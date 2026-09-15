Canarias alcanza los 33'5 grados durante una madrugada de calor extremo este martes: las temperaturas por islas

Canarias ha vuelto a vivir una noche marcada por las altas temperaturas, con registros que superaron los 30 grados durante la madrugada de este martes, 15 de septiembre. La situación fue especialmente llamativa en las islas de la provincia oriental, donde Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa concentraron las temperaturas más elevadas registradas en España durante las primeras horas del día.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reflejan una noche especialmente calurosa, con valores que llegaron a los 33,5 grados en Pájara, en Fuerteventura. Esta temperatura se alcanzó a las 00:20 horas y fue la más alta registrada en el conjunto del país durante la madrugada.

El calor tampoco dio un respiro en Gran Canaria. En El Matorral, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana, el termómetro llegó a 33,2 grados a la 1:10 horas.

Fuerteventura y Gran Canaria concentran los registros más altos

Fuerteventura volvió a situarse entre los puntos con temperaturas más elevadas. En el Puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, se alcanzaron 32,7 grados a la 1:50 horas.

Por su parte, en Agüimes, en Gran Canaria, AEMET registró 32,5 grados a medianoche. Los valores muestran que las temperaturas se mantuvieron muy elevadas incluso varias horas después de la puesta de sol.

En Maspalomas, también en San Bartolomé de Tirajana, se alcanzaron 31,9 grados a las 00:50 horas. El aeropuerto de Gran Canaria registró igualmente una temperatura poco habitual para esas horas, con 31,8 grados a la 1:30 horas.

Lanzarote y La Graciosa también superan los 30 grados

El episodio de calor nocturno afectó igualmente a Lanzarote y La Graciosa. En el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, AEMET anotó 31,5 grados a las 00:00 horas.

La temperatura fue todavía elevada en La Graciosa, donde se alcanzaron 30,8 grados a las 00:50 horas. De esta manera, la isla también quedó entre los puntos del país con los registros más altos durante la madrugada.

Otro de los valores destacados se produjo en Lomo Pedro Afonso, en San Bartolomé de Tirajana, donde el termómetro marcó 30,7 grados a las 2:30 horas.

Calima en el Campo Internacional de Maspalomas, en el Sur de Gran Canaria (14/09/2026) / Andrés Cruz

La situación se produce, además, en una jornada en la que las autoridades canarias mantienen recomendaciones específicas ante las altas temperaturas, con especial atención a la población vulnerable y a la necesidad de limitar la exposición al calor durante las horas centrales del día.

Alerta por altas temperaturas en la provincia oriental de Canarias

El Gobierno de Canarias actualizó ayer la situación de alerta por temperaturas máximas a Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria ante la intensificación del episodio de calor previsto para este martes, 15 de septiembre. La medida de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, entrará en vigor a partir de las 10:00 horas de hoy.

El resto del Archipiélago permanecerá en situación de prealerta por temperaturas máximas, de acuerdo con la declaración 56/2026/PEFMA. La decisión se ha adoptado a partir de la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Calima en Las Palmas de Gran Canaria (14/09/2026) / José Pérez Curbelo

Hasta 37 grados en las islas orientales

Las previsiones apuntan a que las temperaturas se elevarán especialmente durante la jornada del martes. En determinadas zonas orientadas al sur de las islas orientales se podrán alcanzar o superar los 37 grados, mientras que en amplias áreas de Canarias los termómetros podrían situarse en torno a los 34 grados.

En Gran Canaria, la alerta afecta a las zonas del este, sur y oeste de la isla. Son los sectores donde se esperan las condiciones más desfavorables, con temperaturas máximas que podrían acercarse o superar los 37 grados en los puntos más expuestos.

La situación será también especialmente significativa en Lanzarote y Fuerteventura. En ambas islas se esperan registros muy elevados, sobre todo en las zonas de interior y en las vertientes orientadas hacia el sur, donde localmente también se podrán superar los 37 grados.

La calima acompañará al episodio de calor

El episodio de temperaturas elevadas estará acompañado además por calima, con mayor presencia durante este martes en la provincia oriental de Canarias.

Según las previsiones, el polvo en suspensión será más significativo en Lanzarote y Fuerteventura, aunque tenderá a disminuir hacia el final de la jornada en ambas islas.

La combinación de calor y calima puede aumentar la sensación de condiciones adversas, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento de la situación meteorológica y de su posible evolución durante las próximas horas.

Canarias se encuentra en prealerta por calima, según lo establecido por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional.

Alerta por riesgo de incendio forestal

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y en determinadas zonas de Gran Canaria. La medida, activada por la Dirección General de Emergencias, entró en vigor a las 13:00 horas de este lunes, 14 de septiembre de 2026, ante unas condiciones meteorológicas que pueden favorecer la aparición y propagación de incendios.

La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y dentro de lo establecido por el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

Qué zonas están en alerta

La declaración afecta a El Hierro y La Gomera, así como a la vertiente oeste de La Palma. En Tenerife, la alerta se extiende a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste.

En Gran Canaria, la situación de alerta afecta a las zonas situadas por encima de los 400 metros de altitud.

El resto de los territorios de La Palma, Tenerife y Gran Canaria incluidos en la declaración permanecen en situación de prealerta. Esta condición se mantiene en aplicación de la declaración 02/2026/INFOCA, emitida el pasado 1 de junio de 2026 conforme a las previsiones establecidas en el propio plan de emergencias.

Calor, poca humedad y calima elevan el riesgo

La situación meteorológica prevista combina varios factores que pueden facilitar el desarrollo de un incendio forestal. Entre ellos se encuentran las temperaturas elevadas, una humedad relativa baja y vientos de intensidad floja a moderada.

Estas condiciones favorecen que la vegetación y otros materiales combustibles pierdan humedad, aumentando su disponibilidad para arder y, en caso de producirse un incendio, facilitando su propagación.

Las temperaturas podrán alcanzar o superar los 34 grados en las medianías de las vertientes sur de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. En las zonas interiores de El Hierro y La Palma también se prevén valores elevados, con posibilidad de superar los 30 grados.

A estas circunstancias se suma la presencia de calima en todas las islas, mientras que la humedad relativa podrá situarse por debajo del 30% en amplias zonas de medianías y cumbres.

El miércoles comenzará a bajar la temperatura

Las previsiones para el miércoles 16 de septiembre apuntan a una moderación progresiva de las temperaturas en el Archipiélago. Sin embargo, el descenso no será suficiente para eliminar de inmediato el episodio de calor.

Los valores continuarán siendo elevados en algunos puntos y se mantendrán avisos por altas temperaturas en determinados sectores, por lo que la Dirección General de Emergencias continuará vigilando la evolución meteorológica.