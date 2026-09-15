Canarias reclama que el giro europeo hacia las RUP llegue también al presupuesto

El Gobierno de Canarias considera un "paso adelante" la nueva estrategia de la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas (RUP), pero advierte de que el cambio de enfoque de Bruselas deberá tener también reflejo en el próximo presupuesto comunitario. El Ejecutivo mantendrá durante la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 su reivindicación de mantener partida específicas y suficientes para estos territorios y tratará de buscar el respaldo de los Estados miembros con regiones ultraperiféricas.

El Ejecutivo autonómico destaca la aprobación, por primera vez, de un paquete normativo específico para las RUP, destinado a adaptar la legislación europea a las singularidades de estos territorios. A ello se suma el compromiso de aplicar de manera más sistemática el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite establecer medidas específicas atendiendo a las condiciones estructurales que dificultan su desarrollo. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, valoró este martes, tras el Consejo de Gobierno, el cambio que introduce la nueva estrategia en la forma de mirar a las regiones ultraperiféricas. La Comisión no se limita a contemplarlas desde las desventajas derivadas de factores como la lejanía, la insularidad o su reducida dimensión, sino que pasa a reconocer también el valor estratégico que aportan al conjunto de la Unión.

El cambio, sin embargo, tendrá que superar ahora la prueba del presupuesto. El Gobierno autonómico advierte de que la nueva estrategia "necesita recursos para convertirse en realidad" y sitúa la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 como el siguiente gran frente. "Vamos a seguir trabajando para que haya una ficha financiera específica para las RUP", avanzó Barreto. La preocupación de Canarias pasa por garantizar que el tratamiento diferenciado reconocido a estos territorios tenga una traducción económica propia y evitar que los recursos queden centralizados en los Estados miembros.

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La reivindicación volverá a plantearse en los próximos encuentros entre estos territorios y sus respectivos países con el objetivo de defender una posición común ante las instituciones europeas. Para Canarias, será el diseño definitivo del presupuesto comunitario el que determine hasta qué punto el nuevo reconocimiento político de las RUP acaba traduciéndose en políticas y recursos.