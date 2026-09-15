Canarias pide blindar su relación con Marruecos ante la tensión con España

Canarias tiene una particularidad que no aparece en los mapas políticos, pero que pesa mucho cuando hay que hablar de relaciones internacionales: África está al lado a 'un tiro de piedra'. Las Islas miran hacia Europa porque forman parte de España. Pero, sin olvidar jamás que frente suyo tiene un continente con el que comparte rutas marítimas, conexiones, actividad económica y una realidad migratoria que se ha convertido en uno de los grandes asuntos del Archipiélago. Con este escenario, cualquier aumento de la tensión entre España y Marruecos se ve desde Canarias con bastante más atención que desde otros puntos del país.

El motivo es sencillo. Marruecos no es para las Islas un actor lejano con el que solo haya que hablar cuando aparece una crisis diplomática. Es un vecino atlántico con el que Canarias lleva años intentando ampliar sus relaciones económicas y de cooperación. Y esa es una de las razones por las que el Fórum Canario Saharaui (FOCASA) reclama, ahora, que las diferencias entre Madrid y Rabat se encaucen mediante el diálogo y que no se deje caer una relación de cooperación que, a juicio de la organización, resulta especialmente importante para el Archipiélago.

El mensaje llega en un momento de alta tensión tras los acontecimientos registrados en Ceuta y los posteriores cruces políticos entre España y Marruecos. Para FOCASA, la salida no pasa por aumentar la confrontación, sino por mantener funcionando los canales institucionales que permiten trabajar en asuntos tan sensibles como la seguridad, la inmigración, la economía y la lucha contra las redes criminales.

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

La reclamación tiene una lectura localmeente canaria: si las relaciones entre los dos países se deterioran, el problema no se queda necesariamente en Madrid o Rabat. Puede tener consecuencias sobre este territorio que está situado frente a la costa africana y que quiere aprovechar esa posición para ganar peso como plataforma de conexión entre Europa y África.

Canarias tiene a Marruecos en el horizonte

Basta con mirar un mapa para entender parte del asunto. Canarias está situada en pleno Atlántico africano, en una posición que la convierte en un punto de paso y de conexión entre diferentes mercados. Esa circunstancia lleva tiempo formando parte de la estrategia económica y exterior de las Islas, que tratan de reforzar sus vínculos con países del continente y, de manera especial, con Marruecos.

La relación no se limita a declaraciones políticas. Durante 2026, Canarias ha intensificado sus contactos con la región marroquí de Souss-Massa, cuya capital es Agadir. El Gobierno autonómico ha planteado esa cooperación como una vía para desarrollar proyectos relacionados con la empresa, la innovación, las universidades, los puertos, el turismo y la tecnología.

A principios de año, una delegación canaria realizó una misión institucional, empresarial y científica a esa región. La agenda incluyó encuentros entre administraciones, universidades y empresas, dentro de una estrategia que busca que la proximidad geográfica se transforme en proyectos concretos.

Fernando Clavijo conversando con el director del puerto de Agadir, Hassan Baich (2d), acompañado por Germán Suárez. / Efe

Canarias no se acerca a Marruecos solo por una cuestión diplomática. Existe también una lógica económica detrás. Las Islas necesitan conexiones, mercados, inversión y nuevas oportunidades para sus empresas. Marruecos, por proximidad y por el peso que tiene en el entorno atlántico, forma parte de ese tablero.

Empresas, puertos y negocios: la relación que no sale en todos los titulares

Cuando se habla de España y Marruecos, el debate suele quedarse atrapado entre la inmigración, el Sáhara y los conflictos diplomáticos. Pero existe otra relación menos ruidosa que continúa funcionando: la que mantienen empresas, instituciones y profesionales a ambos lados del Atlántico.

Canarias intenta aprovechar su posición para convertirse en una plataforma de cooperación con África. La estrategia con Souss-Massa es uno de los ejemplos más recientes. El Ejecutivo autonómico ha señalado que el objetivo es que los acuerdos se traduzcan en actividad económica, oportunidades y proyectos reales, y no se queden en una foto institucional.

La cooperación también alcanza ámbitos como la universidad y la investigación. La Universidad de La Laguna participó en la misión canaria desarrollada en Souss-Massa, con una agenda centrada en la cooperación universitaria y la diplomacia científica.

La delegación canaria centra su segundo día en Souss Massa en la cooperación universitaria y la diplomacia científica. / ULL

Ese movimiento explica por qué cualquier deterioro prolongado de la relación entre España y Marruecos genera preocupación en Canarias. Cuanto mayor es la red de colaboración, más importante resulta que exista un marco estable para mantenerla.

No significa que Canarias pueda decidir por sí sola cómo deben relacionarse Madrid y Rabat. Tampoco que cualquier discrepancia vaya a provocar de forma automática consecuencias económicas en las Islas. Lo que sí pone en reliveve es que Canarias tiene intereses propios en que la cooperación continúe y que esos intereses van más allá del debate político del momento.

Inmigración y seguridad, el otro lado de la relación

Hay un segundo elemento que hace especialmente relevante la relación con Marruecos para el Archipiélago: la inmigración. Canarias lleva años soportando una presión migratoria muy importante en la ruta atlántica. Las llegadas de personas procedentes de África obliga a mantener dispositivos de emergencia, acogida y atención, mientras las administraciones buscan fórmulas para gestionar una situación que tiene una dimensión europea, estatal y autonómica.

En este contexto, la cooperación con los países de origen y tránsito resulta fundamental. Y Marruecos ocupa un lugar relevante en la política migratoria española y europea. Por eso FOCASA introduce la seguridad y la lucha contra las redes criminales entre los ámbitos que, en su opinión, necesitan que España y Marruecos mantengan una relación estable. El argumento es que existen problemas que no desaparecen porque dos gobiernos tengan diferencias políticas. Al contrario: precisamente cuando hay tensión es cuando la comunicación entre las instituciones puede resultar más necesaria.

Archivo - Imagen de la patera / Salvamento Marítimo

Para Canarias, además, la cuestión tiene una dimensión geográfica evidente. Las Islas están en una de las principales rutas atlánticas de llegada de migrantes a España y cualquier cambio en las dinámicas migratorias puede tener una repercusión directa sobre sus servicios públicos, sus puertos y sus recursos de acogida.

El Sáhara sigue estando en el centro del tablero

No se puede entender la posición de FOCASA sin tener en cuenta su postura sobre el Sáhara Occidental. La organización ha defendido en anteriores ocasiones la propuesta de autonomía planteada por Marruecos y ha respaldado el giro de la política española sobre esta cuestión.

El asunto continúa siendo uno de los elementos más sensibles de la relación entre Madrid y Rabat. De hecho, las diferencias relacionadas con el Sáhara forman parte del contexto político que rodea las relaciones entre ambos países y condicionan buena parte del debate diplomático.

Pero la reclamación actual del Fórum pone el acento en otra cuestión: incluso cuando existen desacuerdos sobre asuntos políticos de gran calado, hay campos en los que la cooperación resulta necesaria.

Y Canarias aparece otra vez en medio de ese escenario. El Archipiélago no tiene competencias para dirigir la política exterior española, pero sí mantiene relaciones económicas, académicas y territoriales con el entorno africano. Por eso, cualquier estrategia de acercamiento o distanciamiento con Marruecos acaba teniendo una lectura propia en las islas.

La apuesta del Gobierno de Canarias por reforzar las relaciones con Souss-Massa encaja en una estrategia más amplia de acercamiento a África. La intención es aprovechar la posición geográfica de las islas y convertir la cercanía en una ventaja para empresas, universidades, investigadores y diferentes sectores económicos.

La Provincia

En 2026, esa cooperación ha ganado intensidad. Las visitas institucionales y empresariales han puesto sobre la mesa áreas como la innovación, el turismo, la internacionalización, los puertos, la investigación y la tecnología.

El planteamiento es bastante directo: Canarias quiere hacer negocios con África, aumentar sus conexiones y utilizar su posición atlántica como una oportunidad. Para que esa estrategia tenga recorrido, necesita un entorno estable.

Ahí está una de las principales claves de la reclamación del Fórum. Una cosa es mantener diferencias políticas y otra muy distinta es romper los puentes que permiten cooperar en asuntos que afectan directamente a la ciudadanía.

Porque para una empresa canaria que quiere abrir mercado, para una universidad que busca desarrollar un proyecto conjunto o para una administración que necesita coordinarse en materia migratoria, el diálogo entre España y Marruecos no es una abstracción diplomática. Es una herramienta práctica.

Un vecino que seguirá estando ahí

Canarias no puede cambiar su posición en el mapa. Marruecos sigue al otro lado del Atlántico, igual que las Islas son parte de España y de la Unión Europea. Esta realidad geográfica hace que la relación entre ambas orillas vaya a seguir siendo importante de forma independiente de quién gobierne en Madrid o Rabat.

El reto, por tanto, está en conseguir que las tensiones políticas no destruyan los espacios de cooperación que ya existen. El Fórum Canario Saharaui pide eso: que España y Marruecos utilicen el diálogo y las herramientas institucionales para resolver sus discrepancias y que mantengan abiertos los canales de colaboración en economía, seguridad, inmigración y lucha contra las redes criminales. Para Canarias, el mensaje tiene un componente especialmente práctico. Las islas están demasiado cerca de África como para permitirse mirar hacia otro lado cuando la relación entre Madrid y Rabat se complica.

Y, al mismo tiempo, están demasiado bien situadas para desaprovechar las oportunidades que puede ofrecer una relación estable con su vecino africano. Entre una crisis diplomática y un nuevo acuerdo empresarial hay una distancia política enorme. Pero geográficamente, para Canarias, ambas cosas ocurren prácticamente en el mismo horizonte. Ese es precisamente el motivo por el que el diálogo entre España y Marruecos, más allá de las disputas del momento, vuelve a ocupar un lugar importante en el debate sobre el futuro económico y la seguridad del Archipiélago.