del norte en las costas y aumentará a partir del mediodía. En las zonas interiores predominarán vientos flojos o moderados de componente sureste.

El miércoles bajarán las temperaturas

El episodio de calor dará paso a un descenso generalizado de las temperaturas durante el miércoles 16 de septiembre, aunque todavía podrán registrarse valores elevados en determinadas zonas.

Aemet no descarta alcanzar los 34 grados en la vertiente sur de Gran Canaria y en el interior sur de Fuerteventura. En otras áreas orientadas al sur se podrían superar los 30 grados.

La calima tenderá a retirarse durante la jornada, desplazándose desde el nordeste hacia el suroeste.

En cuanto al estado del cielo, se esperan intervalos nubosos en el norte, con una evolución hacia cielos poco nubosos durante las horas centrales y más nubosidad al final del día. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En las islas centrales, la nubosidad de evolución podría dejar chubascos dispersos durante la tarde.

El viento también ganará intensidad. Se esperan intervalos de viento fuerte durante la segunda mitad del día en zonas interiores y vertientes sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en determinadas zonas bajas del noroeste y sureste de las islas de mayor relieve. No se descartan rachas localmente muy fuertes.

Riesgo muy alto por radiación ultravioleta

El episodio de temperaturas elevadas coincide además con un periodo de riesgo muy alto por radiación ultravioleta solar en toda Canarias, según la advertencia de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Este nivel de riesgo se mantiene previsto entre el 14 y el 18 de septiembre, por lo que Sanidad recuerda la importancia de extremar las precauciones frente a la exposición solar, especialmente durante las horas centrales del día.

La combinación de calor, radiación ultravioleta y calima hace recomendable prestar especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de los organismos oficiales.