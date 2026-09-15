Canarias se achicharra este martes a casi 40ºC: ¿Cuándo se van el calor y la calima de las islas, según la Aemet?

El episodio de calor intenso y calima que afecta a Canarias alcanza este martes, 15 de septiembre, uno de sus momentos más destacados. Tres puntos del Archipiélago han superado ya los 38 grados antes de las 13:00 horas, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El valor más elevado se ha localizado en Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), donde el termómetro alcanzó los 38,8 grados a las 12:40 horas. También se superaron los 38 grados en Dama, en Vallehermoso (La Gomera), con 38,2 grados a las 13:00 horas, y en Agüimes (Gran Canaria), donde se registraron 38,1 grados a las 12:50 horas.

La previsión para este martes mantiene avisos naranjas (peligro importante) por temperaturas máximas en la mitad sur de Gran Canaria y en Fuerteventura, mientras que el resto de las islas permanece bajo aviso amarillo. Para mañana miércoles 16 de septiembre, la Aemet tiene aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas en todas las islas menos en La Palma y en El Hierro.

Las noches seguirán siendo muy cálidas

Uno de los aspectos más destacados de este episodio es que el calor no se limita a las horas centrales. Las temperaturas nocturnas no bajarán de los 25 grados en las zonas más afectadas, lo que puede dificultar el descanso y mantener una elevada sensación térmica durante buena parte de la jornada.

Durante el martes las temperaturas subirán de forma general, con un ascenso especialmente acusado en las islas occidentales y en las mínimas de Gran Canaria.

Los valores superarán los 37 grados en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura, mientras que en amplias zonas del resto del Archipiélago se alcanzarán o superarán los 34 grados, especialmente en áreas orientadas al sur y este.

A estas temperaturas se suma la presencia de calima, que tendrá mayor incidencia en las islas centrales. El viento será inicialmente flojo en las costas, aunque aumentará por la tarde y será más intenso en las zonas expuestas.

El miércoles comienza a bajar el termómetro

La situación comenzará a cambiar el miércoles 16 de septiembre, aunque el calor todavía continuará siendo protagonista en buena parte del Archipiélago.

Temperaturas máximas en Canarias hasta las 13.00 horas, según la Aemet / Aemet

Para ese día, AEMET mantiene avisos amarillos por temperaturas máximas en las islas orientales, Tenerife y La Gomera. Al mismo tiempo, se prevé un descenso ligero de las temperaturas en términos generales.

La bajada será más apreciable en el interior de Lanzarote, el oeste de Fuerteventura y las medianías orientadas al norte.

Sin embargo, todavía se podrán alcanzar los 34 grados en el sur y sureste de Lanzarote y Fuerteventura, el sur y este de Tenerife y las medianías del sur de La Gomera. Tampoco se descarta alcanzar ese valor en El Hierro.

La calima comenzará también a perder intensidad. AEMET prevé que sea ligera, aunque todavía tendrá mayor presencia en las vertientes sur de las islas centrales y en La Gomera.

El jueves llegará el descenso más generalizado

La respuesta a la pregunta de cuándo se irá el calor de Canarias apunta principalmente al jueves 17 de septiembre. Para esa jornada, la previsión meteorológica contempla un descenso generalizado de las temperaturas, que será notable en las zonas de interior.

El cambio será más evidente respecto a las condiciones de este martes y miércoles, coincidiendo además con una modificación del panorama meteorológico. Los cielos estarán poco nubosos en general, aunque predominarán las nubes en el norte de las islas, donde incluso podrían producirse lluvias débiles ocasionales en medianías.

En Lanzarote y Fuerteventura también aparecerán intervalos nubosos.

El viento tendrá asimismo mayor protagonismo. El alisio podrá soplar ocasionalmente con intensidad fuerte en las vertientes sureste y noroeste, mientras que en las costas del suroeste de las islas montañosas predominarán las brisas. En las cumbres se espera viento del norte.

El viernes continuará la mejoría térmica

La tendencia descendente continuará el viernes 18 de septiembre, aunque de forma más moderada. AEMET prevé intervalos nubosos y predominio de cielos cubiertos en el norte, donde podrán producirse lluvias ocasionales.

Las temperaturas bajarán ligeramente en las zonas orientadas al sur, mientras que en el resto de Canarias experimentarán pocos cambios.

El alisio continuará soplando con intensidad ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste, mientras que las costas del suroeste de las islas montañosas mantendrán un régimen de brisas.

Calima en Las Palmas de Gran Canaria (15/09/2026) / Andrés Cruz

Por tanto, el episodio de calor comenzará a remitir desde el miércoles y el descenso será más acusado el jueves, especialmente en las zonas de interior. La calima también tenderá a desaparecer progresivamente, aunque todavía permanecerá ligera durante el miércoles en algunos sectores.