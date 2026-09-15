El calor empieza a dar un respiro este miércoles y el jueves llegará el aire fresco del Atlántico

El Gobierno de Canarias ha anunciado la desactivación de la alerta por altas temperaturas para pasar a nivel de prealerta, lo que ha motivado que la actividad lectiva presencial se retome con normalidad este miércoles en todas las Islas. La decisión se adopta tras prever la Aemet una bajada generalizada de los avisos a nivel amarillo en casi todo el Archipiélago (a excepción de La Palma y El Hierro), con máximas que podrán superar los 34°C en zonas del sur y medianías.

El alivio definitivo frente al episodio de altas temperaturas en Canarias ya tiene fecha en el calendario. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves, 17 de septiembre, la entrada de un flujo marítimo de origen atlántico ponga fin a los avisos térmicos en todo el Archipiélago.

«Esperamos que a partir de mañana miércoles ya se produzcan descensos generalizados, sobre todo entre el miércoles y el jueves», explica el delegado territorial de la Aemet en Canarias, David Suárez. El meteorólogo detalla que durante la jornada del jueves «se registrará un cambio significativo en las temperaturas, estando afectados por una masa de aire oceánica, atlántica marítima y, por tanto, con unas condiciones ya más frescas y húmedas que nos permitirán dar por finalizado este episodio».

Antes de ese respiro, la Aemet ha prolongado para la jornada de este miércoles, 16 de septiembre, el episodio de altas temperaturas. Sin embargo, la intensidad de los avisos experimentará un primer escalón de descenso, pasando de nivel naranja a nivel amarillo en las zonas afectadas. «Para este miércoles el umbral se sitúa entre los 34 y los 37 grados centígrados», apunta Suárez. Pese a esta rebaja, la agencia mantiene la recomendación preventiva de «evitar las actividades al aire libre entre las 10.00 y las 18.00 horas».

Evolución de los termómetros

Con este pronóstico técnico en la mano, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias evaluará la evolución de los termómetros. Como recuerda Suárez, «a partir de toda la información que generamos desde el punto de vista meteorológico, Protección Civil valora la situación y decide si hay que tomar alguna medida o rebajar el estado actual de las alertas».

Esta transición hacia un ambiente más fresco se produce tras haberse alcanzado este martes el pico máximo del episodio cálido en las Islas. Los registros oficiales han confirmado predicciones de nivel naranja en el interior de Fuerteventura y en las medianías del este y sureste de Gran Canaria, así como avisos amarillos en Lanzarote y La Gomera. En este escenario, una senderista de 50 años con problemas de salud falleció a las 15.30 horas en el municipio majorero de Pájara a causa del calor, confirmó el Cecoes 112.

«Estamos en las horas en las cuales se alcanzan las temperaturas máximas y en el pico del día más cálido», confirmaba David Suárez. Las estaciones de la Aemet han registrado máximas de 38 °C en el interior de Fuerteventura y en el este y el sureste grancanario, acompañados por registros de 38 °C en Lanzarote, entre 37 y 38 °C en Gran Canaria y 36 °C en La Gomera.

Las estimaciones provisionales de la Aemet confirman que el Archipiélago ha soportado temperaturas extraordinariamente altas para la época. «Podríamos estar hablando de anomalías térmicas en torno a 6 o 7 grados por encima del promedio de Canarias para este mes de septiembre», destaca el responsable meteorológico.

En la evaluación técnica del evento, Suárez aclara que este episodio «por ahora no cumple los criterios formales para catalogarse como ola de calor». No obstante, advierte de la tendencia histórica: «Hemos visto un aumento en los días de calor a lo largo de los años y en su intensidad, registrando picos intensos incluso fuera del verano, en septiembre, octubre e incluso en noviembre».

«La sensación es peor, por el aire caliente»

Mientras, La Aldea es un horno. El municipio grancanario ha vuelto a registrar la temperatura más alta de España en la jornada de este martes, alcanzando un pico de 40,9 grados en el pueblo de Tasarte poco antes de las cinco de la tarde. Este registro se aproxima a la ola de calor alcanzada a comienzos de agosto, cuando se marcaron los 42 grados en Gran Canaria.

«La sensación de calor es mucho mayor, porque hay aire caliente», definía gráficamente el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, la situación que se estaba viviendo durante las horas de mayor intensidad de calor del mediodía. En cualquier caso, señaló que la situación era peor en Tasarte que en el propio pueblo.

Los estudiantes aldeanos fueron algunos de los que se vieron obligados a recibir las clases a distancia, dentro de la medida aprobada el lunes por la tarde por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, precisamente por la previsión de temperaturas extremas que llegan en estos primeros días del nuevo año académico. Una medida, en cualquier caso, que cogió también por sorpresa al municipio.

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Los termómetros también rozaron los 40 grados en el pueblo gomero de Vallehermoso, superando los 38 grados en pueblos grancanarios como Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. Fuerteventura también se vio afectada, alcanzando los 37,9 grados en Antigua. Por su parte, la temperatura mínima del día en el Archipiélago se anotó a 2.150 metros de altitud en las Cañadas del Teide (Tenerife), donde el mercurio se quedó en 13,7 grados a las 4:50 horas de la madrugada.