El Comisionado de Transparencia eleva un 24,8% su presupuesto para 2027 ante el aumento de las reclamaciones

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias contará con una previsión presupuestaria de 1,661 millones de euros para 2027, un 24,8% más que en 2026. El organismo justifica este incremento, de 330.000 euros, por el aumento de las reclamaciones ciudadanas y la necesidad de reforzar sus recursos para poder resolverlas en plazo. La propuesta fue presentada este martes por la comisionada, Noelia García, a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, durante una reunión celebrada en la Cámara autonómica.

Durante el encuentro, García situó el silencio administrativo entre los principales problemas que debe afrontar el organismo. "Si algo tenemos que atacar" desde el Comisionado, afirmó, es que las entidades públicas "siguen sin contestarle a los ciudadanos cuando les piden alguna información".

La falta de respuesta está detrás de un número creciente de reclamaciones. "Con los medios actuales no damos abasto a las reclamaciones que estamos recibiendo", señaló la comisionada, que añadió que estas son cada vez "más exhaustivas" y deben resolverse dentro de los plazos establecidos.

Más personal para atender las reclamaciones

El refuerzo de los medios humanos será una de las principales partidas del nuevo presupuesto. El Comisionado plantea incorporar un técnico y un administrativo, además de ampliar los recursos destinados a sus aplicaciones informáticas para agilizar la gestión y la tramitación de los expedientes.

Las reclamaciones que recibe el organismo están relacionadas principalmente con los servicios y la función pública, aunque también tienen un peso importante las cuestiones vinculadas con la ordenación del territorio.

La comisionada incidió en que el silencio administrativo no es un problema exclusivo de las islas, sino que está extendido por todo el país. "Lo que no entiende el ciudadano es que una institución a la que le pide información pública no conteste nunca", sostuvo.

El presupuesto, que supondrá un coste medio de 74 céntimos por habitante y año, permitirá también avanzar en el desarrollo del Plan Estratégico del Comisionado, que deberá ejecutarse durante los próximos cuatro años. A ello se suma que Canarias acogerá en 2027 la presidencia nacional de los órganos garantes de la transparencia, con un encuentro que previsiblemente se celebrará antes de junio.