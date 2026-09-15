Canarias afronta un miércoles de descenso térmico, aunque aún rozará los 34 grados

El tiempo en Canarias este miércoles 16 de septiembre estará marcado por un descenso generalizado de las temperaturas después de las jornadas de calor que han afectado al Archipiélago. Aun así, Gran Canaria y Fuerteventura podrían alcanzar los 34 grados en determinadas zonas, mientras que en otras áreas orientadas al sur los termómetros continuarán por encima de los 30 grados.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta también a cambios en la presencia de calima y a un incremento de la intensidad del viento durante la segunda mitad de la jornada.

En términos generales, los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque el norte de las islas tendrá intervalos nubosos. Estas nubes tenderán a disminuir durante las horas centrales para volver a aumentar al final del día.

Durante la tarde también se espera nubosidad de evolución en zonas del interior de las islas centrales, con posibilidad de chubascos dispersos.

La calima se retirará durante la jornada

Uno de los principales cambios respecto a las jornadas anteriores será la evolución de la calima, que tenderá a abandonar el Archipiélago progresivamente.

Según Aemet, el polvo en suspensión se desplazará de nordeste a suroeste a lo largo del miércoles, por lo que su presencia irá perdiendo intensidad conforme avance el día.

El episodio de calima ha coincidido con las jornadas de temperaturas elevadas que han afectado especialmente a las islas orientales y a las zonas de medianías y vertientes orientadas al sur.

Aunque el miércoles supondrá un cambio de tendencia térmica, todavía se mantendrán registros altos en algunos puntos.

Lanzarote

En Lanzarote, la previsión contempla intervalos nubosos en el norte durante las primeras horas, que tenderán a disminuir durante el centro del día. Al final de la jornada volverá a aumentar la nubosidad en esa zona.

El resto de la isla tendrá en general cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, aunque seguirán siendo relativamente altas. En Arrecife, Aemet prevé una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 32 grados.

El viento será otro de los elementos a tener en cuenta. El alisio ganará fuerza durante la segunda mitad del miércoles, especialmente en el interior y las vertientes sur de Lanzarote y Fuerteventura. No se descartan además rachas localmente muy fuertes en determinadas zonas del Archipiélago.

Fuerteventura

La situación será similar en Fuerteventura, donde las temperaturas también bajarán respecto a los valores de los días anteriores.

En Puerto del Rosario, la previsión sitúa la mínima en 24 grados y la máxima en 32 grados.

El norte de la isla podrá registrar intervalos nubosos, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

A pesar del descenso térmico general, Aemet no descarta alcanzar los 34 grados en el interior sur de Fuerteventura. Además, las zonas orientadas al sur podrán superar los 30 grados.

La retirada progresiva de la calima y el aumento del viento contribuirán a modificar las condiciones meteorológicas durante la jornada.

Gran Canaria

En Gran Canaria también se espera una bajada de las temperaturas. Sin embargo, el calor seguirá siendo notable en algunas zonas.

Aemet contempla la posibilidad de que se alcancen 34 grados en la vertiente sur de la isla, mientras que otras áreas orientadas al sur podrían superar los 30 grados.

En Las Palmas de Gran Canaria, la temperatura prevista oscilará entre los 24 grados de mínima y los 30 de máxima.

Calima en Las Palmas de Gran Canaria (14/09/2026) / José Pérez Curbelo

En el norte habrá intervalos nubosos, con tendencia a cielos poco nubosos durante las horas centrales. Al final del día podría aumentar de nuevo la nubosidad.

La evolución de la nubosidad durante la tarde será más destacada en las zonas interiores de las islas centrales, donde podrían producirse algunos chubascos dispersos.

Tenerife

En Tenerife, la temperatura también descenderá de forma generalizada, aunque la capital alcanzará valores elevados.

Para Santa Cruz de Tenerife, Aemet prevé una mínima de 25 grados y una máxima de 33 grados.

El norte de la isla tendrá intervalos nubosos, que disminuirán durante las horas centrales y podrían volver a aumentar al final de la jornada. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las zonas interiores de las islas centrales podrían registrar nubosidad de evolución durante la tarde y no se descartan chubascos dispersos.

La Gomera

En La Gomera, el descenso térmico también será generalizado. En San Sebastián de La Gomera, la previsión sitúa las temperaturas entre 25 y 32 grados.

La isla tendrá una evolución nubosa similar a la del resto del Archipiélago, con intervalos en el norte y cielos más despejados en el resto.

La Palma

En La Palma, los termómetros serán algo más moderados. Santa Cruz de La Palma tendrá una temperatura mínima prevista de 22 grados y una máxima de 30 grados.

La jornada estará marcada por intervalos nubosos en el norte, que tenderán a reducirse durante las horas centrales y podrían aumentar de nuevo al final del día. La nubosidad de evolución vespertina será más probable en las zonas interiores de las islas centrales.

El Hierro

Por último, en El Hierro, Aemet prevé para Valverde una mínima de 23 grados y una máxima de 29 grados.

La isla también tendrá intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto, con una evolución de las temperaturas a la baja.

El alisio ganará fuerza por la tarde

El viento alisio será otro de los protagonistas del miércoles. Aemet prevé intervalos de viento fuerte durante la segunda mitad de la jornada, especialmente en el interior y las vertientes sur de Lanzarote y Fuerteventura.

También podrá soplar con fuerza en zonas bajas del noroeste y sureste de las islas de mayor relieve. En determinados puntos no se descartan rachas muy fuertes.

Este cambio en el viento se producirá al mismo tiempo que la retirada de la calima y el descenso de las temperaturas, configurando una jornada de transición después del episodio de calor registrado en Canarias.