Canarias y las regiones periféricas de la UE presionan en contra del Pacto Migratorio

El Gobierno de Canarias trasladará a Bruselas sus primeras preocupaciones sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en territorios periféricos y marítimos. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, señaló este martes, tras el Consejo de Gobierno, que entre las dificultades detectadas figuran la demora de los trámites, el aumento de la burocracia y la falta de medios y personal para asumir los nuevos procedimientos.

Estas primeras conclusiones se han abordado en el grupo de trabajo de regiones periféricas y marítimas en el que participa Canarias y serán trasladadas estos días a Bruselas, donde el viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, participará en distintas reuniones de trabajo sobre migración. El objetivo del Ejecutivo es que la aplicación del nuevo marco tenga en cuenta las particularidades de los territorios situados en la frontera exterior de la Unión.

De hecho, Barreto señaló que algunas de esas dificultades ya se están evidenciando tanto en Canarias como en Ceuta y apuntó, entre otros ejemplos, a los problemas registrados en El Hierro para completar uno de los procedimientos previstos por el nuevo marco debido a la falta de medios. A ello se suma, según el Ejecutivo autonómico, una mayor carga burocrática y la demora en determinados trámites. La consejera puso especialmente el foco en los procedimientos de triaje, uno de los puntos de fricción entre Canarias y el Estado. El Gobierno autonómico mantiene que corresponde a la Administración central asumir esta competencia y no descarta llevar el conflicto ante el Tribunal Supremo.

"Tanto España como Europa tienen que hacer una reflexión profunda sobre este fenómeno migratorio para evitar precisamente las tensiones en los territorios fronterizos", defendió Barreto. El Ejecutivo pretende que las dificultades detectadas durante estos primeros pasos sean tenidas en cuenta en el ámbito comunitario a medida que avance la aplicación del nuevo sistema.

La consejera vinculó también esta preocupación con la situación de Ceuta y reclamó una mayor colaboración entre administraciones en la atención a los menores migrantes. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, se desplazó recientemente a la ciudad autónoma para compartir la experiencia acumulada por Canarias desde 2023 en la gestión de las llegadas y la atención en situaciones de emergencia.

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"Decir que todos somos Ceuta se tiene que demostrar", sostuvo Barreto, que defendió que ese respaldo debe traducirse también en el acompañamiento y acogida de los menores. La consejera insistió en que la respuesta ante situaciones de presión migratoria no puede recaer únicamente sobre los territorios de llegada.