Seis colegios de Canarias piden la salida anticipada por la ola de calor y se suman a las zonas con clases 'online'
Centros educativos de Tenerife y Gran Canaria se acogen al protocolo extraordinario ante el repunte térmico de este lunes, que provocó golpes de calor y lipotimias en las aulas, según confirmó el presidente Fernando Clavijo
La intensa ola de altas temperaturas que azota al Archipiélago sigue condicionando el normal desarrollo del curso lectivo en las Islas. A la suspensión de la actividad presencial decretada para la jornada de este martes en la isla de Fuerteventura y en nueve términos municipales de Gran Canaria, se ha sumado la solicitud de salida anticipada tramitada por seis centros educativos de Tenerife y Gran Canaria para mitigar el impacto del bochorno en las aulas.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los centros que han solicitado acogerse a esta medida extraordinaria son el CEIP Los Verodes, el CEIP Isabel La Católica y el CEIP Julio Castillo Torroba. Por su parte, en la provincia de Las Palmas, han tramitado el adelanto del cierre lectivo el CEIP Tenoya, el CEIP Giner de los Ríos y el CEO Omayra Sánchez, ambos ubicados en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Clavijo alerta de golpes de calor y mareos
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó este martes en declaraciones a Las Mañanas de Radio Nacional que el acusado repunte de los termómetros registrado el lunes ya causó incidencias en la salud del alumnado, dejando "algunos golpes de calor y algunas lipotimias en los centros escolares".
Clavijo hizo un llamamiento a la "prudencia" y recordó la necesidad de seguir las recomendaciones de hidratación difundidas por el Servicio Canario de la Salud. El jefe del Ejecutivo autonómico reconoció que la interrupción del horario habitual "distorsiona, en muchas ocasiones, la conciliación familiar", pero respaldó de forma tajante la decisión subrayando que "siempre" se sitúa "por encima la seguridad del menor y del estudiante".
Requisitos para el adelanto de la jornada escolar
Para las restantes islas y municipios donde se mantiene la enseñanza presencial, la Consejería de Educación insiste en extremar las precauciones: evitar el ejercicio físico al aire libre en las horas centrales, promover la hidratación constante, bajar persianas y maximizar la ventilación de las aulas.
En el supuesto de solicitar la salida anticipada, la normativa autonómica fija que la medida posee carácter opcional para los menores de edad, no puede ejecutarse antes de las 12:00 horas y exige la autorización expresa de los tutores legales. El alumnado que permanezca en el colegio continúa atendido con normalidad hasta el cierre del horario lectivo, manteniéndose operativos los servicios de transporte y comedor escolar.
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