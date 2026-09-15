La Aemet alerta de temperaturas de hasta 37ºC y más calima este martes en Canarias: el tiempo por islas

Las temperaturas máximas llegarán a los 37º C en la provincia oriental y a 34º C en la occidental en un martes donde la calima seguirá afectando al archipiélago, aunque tenderá a remitir por la tarde, según la Aemet.

En el mar habrá variable 1 a 3, desde la tarde arreciando a norte o noreste 2 a 4, localmente arreciando a 5 al noroeste y sureste por la noche. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

Predicción por islas para el martes en Canarias

LANZAROTE

Cielos despejados con calima que remitirá durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en el norte y en ascenso en el resto de zonas, superándose los 34 ºC en amplias zonas y sin descartar que localmente se alcancen los 37 ºC. Durante las horas nocturnas, es probable que las temperaturas se mantengan por encima de los 25 ºC en zonas de interior y de la vertiente este. Viento flojo de componente norte aumentando por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 26 36

FUERTEVENTURA

Cielos despejados con intervalos matinales en el oeste y con calima que remitirá durante la tarde. Temperaturas en ascenso, superándose los 34 ºC en amplias zonas y sin descartar que localmente se alcancen los 37 ºC. Durante las horas nocturnas, es probable que las temperaturas se mantengan por encima de los 25 ºC en zonas de interior y de la vertiente este. Viento flojo de componente norte aumentando por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 26 35

GRAN CANARIA

Cielos despejados con intervalos en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas. Calima, más significativa en cotas superiores a unos 300 metros. Temperaturas en general en ascenso, más acusado en las mínimas y con pocos cambios en las máximas de la vertiente norte. Se superarán los 34 ºC en amplias zonas, especialmente de la vertiente sur donde se superarán localmente los 37 ºC. Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 26 ºC en el sureste, así como en zonas poco ventiladas de la vertiente sur. Viento en general flojo del norte en costas, más intenso en el este y el noroeste, y del este en medianías y cumbres rolando a noreste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 25 30

TENERIFE

Cielos despejados con intervalos en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas y con nubosidad de evolución por la tarde. Calima, más significativa en cotas superiores a unos 300 metros. Temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas y con pocos cambios en las máximas de costas sur. Se superarán los 34 ºC en amplias zonas, especialmente de las vertientes sur y este incluida el área metropolitana. Probabilidad de que aquí las temperaturas mínimas se mantengan por encima de los 25 ºC. Viento en general flojo del noreste, más intenso en costas del sureste y en el extremo noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 26 35

LA GOMERA

Cielos despejados con intervalos en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas. Calima, más significativa en cotas altas. Temperaturas en ascenso, en especial en la vertiente sur donde se podrán superar los 34 ºC y con probabilidad de que aquí las temperaturas nocturnas se mantengan por encima de los 25 ºC, incluido San Sebastián. Viento del noreste, más intenso en zonas bajas del sureste y el noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 26 34

LA PALMA

Cielos en general despejados con nubosidad de evolución por la tarde. Calima ligera, más significativa en cotas altas. Temperaturas en ascenso, sin descartar que se alcancen los 34 ºC en medianías. Viento flojo del noreste, más intenso en costas sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 25 31

EL HIERRO

Cielos despejados con intervalos matinales en franjas costeras del noreste. Calima ligera, más significativa en cotas altas. Temperaturas en ascenso, alcanzándose los 34 ºC en zonas de interior, en especial en las orientadas al sur y este. Viento en general flojo del noreste en costas, más intenso en el este y el noroeste y del este en medianías y cumbres rolando a noreste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 20 32